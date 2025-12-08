https://crimea.ria.ru/20251208/kak-izbezhat-vygoraniya-i-poverit-v-chudo-sekrety-deda-moroza-1151493717.html
Как избежать выгорания и поверить в чудо: секреты Деда Мороза
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, как сохранить веру в чудо и справиться с профессиональным выгоранием. Все просто – стоит взять пример с детей, рассказал Дед Мороз на пресс-конференции.Также Дед Мороз посоветовал всем творить добрые дела. Пускай маленькие, но ежедневно.Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.Ранее жители Крыма поделились историями о том, какие желания исполняет Дед Мороз. А мечтают крымчане о мире, здоровье близких, улыбках детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День рождения Деда Мороза – цифры и фактыНовый год в Антарктике: крымчанка встретила праздник в экспедицииНароды Крыма рассказали о своих новогодних традициях и кухне
