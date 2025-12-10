Рейтинг@Mail.ru
В США внесен законопроект о выходе из НАТО: что это значит - РИА Новости Крым, 10.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251210/v-ssha-vynesen-zakonoproekt-o-vykhode-iz-nato-chto-eto-znachit-1151540303.html
В США внесен законопроект о выходе из НАТО: что это значит
В США внесен законопроект о выходе из НАТО: что это значит - РИА Новости Крым, 10.12.2025
В США внесен законопроект о выходе из НАТО: что это значит
Член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси внес законопроект о выходе страны из НАТО, однако конгресс на такой шаг не пойдет. Об этом заявил член... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T10:00
2025-12-10T10:00
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111795/72/1117957291_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_69d3803bcca465433a94a4755bef35e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси внес законопроект о выходе страны из НАТО, однако конгресс на такой шаг не пойдет. Об этом заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.По его словам, документ имеет символический характер, но демонстрирует важные политические тенденции внутри Соединенных Штатов. Инициатива отражает растущее нежелание части американских избирателей поддерживать участие страны в западных войнах и тратить на это бюджетные средства, считает Пушков. Более того, вице-президент США Джей Ди Вэнс и сам американский лидер Дональд Трамп не раз упрекали европейцев в неблагодарности, заметил он.Ранее Трамп заявил, что европейские лидеры не справляются с украинским конфликтом и разрушают собственные страны.
В США внесен законопроект о выходе из НАТО: что это значит

Законопроект о выходе США из НАТО показывает нежелание ввязываться в западные войны

10:00 10.12.2025
 
© Scrumshus / wikimedia.orgКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне
© Scrumshus / wikimedia.org
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси внес законопроект о выходе страны из НАТО, однако конгресс на такой шаг не пойдет. Об этом заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
По его словам, документ имеет символический характер, но демонстрирует важные политические тенденции внутри Соединенных Штатов. Инициатива отражает растущее нежелание части американских избирателей поддерживать участие страны в западных войнах и тратить на это бюджетные средства, считает Пушков. Более того, вице-президент США Джей Ди Вэнс и сам американский лидер Дональд Трамп не раз упрекали европейцев в неблагодарности, заметил он.

"По сути, идея выхода США из НАТО и предоставление Европы самой себе является логическим продолжением доктрины "Америка превыше всего". Для Европы это еще один сигнал того, что США меняются. Покушаться на членство США в Североатлантическом альянсе до сих пор никто в Вашингтоне не осмеливался. Но времена изменились. Теперь осмеливаются", – написал Пушков в своем Telegram.

Ранее Трамп заявил, что европейские лидеры не справляются с украинским конфликтом и разрушают собственные страны.
