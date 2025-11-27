Рейтинг@Mail.ru
Подключение к сетям газоснабжения: кто имеет право на льготы в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/podklyuchenie-k-setyam-gazosnabzheniya-kto-imeet-pravo-na-lgoty-v-krymu-1151191492.html
Подключение к сетям газоснабжения: кто имеет право на льготы в Крыму
Подключение к сетям газоснабжения: кто имеет право на льготы в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Подключение к сетям газоснабжения: кто имеет право на льготы в Крыму
Субсидия в размере не менее 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям предоставляется льготным... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T07:10
2025-11-27T07:10
крым
газификация крыма
владимир воронкин
минтопэнерго крыма
новости крыма
газоснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0a/1132706540_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_6209acea3a3171e899d3e0876f5a4bf4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Субсидия в размере не менее 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям предоставляется льготным категориям граждан. Кроме того, можно оформить льготный кредит под 3% годовых. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По словам профильного министра, на поддержку могут рассчитывать многодетные семьи, люди с низкими доходами, ветераны Великой Отечественной войны и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также инвалиды I группы и граждане, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Ветераны СВО и члены их семей также имеют право на такую льготу.По информации главы Минтопэнерго, в Крыму за десять лет газифицированы больше ста населенных пунктов, только в этом году голубое топливо провели к семи селам.Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крым и Севастополь в этом году получат из федерального бюджета 44 миллиона рублей по программе социальной газификации. В общей сложности правительство направит в регионы 1 млрд рублей на эти цели.Программа социальной газификации работает с 2021 года. Начиная с февраля 2023 года государство частично субсидирует льготникам расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявлял, что уровень газификации в РФ составляет почти 75% и этот показатель будет расти.В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на начало 2025 года, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газуПрограмма социальной газификации расширена на СНТКогда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопровода
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0a/1132706540_76:0:525:337_1920x0_80_0_0_3ea3d4989f8836d08cc85eb5e2a5cd24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, газификация крыма, владимир воронкин, минтопэнерго крыма, новости крыма, газоснабжение
Подключение к сетям газоснабжения: кто имеет право на льготы в Крыму

В Крыму подключиться к сетям газоснабжения можно по льготному кредиту под 3% – министр

07:10 27.11.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаГазоснабжение Крыма
Газоснабжение Крыма
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Субсидия в размере не менее 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям предоставляется льготным категориям граждан. Кроме того, можно оформить льготный кредит под 3% годовых. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
По словам профильного министра, на поддержку могут рассчитывать многодетные семьи, люди с низкими доходами, ветераны Великой Отечественной войны и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также инвалиды I группы и граждане, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Ветераны СВО и члены их семей также имеют право на такую льготу.

"Для того, чтобы человек мог получить эту льготу, ему необходимо обратиться в администрацию района, либо городского округа, в структурное подразделение, которое занимается социальной защитой. Подать необходимый пакет документов. Людям доводят финансирование, порядка 100 тысяч рублей. Также есть меры социальной поддержки в виде кредитной программы под 3% годовых для этих же льготных категорий граждан", – сказал Воронкин.

По информации главы Минтопэнерго, в Крыму за десять лет газифицированы больше ста населенных пунктов, только в этом году голубое топливо провели к семи селам.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крым и Севастополь в этом году получат из федерального бюджета 44 миллиона рублей по программе социальной газификации. В общей сложности правительство направит в регионы 1 млрд рублей на эти цели.
Программа социальной газификации работает с 2021 года. Начиная с февраля 2023 года государство частично субсидирует льготникам расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявлял, что уровень газификации в РФ составляет почти 75% и этот показатель будет расти.
В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на начало 2025 года, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газу
Программа социальной газификации расширена на СНТ
Когда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопровода
 
КрымГазификация КрымаВладимир ВоронкинМинтопэнерго КрымаНовости КрымаГазоснабжение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48Крым гордится: Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду ЧФ
08:38Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги
08:21В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки
08:11Житель Севастополя готовил взрыв у памятника в честь флота России
07:54В Китае поезд сбил строителей на путях – погибли 11 человек
07:29Жуткий пожар в небоскребах Гонконга: число жертв продолжает расти
07:10Подключение к сетям газоснабжения: кто имеет право на льготы в Крыму
06:43Трамп выступил с обращением к нации после стрельбы у Белого дома
06:08Кампания завершена: сколько севастопольцев получили прививку от гриппа
00:01В Крыму в четверг потеплеет до +20
00:00Какой сегодня праздник: 27 ноября
23:42Стрельба у Белого дома – неизвестный ранил нацгвардейцев
23:29Три беспилотника сбили над Азовским морем
22:49Визит Путина в Киргизию и закупки Европой оружия у США – главное за день
22:33В Севастополе открыли памятник олимпийской чемпионке Прозуменщиковой
22:18Беспилотники ВСУ атакуют Ростовскую область
22:09Крымчанка из ревности порезала кухонным ножом BMW
21:46Оцепление и эвакуация: в Севастополе взорвут боеприпас времен войны
21:23Двое детей погибли на пожаре в Оренбургской области
21:06До 36 выросло число жертв пожара в небоскребах Гонконга
Лента новостейМолния