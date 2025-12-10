Рейтинг@Mail.ru
На газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублей
На газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. До конца 2025 года правительство России направит в 18 регионов – в том числе в Крым и Севастополь – дополнительные средства на социальную газификацию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Согласно документу, Республика Крым получит 33 млн рублей, городу Севастополю дополнительно выделят 14,7 миллионов."Перераспределение позволит увеличить число заключенных договоров на подключение домов к газовым сетям с 10,2 тысяч до 11 тысяч", – уточняют в пресс-службе правительства.Всего же в 2025 году на реализацию программы был выделен 1 млрд рублей. Людям, имеющим право на льготы, предоставляется субсидия в размере не меньше 100 тысяч рублей на покупку оборудования и подключение дома к газовым сетям. Поддержку предоставляют многодетным, людям с невысокими доходами, участникам СВО и их семьям, инвалидам 1 группы, а также опекунам детей-инвалидов и ветеранов ВОВ."Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению дома к газу", – напомнили в правительстве.Ранее сообщалось, что уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%.
газификация крыма, финансирование, крым, севастополь, новости, правительство россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. До конца 2025 года правительство России направит в 18 регионов – в том числе в Крым и Севастополь – дополнительные средства на социальную газификацию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, Республика Крым получит 33 млн рублей, городу Севастополю дополнительно выделят 14,7 миллионов.
"Перераспределение позволит увеличить число заключенных договоров на подключение домов к газовым сетям с 10,2 тысяч до 11 тысяч", – уточняют в пресс-службе правительства.
Всего же в 2025 году на реализацию программы был выделен 1 млрд рублей. Людям, имеющим право на льготы, предоставляется субсидия в размере не меньше 100 тысяч рублей на покупку оборудования и подключение дома к газовым сетям. Поддержку предоставляют многодетным, людям с невысокими доходами, участникам СВО и их семьям, инвалидам 1 группы, а также опекунам детей-инвалидов и ветеранов ВОВ.
"Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению дома к газу", – напомнили в правительстве.
Ранее сообщалось, что уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подключение к сетям газоснабжения: кто имеет право на льготы в Крыму
Когда в Севастополе газифицируют все села
Тарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышения
 
