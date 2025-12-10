Рейтинг@Mail.ru
В Крыму директор строительной фирмы не выплатил работнику почти 700 тысяч - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251210/v-krymu-direktor-stroitelnoy-firmy-ne-vyplatit-rabotniku-pochti-700-tysyach-1151541375.html
В Крыму директор строительной фирмы не выплатил работнику почти 700 тысяч
В Крыму директор строительной фирмы не выплатил работнику почти 700 тысяч - РИА Новости Крым, 10.12.2025
В Крыму директор строительной фирмы не выплатил работнику почти 700 тысяч
В Ленинском районе Крыма директор строительного предприятия не выплатил сотруднику 680 тысяч рублей заработной платы. Об этом сообщили в главке СК России по... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T10:42
2025-12-10T10:42
новости крыма
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крым
зарплата
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма директор строительного предприятия не выплатил сотруднику 680 тысяч рублей заработной платы. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, на счета фирмы денежные средства поступали, и у руководителя была возможность оплатить причитающуюся сумму, однако он предпочел расходовать деньги на другие нужды.Расследование уголовного дела по статье "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат" завершено. Все материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту невыплаты зарплаты дорожным строителям в Алуште. Информация об инциденте появилась в социальных сетях. В публикации говорилось, что сотрудникам фирмы, выполняющим дорожные работы в городском округе Алушта, два месяца не выплачивают заработную плату.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотрудникуВ Крыму директор предприятия год не платила зарплату сотрудникамВ Крыму следователи помогли работникам добиться выплаты долгов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9b99d5efcfa0224f3ce66e12b5c5b844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, зарплата, происшествия
В Крыму директор строительной фирмы не выплатил работнику почти 700 тысяч

В Крыму директор строительной фирмы не выплатил работнику почти 700 тысяч зарплаты

10:42 10.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБилеты Банка России номиналом 5000 рублей.
Билеты Банка России номиналом 5000 рублей. - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма директор строительного предприятия не выплатил сотруднику 680 тысяч рублей заработной платы. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, на счета фирмы денежные средства поступали, и у руководителя была возможность оплатить причитающуюся сумму, однако он предпочел расходовать деньги на другие нужды.

"Следователями проведены необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на восстановление нарушенных прав сотрудницы. Задолженность по заработной плате перед работником погашена полностью", – рассказали в СК.

Расследование уголовного дела по статье "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат" завершено. Все материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту невыплаты зарплаты дорожным строителям в Алуште. Информация об инциденте появилась в социальных сетях. В публикации говорилось, что сотрудникам фирмы, выполняющим дорожные работы в городском округе Алушта, два месяца не выплачивают заработную плату.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику
В Крыму директор предприятия год не платила зарплату сотрудникам
В Крыму следователи помогли работникам добиться выплаты долгов
 
Новости КрымаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КрымЗарплатаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Площадь пожара в ТЦ в Улан Удэ выросла до тысячи квадратов
11:19На газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублей
10:59Готовы отвечать: Лавров о размещении на Украине европейских войск
10:42В Крыму директор строительной фирмы не выплатил работнику почти 700 тысяч
10:35С целью диверсий: агенты Киева шпионили на границе РФ и Литвы 1:38
10:30Главнокомандующему Военно-Морским Флотом РФ присвоено звание адмирала
10:19Мэр Феодосии пригрозил разорвать контракты с пользователями пляжей
10:00В США внесен законопроект о выходе из НАТО: что это значит
09:52Госдума приняла закон о продлении антикризисных полномочий правительства
09:46Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Москвой и другими регионами
09:35Вторжение холодной Арктики - на Крым надвигаются морозы
09:28Пять человек пострадали при пожаре в ТЦ в Улан-Удэ
09:06Крымский мост сейчас - обстановка на утро среды
08:42Беспилотники ВСУ атакуют Москву
08:25Часть Южного берега Крыма обесточена
08:11В Крыму растут объемы промышленного производства
07:52В Ялте врач психдиспансера травмировала инвалида: Бастрыкин ждет доклад
07:40Заговорил по-русски: постпред Украины вспомнил в ООН советское кино
07:22ВСУ ночью атаковали четыре региона страны
07:11Сиротам из Крыма не предоставили жилье: Бастрыкин затребовал доклад
Лента новостейМолния