Рейтинг@Mail.ru
Как избежать выгорания и поверить в чудо: секреты Деда Мороза - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251208/kak-izbezhat-vygoraniya-i-poverit-v-chudo-sekrety-deda-moroza-1151493717.html
Как избежать выгорания и поверить в чудо: секреты Деда Мороза
Как избежать выгорания и поверить в чудо: секреты Деда Мороза - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Как избежать выгорания и поверить в чудо: секреты Деда Мороза
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, как сохранить веру в чудо и справиться с профессиональным выгоранием. Все просто – стоит взять пример с... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T21:08
2025-12-08T21:08
дед мороз
совет эксперта
мнения
новый год
новый год 2026
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111325/98/1113259862_0:7:2909:1643_1920x0_80_0_0_0a2ef83e113a5f78a27fb0127cc73615.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, как сохранить веру в чудо и справиться с профессиональным выгоранием. Все просто – стоит взять пример с детей, рассказал Дед Мороз на пресс-конференции.Также Дед Мороз посоветовал всем творить добрые дела. Пускай маленькие, но ежедневно.Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.Ранее жители Крыма поделились историями о том, какие желания исполняет Дед Мороз. А мечтают крымчане о мире, здоровье близких, улыбках детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День рождения Деда Мороза – цифры и фактыНовый год в Антарктике: крымчанка встретила праздник в экспедицииНароды Крыма рассказали о своих новогодних традициях и кухне
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111325/98/1113259862_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_36fff0afcbdf00943f17890e2e498334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дед мороз, совет эксперта, мнения, новый год, новый год 2026
Как избежать выгорания и поверить в чудо: секреты Деда Мороза

Секреты Деда Мороза помогут поверить в чудо и избежать выгорания

21:08 08.12.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДед Мороз из Великого Устюга
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, как сохранить веру в чудо и справиться с профессиональным выгоранием. Все просто – стоит взять пример с детей, рассказал Дед Мороз на пресс-конференции.
"Сколько бы чудесной музыки я ни слышал на своем веку, для меня самое очаровательное – это треск дров в печке и мурчание кота... И сколько бы мы маленьких и взрослых внучат ни встретили, мы со всеми остановимся поболтать, картинку на память сделаем. И тогда зажигаются улыбки, зажигаются огонечки в глазах. И мне радостно, и ни о каком выгорании (речи не идет – ред.), огонь горит в моем сердце. Я хоть и зимний волшебник, но с самым горячим сердцем", – приводит слова главного зимнего волшебника РИА Новости.
Также Дед Мороз посоветовал всем творить добрые дела. Пускай маленькие, но ежедневно.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
Ранее жители Крыма поделились историями о том, какие желания исполняет Дед Мороз. А мечтают крымчане о мире, здоровье близких, улыбках детей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
День рождения Деда Мороза – цифры и факты
Новый год в Антарктике: крымчанка встретила праздник в экспедиции
Народы Крыма рассказали о своих новогодних традициях и кухне
 
Дед МорозСовет экспертаМненияНовый годНовый год 2026
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31В центре Керчи на весь день отключат воду
21:08Как избежать выгорания и поверить в чудо: секреты Деда Мороза
20:45Путин обозначил приоритеты ОДКБ в сфере безопасности
20:28В Севастопольском театре оперы и балета назначен новый премьер
20:11Ни один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защиты
19:52Нетрезвая жительница Казахстана сожгла чужой дом в Джанкое
19:28Детская истерика из-за блокировки Roblox: что делать и как пережить
19:10Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла почти в два раза
18:52Во время боевого вылета Су-27 погиб подполковник Воздушных сил ВСУ
18:38Совет по стратегическому развитию: главные заявления Путина
18:22В Ялте поврежден канализационный трубопровод
18:01В России планируют уголовно наказывать за незаконный майнинг
17:50В Японии произошло мощное землетрясение
17:43Путин дал инфляционный прогноз по итогам 2025 года
17:38Путин поручил поддержать отцов
17:30Украинские беспилотники сбиты над Крымом и Каспийским морем
17:28Путин поручил усилить контроль за бизнесом на фоне повышения НДС
17:17Путин назвал главную задачу государственной политики на 2026 год
17:12В Севастополе сгорел гараж с машиной
17:00Венгрия и Турция осудили атаки на танкеры в Черном море
Лента новостейМолния