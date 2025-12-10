Рейтинг@Mail.ru
ВСУ снова пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 10.12.2025
ВСУ снова пытались атаковать Крым
ВСУ снова пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 10.12.2025
ВСУ снова пытались атаковать Крым
Силы российской ПВО в первой половине дня в среду перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников, один из них над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в первой половине дня в среду перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников, один из них над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Один дрон ВСУ был ликвидирован над Крымом, два – над Брянской областью и еще по одному над Курской, Белгородской и Калужской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Утром в среду за два часа над регионами РФ были перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотников. Об атаках вражеских дронов на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.За ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. 16 дронов ВСУ были ликвидированы над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
брянская область
курская область
белгородская область
калужская область
Новости
ВСУ снова пытались атаковать Крым

Над Крымом сбили украинский беспилотник

12:33 10.12.2025 (обновлено: 12:43 10.12.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в первой половине дня в среду перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников, один из них над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 9:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Один дрон ВСУ был ликвидирован над Крымом, два – над Брянской областью и еще по одному над Курской, Белгородской и Калужской областями, перечислили в российском военном ведомстве.
Утром в среду за два часа над регионами РФ были перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотников. Об атаках вражеских дронов на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
За ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. 16 дронов ВСУ были ликвидированы над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и Московским регионом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаНовостиБрянская областьКурская областьБелгородская областьКалужская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовости СВО
 
Лента новостейМолния