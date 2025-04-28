https://crimea.ria.ru/20250428/v-krymu-sledovateli-pomogli-rabotnikam-dobitsya-vyplaty-dolgov-1146037304.html

В Крыму следователи помогли работникам добиться выплаты долгов

В Крыму следователи помогли работникам добиться выплаты долгов - РИА Новости Крым, 28.04.2025

В Крыму следователи помогли работникам добиться выплаты долгов

Сотрудники Следственного комитета помогли работникам севастопольского оператора связи "Севтелекомсвязь" получить выплаты долгов по зарплате. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T20:01

2025-04-28T20:01

2025-04-28T20:01

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севастополь

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники Следственного комитета помогли работникам севастопольского оператора связи "Севтелекомсвязь" получить выплаты долгов по зарплате. Об этом сообщили в крымском главке СК России.В ноябре 2024 года сотрудники регионального оператора связи обращалась с жалобой на невыплату заработной платы.Следователи провели проверку финансово-хозяйственной деятельности компании, установили и признали потерпевшими 13 сотрудников компании. Общая сумма задолженности – 3 миллиона рублей."В результате взаимодействия удалось принять меры к погашению имеющейся задолженности перед сотрудниками в полном объеме", – сообщили в главном следственном управлении.Работники предприятия выразили благодарность офицерам Следственного комитета за оперативную помощь и восстановление их трудовых прав.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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