https://crimea.ria.ru/20251210/vsu-snova-pytalis-atakovat-krym-1151546541.html
ВСУ снова пытались атаковать Крым
ВСУ снова пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 10.12.2025
ВСУ снова пытались атаковать Крым
Силы российской ПВО в первой половине дня в среду перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников, один из них над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T12:33
2025-12-10T12:33
2025-12-10T12:43
крым
новости крыма
новости
брянская область
курская область
белгородская область
калужская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в первой половине дня в среду перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников, один из них над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Один дрон ВСУ был ликвидирован над Крымом, два – над Брянской областью и еще по одному над Курской, Белгородской и Калужской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Утром в среду за два часа над регионами РФ были перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотников. Об атаках вражеских дронов на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.За ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. 16 дронов ВСУ были ликвидированы над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
брянская область
курская область
белгородская область
калужская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_0:44:1382:1080_1920x0_80_0_0_76e9eb76efc0922566e7930c03472847.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, новости, брянская область, курская область, белгородская область, калужская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво
ВСУ снова пытались атаковать Крым
Над Крымом сбили украинский беспилотник
12:33 10.12.2025 (обновлено: 12:43 10.12.2025)