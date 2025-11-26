https://crimea.ria.ru/20251126/tarify-na-gaz-dlya-naseleniya--zhdat-li-v-krymu-povysheniya-1151181506.html

Тарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышения

Тарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышения - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Тарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышения

В Крыму увеличения тарифов на газ для населения в этом году не планируется. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26T07:32

2025-11-26T07:32

2025-11-26T07:40

крым

радио "спутник в крыму"

минтопэнерго крыма

владимир воронкин

цены и тарифы

газ

общество

жкх

жкх крыма и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119743808_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_aec97336e7bfaf796ff36898ade9f7a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму увеличения тарифов на газ для населения в этом году не планируется. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Государственный комитет по тарифам ежегодно проводит индексацию в соответствии с документацией от сетевых ресурсоснабжающих организаций, добавил он, и пояснил, что каждое предприятие формирует пакет документов для подачи в Госкомцен, где и утверждают новые тарифы на основании федерального законодательства, и того, какой процент необходимости доводят федеральные структуры.Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что затраты энергетических компаний не должны перекладываться на плечи потребителей.С 1 июля в Крыму, как и по всей территории России, произошло очередное плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Фактический рост совокупного платежа по региону составит 11,5%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изменится тариф на капремонтПроект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтенииГазификация Крыма: как реализуется программа и что сделают до конца года

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минтопэнерго крыма, владимир воронкин, цены и тарифы, газ, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма