Подключение к сетям газоснабжения: кто имеет право на льготы в Крыму
В Крыму подключиться к сетям газоснабжения можно по льготному кредиту под 3% – министр
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаГазоснабжение Крыма
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Субсидия в размере не менее 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям предоставляется льготным категориям граждан. Кроме того, можно оформить льготный кредит под 3% годовых. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
По словам профильного министра, на поддержку могут рассчитывать многодетные семьи, люди с низкими доходами, ветераны Великой Отечественной войны и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также инвалиды I группы и граждане, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Ветераны СВО и члены их семей также имеют право на такую льготу.
"Для того, чтобы человек мог получить эту льготу, ему необходимо обратиться в администрацию района, либо городского округа, в структурное подразделение, которое занимается социальной защитой. Подать необходимый пакет документов. Людям доводят финансирование, порядка 100 тысяч рублей. Также есть меры социальной поддержки в виде кредитной программы под 3% годовых для этих же льготных категорий граждан", – сказал Воронкин.
По информации главы Минтопэнерго, в Крыму за десять лет газифицированы больше ста населенных пунктов, только в этом году голубое топливо провели к семи селам.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крым и Севастополь в этом году получат из федерального бюджета 44 миллиона рублей по программе социальной газификации. В общей сложности правительство направит в регионы 1 млрд рублей на эти цели.
Программа социальной газификации работает с 2021 года. Начиная с февраля 2023 года государство частично субсидирует льготникам расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявлял, что уровень газификации в РФ составляет почти 75% и этот показатель будет расти.
В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на начало 2025 года, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Читайте также на РИА Новости Крым: