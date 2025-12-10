https://crimea.ria.ru/20251210/v-krymu-direktor-stroitelnoy-firmy-ne-vyplatit-rabotniku-pochti-700-tysyach-1151541375.html
В Крыму директор строительной фирмы не выплатил работнику почти 700 тысяч
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма директор строительного предприятия не выплатил сотруднику 680 тысяч рублей заработной платы. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, на счета фирмы денежные средства поступали, и у руководителя была возможность оплатить причитающуюся сумму, однако он предпочел расходовать деньги на другие нужды.Расследование уголовного дела по статье "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат" завершено. Все материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту невыплаты зарплаты дорожным строителям в Алуште. Информация об инциденте появилась в социальных сетях. В публикации говорилось, что сотрудникам фирмы, выполняющим дорожные работы в городском округе Алушта, два месяца не выплачивают заработную плату.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотрудникуВ Крыму директор предприятия год не платила зарплату сотрудникамВ Крыму следователи помогли работникам добиться выплаты долгов
