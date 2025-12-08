https://crimea.ria.ru/20251208/pochemu-ssha-otvernulis-ot-evropy--mnenie-1151484244.html

Почему США отвернулись от Европы – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. США взялись уничтожить Евросоюз как своего экономического конкурента, выбрав удобный момент. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Политолог напомнил, что, "когда Европейский союз создавался, американцы отнюдь не испытывали от этого восторга"."Американцам достаточно было НАТО, в котором они могли диктовать свою волю. А Европейский союз начал себя ощущать конкурентом Соединенных Штатов. Сейчас это подзабылось, но тогда они создали евро, общую валюту, и много было разговоров о том, что евро потеснит доллар, станет первой резервной валютой мира, и у американцев это вызвало протест", – сказал Светов.Еще в период яростных соревнований курса евро и доллара американцы сделали из происходящего однозначный вывод: Европа, объединенная как экономический конкурент, им совершенно не нужна, добавил он."И, по сути дела, американцы занимаются деиндустриализацией Европы, вводя пошлины. Им не нужен конкурент", – сказал политолог.Светов обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп несколько месяцев назад озвучил курс страны, и Европа уже тогда могла догадаться, чем следование ему обернется для нее.При этом политолог подчеркнул, что такое отношение США будет проявляться в отношении к любым организациям и объединениям, в которых нет Соединенных Штатов, не отстаиваются интересы Америки, либо, если и отстаиваются, то, на взгляд Вашигнтона, недостаточно."Американцы уважают только те международные организации, в которых они задают тон", – сказал Светов.Этим, в частности, объясняются и угрозы Дональда Трампа надавить на БРИКС, если там осмелятся развиваться дальше, поддерживать друг друга, вводить общую валюту и прочее.Трамп пригрозил десятипроцентными пошлинами за поддержку БРИКСИз той же серии реакций – отказ США приглашать ЮАР на будущий саммит "Группы вадцати" (G20), который в этом году прошел в Южной Африке, а в следующем должен состояться в США, в Майями.Госсекретарь США Марко Рубио уже опубликовал на днях официальное заявление, в котором сообщил, что на будущей встрече Польша заменит Южно-Африканскую Республику, которая не будет участвовать в работе G20 как минимум в течение того периода, в течение которого у власти будет находиться нынешняя американская администрация."То есть они начинают диктовать условия внутри международного объединения... И так будет везде", – заключил эксперт.Ранее американский предприниматель Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Понравилось воевать не умирая: в Крыму предрекли Европе полнейший хаосОнлайн-встреча БРИКС – о чем говорили главы государствРоссия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 году

