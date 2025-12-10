https://crimea.ria.ru/20251210/v-ssha-vynesen-zakonoproekt-o-vykhode-iz-nato-chto-eto-znachit-1151540303.html
В США внесен законопроект о выходе из НАТО: что это значит
В США внесен законопроект о выходе из НАТО: что это значит - РИА Новости Крым, 10.12.2025
В США внесен законопроект о выходе из НАТО: что это значит
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси внес законопроект о выходе страны из НАТО, однако конгресс на такой шаг не пойдет. Об этом заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.По его словам, документ имеет символический характер, но демонстрирует важные политические тенденции внутри Соединенных Штатов. Инициатива отражает растущее нежелание части американских избирателей поддерживать участие страны в западных войнах и тратить на это бюджетные средства, считает Пушков. Более того, вице-президент США Джей Ди Вэнс и сам американский лидер Дональд Трамп не раз упрекали европейцев в неблагодарности, заметил он.Ранее Трамп заявил, что европейские лидеры не справляются с украинским конфликтом и разрушают собственные страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США отвернулись от Европы – мнениеКто подтолкнул Трампа изменить стратегию нацбезопасности США – мнениеЕвропа потратила больше денег на газ из России, чем на помощь Киеву
