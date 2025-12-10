Рейтинг@Mail.ru
Километры гирлянд и новогодние локации: когда украсят Симферополь - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251210/kilometry-girlyand-i-novogodnie-lokatsii-kogda-ukrasyat-simferopol-1151545575.html
Километры гирлянд и новогодние локации: когда украсят Симферополь
Километры гирлянд и новогодние локации: когда украсят Симферополь - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Километры гирлянд и новогодние локации: когда украсят Симферополь
В Симферополе полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Об этом рассказал замглавы администрации Симферополя Александр Семенченко. РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T12:20
2025-12-10T12:20
симферополь
новый год
новый год в крыму
новый год 2026
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151545704_0:3:1292:730_1920x0_80_0_0_9cfb6ed448307f369d1794302ccb28bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Об этом рассказал замглавы администрации Симферополя Александр Семенченко.По его словам, установка праздничных локаций идет в плановом режиме, а главная городская елка традиционно появится на площади Ленина уже совсем скоро.Сейчас специалисты приступили к оформлению территории железнодорожного вокзала. Семенченко отметил, что к праздничному оформлению города подключились и социально активные предприятия, которые предложили установить дополнительные елки и помогают с украшениями. Чиновник напомнил, что в последние годы администрация не закупает новые декорации, а поддерживает в рабочем состоянии уже имеющиеся.При этом массовых мероприятий, по словам замглавы администрации, проводить не планируется.В Крыму на новогодние праздники ожидают рекордный наплыв туристов. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы. Кроме того, в первый зимний месяц в республике традиционно стартовала акция "Новый год в Крыму как дома".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в КрымуКак избежать выгорания и поверить в чудо: секреты Деда МорозаСколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в Крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151545704_158:0:1135:733_1920x0_80_0_0_285d12ac7fcc8a1497bd444f8d7c2bac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, новый год, новый год в крыму, новый год 2026, новости крыма, видео
Километры гирлянд и новогодние локации: когда украсят Симферополь

Главную елку Симферополя откроют 19 декабря

12:20 10.12.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Об этом рассказал замглавы администрации Симферополя Александр Семенченко.
По его словам, установка праздничных локаций идет в плановом режиме, а главная городская елка традиционно появится на площади Ленина уже совсем скоро.
"Основные елки все у нас будут установлены и все локации будут украшены до 19 декабря. 19 декабря, конечно же, для самых маленьких у нас будет открытие елки на площади Ленина", – сообщил он.
Сейчас специалисты приступили к оформлению территории железнодорожного вокзала. Семенченко отметил, что к праздничному оформлению города подключились и социально активные предприятия, которые предложили установить дополнительные елки и помогают с украшениями. Чиновник напомнил, что в последние годы администрация не закупает новые декорации, а поддерживает в рабочем состоянии уже имеющиеся.
При этом массовых мероприятий, по словам замглавы администрации, проводить не планируется.
В Крыму на новогодние праздники ожидают рекордный наплыв туристов. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы. Кроме того, в первый зимний месяц в республике традиционно стартовала акция "Новый год в Крыму как дома".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в Крыму
Как избежать выгорания и поверить в чудо: секреты Деда Мороза
Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в Крым
 
СимферопольНовый годНовый год в КрымуНовый год 2026Новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин
14:18В степном Крыму газифицировали еще три села
13:58Минпросвещения РФ определило даты последних звонков и выпускных
13:48В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты
13:39Житель Крыма предстанет перед судом за убийство знакомого
13:27Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о Крыме
13:15Новости СВО: ВСУ стремительно теряют технику и военных
13:06В Крыму выпадет первый снег
12:53В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Украине и Зеленскому
12:47В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
12:33ВСУ снова пытались атаковать Крым
12:29Армия России нанесла удары по украинским военным объектам
12:20Километры гирлянд и новогодние локации: когда украсят Симферополь
12:14Путин призвал развивать систему социальных гарантий для участников СВО
11:59Жителю Херсонщины дали 19 лет за экстремистские рисунки на памятниках
11:52В Крыму ответили на слова Зеленского о невозможности вернуть полуостров
11:32Площадь пожара в ТЦ в Улан Удэ выросла до тысячи квадратов
11:19На газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублей
10:59Готовы отвечать: Лавров о размещении на Украине европейских войск
10:42В Крыму директор строительной фирмы не выплатил работнику почти 700 тысяч
Лента новостейМолния