На газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублей
До конца 2025 года правительство России направит в 18 регионов – в том числе в Крым и Севастополь – дополнительные средства на социальную газификацию
На социальную газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. До конца 2025 года правительство России направит в 18 регионов – в том числе в Крым и Севастополь – дополнительные средства на социальную газификацию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, Республика Крым получит 33 млн рублей, городу Севастополю дополнительно выделят 14,7 миллионов.
"Перераспределение позволит увеличить число заключенных договоров на подключение домов к газовым сетям с 10,2 тысяч до 11 тысяч", – уточняют в пресс-службе правительства.
Всего же в 2025 году на реализацию программы был выделен 1 млрд рублей. Людям, имеющим право на льготы, предоставляется субсидия в размере не меньше 100 тысяч рублей на покупку оборудования и подключение дома к газовым сетям. Поддержку предоставляют многодетным, людям с невысокими доходами, участникам СВО и их семьям, инвалидам 1 группы, а также опекунам детей-инвалидов и ветеранов ВОВ.
"Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению дома к газу", – напомнили в правительстве.
Ранее сообщалось
, что уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%.
