В Крыму через три года газифицируют 86 процентов сел - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Крыму через три года газифицируют 86 процентов сел
В Крыму через три года газифицируют 86 процентов сел - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Крыму через три года газифицируют 86 процентов сел
Уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Он уточнил, что речь о цифрах с "показателем догазификации", потому что процент газификации составляется из учета уже фактически подключенных потребителей.В Республике Крым 1019 населенных пунктов, из которых на сегодня не газифицированными остаются 466, добавил он.Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявлял, что уровень газификации в РФ составляет почти 75% и этот показатель будет расти.В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на начало 2025 года, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
В Крыму через три года газифицируют 86 процентов сел

В Крыму уровень газификации достигнет 86% в 2028 году - власти

11:06 26.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
"По плану газификации на этот год у нас стоял показатель шесть населенных пунктов. Мы уже газифицировали семь. На подходе еще несколько объектов. То есть, мы ведем работу, чтобы целевой показатель немножко увеличить. Если по итогам этого года процент газификации должен быть 84,5, то в планах - дойти до 86% к 2028 году", - сообщил Воронкин.
Он уточнил, что речь о цифрах с "показателем догазификации", потому что процент газификации составляется из учета уже фактически подключенных потребителей.
В Республике Крым 1019 населенных пунктов, из которых на сегодня не газифицированными остаются 466, добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявлял, что уровень газификации в РФ составляет почти 75% и этот показатель будет расти.
В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на начало 2025 года, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
