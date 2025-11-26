Рейтинг@Mail.ru
В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплату
В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплату
В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплату - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплату
Следователи проводят проверку по факту невыплаты зарплаты дородным строителям в Алуште. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T18:33
2025-11-26T18:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту невыплаты зарплаты дородным строителям в Алуште. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, информация об инциденте появилась в социальных сетях. В публикации говорилось, что сотрудникам фирмы, выполняющим дорожные работы в городском округе Алушта, два месяца не выплачивают заработную плату.Прокуратура Крыма также организовала проверку. По ее результатам будет дана оценка исполнению требований трудового законодательства.Ранее сообщалось, что в Керчи гендиректор строительной фирмы получил уголовное дело за миллионный долг по зарплате сотрудникам.
В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплату

В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплату – СК проводит проверку

18:33 26.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог в Херсонской области
Строительство дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту невыплаты зарплаты дородным строителям в Алуште. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, информация об инциденте появилась в социальных сетях. В публикации говорилось, что сотрудникам фирмы, выполняющим дорожные работы в городском округе Алушта, два месяца не выплачивают заработную плату.
"В настоящее время устанавливается число потерпевших и точный период невыплаты заработной платы, принимаются меры для восстановления нарушенных прав граждан. Следователи Алушты проводят проверку по сведениям из соцсетей о невыплате заработной платы дорожным строителям", – рассказали в следкоме.
Прокуратура Крыма также организовала проверку. По ее результатам будет дана оценка исполнению требований трудового законодательства.
Ранее сообщалось, что в Керчи гендиректор строительной фирмы получил уголовное дело за миллионный долг по зарплате сотрудникам.
