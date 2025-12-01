Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии упал беспилотник из Литвы - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Белоруссии упал беспилотник из Литвы
В Белоруссии упал беспилотник из Литвы - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Белоруссии упал беспилотник из Литвы
В Белоруссии обнаружили беспилотник, который запустили с территории Литвы. Дрон был оборудован фото- видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных,... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T17:57
2025-12-01T17:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Белоруссии обнаружили беспилотник, который запустили с территории Литвы. Дрон был оборудован фото- видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных, известно о сбросе с его борта экстремистской литературы. Об этом сообщили в МВД РБ.Правоохранители уточнили, что, в ходе осмотра милиционерами установлено, что дрон оборудован фото- видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных. Кроме этого, с беспилотника был осуществлен сброс печатной продукции экстремистской направленности.В настоящее время правоохранителями проводится проверка.В конце июля в минобороны Белоруссии сообщили, что средства радиоэлектронной борьбы подавили обнаруженный в небе беспилотник. Дрон упал без детонации. Упавший беспилотник имел боевую часть, снабженную тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков.
белоруссия, литва, мид белоруссии, новости, беспилотник (бпла, дрон)
В Белоруссии упал беспилотник из Литвы

Беспилотник с фотокамерой и экстремистской литературой из Литвы обнаружили в Белоруссии

17:57 01.12.2025
 
© МВД БеларусиВ Белоруссии упал беспилотник из Литвы
В Белоруссии упал беспилотник из Литвы
© МВД Беларуси
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Белоруссии обнаружили беспилотник, который запустили с территории Литвы. Дрон был оборудован фото- видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных, известно о сбросе с его борта экстремистской литературы. Об этом сообщили в МВД РБ.
"Вчера на одной из улиц Гродно обнаружен БПЛА неизвестного происхождения. В упавшем беспилотнике находилась экстремистская продукция", – сказано в сообщении.
Правоохранители уточнили, что, в ходе осмотра милиционерами установлено, что дрон оборудован фото- видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных. Кроме этого, с беспилотника был осуществлен сброс печатной продукции экстремистской направленности.
"Специалистами проанализирована информация бортовой аппаратуры, определен маршрут полета. Точкой запуска стала деревня Капчяместис в Лаздийском районе Алитусского уезда Литовской Республики. Летательный аппарат должен был покинуть территорию Беларуси через Польшу", – уточнили в МВД Белоруссии.
В настоящее время правоохранителями проводится проверка.
В конце июля в минобороны Белоруссии сообщили, что средства радиоэлектронной борьбы подавили обнаруженный в небе беспилотник. Дрон упал без детонации. Упавший беспилотник имел боевую часть, снабженную тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков.
