Тарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышения - РИА Новости Крым, 26.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251126/tarify-na-gaz-dlya-naseleniya--zhdat-li-v-krymu-povysheniya-1151181506.html
Тарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышения
Тарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышения - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Тарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышения
В Крыму увеличения тарифов на газ для населения в этом году не планируется. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T07:32
2025-11-26T07:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму увеличения тарифов на газ для населения в этом году не планируется. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Государственный комитет по тарифам ежегодно проводит индексацию в соответствии с документацией от сетевых ресурсоснабжающих организаций, добавил он, и пояснил, что каждое предприятие формирует пакет документов для подачи в Госкомцен, где и утверждают новые тарифы на основании федерального законодательства, и того, какой процент необходимости доводят федеральные структуры.Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что затраты энергетических компаний не должны перекладываться на плечи потребителей.С 1 июля в Крыму, как и по всей территории России, произошло очередное плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Фактический рост совокупного платежа по региону составит 11,5%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изменится тариф на капремонтПроект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтенииГазификация Крыма: как реализуется программа и что сделают до конца года
крым, минтопэнерго крыма, владимир воронкин, цены и тарифы, газ, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Тарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышения

В Крыму тарифы на газ до конца года повышаться не будут – власти

07:32 26.11.2025 (обновлено: 07:40 26.11.2025)
 
Монеты на газовой конфорке
Монеты на газовой конфорке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму увеличения тарифов на газ для населения в этом году не планируется. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

"В этом году с 1 июля было повышение тарифов, но это не только газ, но и электричество, и вода, и отопление, и вывоз мусора. В этом году не планируется (увеличения тарифов – ред.). Ну а что касается следующего года, то уже будем смотреть по документации, по тому, что нам федеральные структуры доведут", – сказал министр.

Государственный комитет по тарифам ежегодно проводит индексацию в соответствии с документацией от сетевых ресурсоснабжающих организаций, добавил он, и пояснил, что каждое предприятие формирует пакет документов для подачи в Госкомцен, где и утверждают новые тарифы на основании федерального законодательства, и того, какой процент необходимости доводят федеральные структуры.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что затраты энергетических компаний не должны перекладываться на плечи потребителей.
С 1 июля в Крыму, как и по всей территории России, произошло очередное плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Фактический рост совокупного платежа по региону составит 11,5%.
