Километры гирлянд и новогодние локации: когда украсят Симферополь
В Симферополе полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Об этом рассказал замглавы администрации Симферополя Александр Семенченко. РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Об этом рассказал замглавы администрации Симферополя Александр Семенченко.По его словам, установка праздничных локаций идет в плановом режиме, а главная городская елка традиционно появится на площади Ленина уже совсем скоро.Сейчас специалисты приступили к оформлению территории железнодорожного вокзала. Семенченко отметил, что к праздничному оформлению города подключились и социально активные предприятия, которые предложили установить дополнительные елки и помогают с украшениями. Чиновник напомнил, что в последние годы администрация не закупает новые декорации, а поддерживает в рабочем состоянии уже имеющиеся.При этом массовых мероприятий, по словам замглавы администрации, проводить не планируется.В Крыму на новогодние праздники ожидают рекордный наплыв туристов. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы. Кроме того, в первый зимний месяц в республике традиционно стартовала акция "Новый год в Крыму как дома".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в КрымуКак избежать выгорания и поверить в чудо: секреты Деда МорозаСколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в Крым
Главную елку Симферополя откроют 19 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Об этом рассказал замглавы администрации Симферополя Александр Семенченко.
По его словам, установка праздничных локаций идет в плановом режиме, а главная городская елка традиционно появится на площади Ленина уже совсем скоро.
"Основные елки все у нас будут установлены и все локации будут украшены до 19 декабря. 19 декабря, конечно же, для самых маленьких у нас будет открытие елки на площади Ленина", – сообщил он.
Сейчас специалисты приступили к оформлению территории железнодорожного вокзала. Семенченко отметил, что к праздничному оформлению города подключились и социально активные предприятия, которые предложили установить дополнительные елки и помогают с украшениями. Чиновник напомнил, что в последние годы администрация не закупает новые декорации, а поддерживает в рабочем состоянии уже имеющиеся.
При этом массовых мероприятий, по словам замглавы администрации, проводить не планируется.
В Крыму на новогодние праздники ожидают рекордный наплыв туристов. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы
. Кроме того, в первый зимний месяц в республике традиционно стартовала акция "Новый год в Крыму как дома"
.
