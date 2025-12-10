https://crimea.ria.ru/20251210/na-gazifikatsiyu-kryma-dopolnitelno-napravyat-33-mln-rubley-1151542318.html

На газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. До конца 2025 года правительство России направит в 18 регионов – в том числе в Крым и Севастополь – дополнительные средства на социальную газификацию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Согласно документу, Республика Крым получит 33 млн рублей, городу Севастополю дополнительно выделят 14,7 миллионов."Перераспределение позволит увеличить число заключенных договоров на подключение домов к газовым сетям с 10,2 тысяч до 11 тысяч", – уточняют в пресс-службе правительства.Всего же в 2025 году на реализацию программы был выделен 1 млрд рублей. Людям, имеющим право на льготы, предоставляется субсидия в размере не меньше 100 тысяч рублей на покупку оборудования и подключение дома к газовым сетям. Поддержку предоставляют многодетным, людям с невысокими доходами, участникам СВО и их семьям, инвалидам 1 группы, а также опекунам детей-инвалидов и ветеранов ВОВ."Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению дома к газу", – напомнили в правительстве.Ранее сообщалось, что уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подключение к сетям газоснабжения: кто имеет право на льготы в КрымуКогда в Севастополе газифицируют все селаТарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышения

