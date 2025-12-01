https://crimea.ria.ru/20251201/v-belorussii-upal-bespilotnik-iz-litvy-1151329460.html

В Белоруссии упал беспилотник из Литвы

В Белоруссии упал беспилотник из Литвы - РИА Новости Крым, 01.12.2025

В Белоруссии упал беспилотник из Литвы

В Белоруссии обнаружили беспилотник, который запустили с территории Литвы. Дрон был оборудован фото- видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных

2025-12-01T17:57

2025-12-01T17:57

2025-12-01T17:57

белоруссия

литва

мид белоруссии

новости

беспилотник (бпла, дрон)

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Белоруссии обнаружили беспилотник, который запустили с территории Литвы. Дрон был оборудован фото- видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных, известно о сбросе с его борта экстремистской литературы. Об этом сообщили в МВД РБ.Правоохранители уточнили, что, в ходе осмотра милиционерами установлено, что дрон оборудован фото- видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных. Кроме этого, с беспилотника был осуществлен сброс печатной продукции экстремистской направленности.В настоящее время правоохранителями проводится проверка.В конце июля в минобороны Белоруссии сообщили, что средства радиоэлектронной борьбы подавили обнаруженный в небе беспилотник. Дрон упал без детонации. Упавший беспилотник имел боевую часть, снабженную тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабреУкраина и Польша готовят резонансную провокацию против России – разведкаЧто показал налет дронов на Польшу – мнение

белоруссия

литва

2025

Новости

белоруссия, литва, мид белоруссии, новости, беспилотник (бпла, дрон)