https://crimea.ria.ru/20251210/kilometry-girlyand-i-novogodnie-lokatsii-kogda-ukrasyat-simferopol-1151545575.html

Километры гирлянд и новогодние локации: когда украсят Симферополь

Километры гирлянд и новогодние локации: когда украсят Симферополь - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Километры гирлянд и новогодние локации: когда украсят Симферополь

В Симферополе полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Об этом рассказал замглавы администрации Симферополя Александр Семенченко. РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T12:20

2025-12-10T12:20

2025-12-10T12:20

симферополь

новый год

новый год в крыму

новый год 2026

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151545704_0:3:1292:730_1920x0_80_0_0_9cfb6ed448307f369d1794302ccb28bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Об этом рассказал замглавы администрации Симферополя Александр Семенченко.По его словам, установка праздничных локаций идет в плановом режиме, а главная городская елка традиционно появится на площади Ленина уже совсем скоро.Сейчас специалисты приступили к оформлению территории железнодорожного вокзала. Семенченко отметил, что к праздничному оформлению города подключились и социально активные предприятия, которые предложили установить дополнительные елки и помогают с украшениями. Чиновник напомнил, что в последние годы администрация не закупает новые декорации, а поддерживает в рабочем состоянии уже имеющиеся.При этом массовых мероприятий, по словам замглавы администрации, проводить не планируется.В Крыму на новогодние праздники ожидают рекордный наплыв туристов. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы. Кроме того, в первый зимний месяц в республике традиционно стартовала акция "Новый год в Крыму как дома".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в КрымуКак избежать выгорания и поверить в чудо: секреты Деда МорозаСколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в Крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новый год, новый год в крыму, новый год 2026, новости крыма, видео