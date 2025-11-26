https://crimea.ria.ru/20251126/v-krymu-cherez-tri-goda-gazifitsiruyut-86-protsentov-sel-1151179011.html

В Крыму через три года газифицируют 86 процентов сел

В Крыму через три года газифицируют 86 процентов сел - РИА Новости Крым, 26.11.2025

В Крыму через три года газифицируют 86 процентов сел

Уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26T11:06

2025-11-26T11:06

2025-11-26T11:06

радио "спутник в крыму"

крым

владимир воронкин

газификация крыма

газ

минтопэнерго крыма

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150509130_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_45a03194a3001242958c09ad87976f6b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Он уточнил, что речь о цифрах с "показателем догазификации", потому что процент газификации составляется из учета уже фактически подключенных потребителей.В Республике Крым 1019 населенных пунктов, из которых на сегодня не газифицированными остаются 466, добавил он.Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявлял, что уровень газификации в РФ составляет почти 75% и этот показатель будет расти.В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на начало 2025 года, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газуПрограмма социальной газификации расширена на СНТКогда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопровода

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир воронкин, газификация крыма, газ, минтопэнерго крыма, новости крыма