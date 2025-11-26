https://crimea.ria.ru/20251126/v-alushte-dorozhnym-stroitelyam-dva-mesyatsa-ne-platili-zarplatu-1151209559.html
В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплату
В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплату
В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплату
Следователи проводят проверку по факту невыплаты зарплаты дородным строителям в Алуште. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.
2025-11-26
2025-11-26T18:33
2025-11-26T18:33
алушта
новости крыма
крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
зарплата
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту невыплаты зарплаты дородным строителям в Алуште. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, информация об инциденте появилась в социальных сетях. В публикации говорилось, что сотрудникам фирмы, выполняющим дорожные работы в городском округе Алушта, два месяца не выплачивают заработную плату.Прокуратура Крыма также организовала проверку. По ее результатам будет дана оценка исполнению требований трудового законодательства.Ранее сообщалось, что в Керчи гендиректор строительной фирмы получил уголовное дело за миллионный долг по зарплате сотрудникам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники раздают зарплаты от имени фонда "Защитники Отечества"В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотрудникуВ Крыму на пунктах выдачи маркетплейса нашли неоформленных сотрудников
В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплату
В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплату – СК проводит проверку