https://crimea.ria.ru/20250428/v-krymu-sledovateli-pomogli-rabotnikam-dobitsya-vyplaty-dolgov-1146037304.html
В Крыму следователи помогли работникам добиться выплаты долгов
В Крыму следователи помогли работникам добиться выплаты долгов - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В Крыму следователи помогли работникам добиться выплаты долгов
Сотрудники Следственного комитета помогли работникам севастопольского оператора связи "Севтелекомсвязь" получить выплаты долгов по зарплате. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T20:01
2025-04-28T20:01
2025-04-28T20:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники Следственного комитета помогли работникам севастопольского оператора связи "Севтелекомсвязь" получить выплаты долгов по зарплате. Об этом сообщили в крымском главке СК России.В ноябре 2024 года сотрудники регионального оператора связи обращалась с жалобой на невыплату заработной платы.Следователи провели проверку финансово-хозяйственной деятельности компании, установили и признали потерпевшими 13 сотрудников компании. Общая сумма задолженности – 3 миллиона рублей."В результате взаимодействия удалось принять меры к погашению имеющейся задолженности перед сотрудниками в полном объеме", – сообщили в главном следственном управлении.Работники предприятия выразили благодарность офицерам Следственного комитета за оперативную помощь и восстановление их трудовых прав.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гсу ск россии по крыму и севастополю, зарплата, севастополь, новости крыма, закон и право
В Крыму следователи помогли работникам добиться выплаты долгов
В Крыму следователи помогли работникам предприятия добиться выплаты долгов по зарплате
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники Следственного комитета помогли работникам севастопольского оператора связи "Севтелекомсвязь" получить выплаты долгов по зарплате. Об этом сообщили в крымском главке СК России.
В ноябре 2024 года сотрудники регионального оператора связи обращалась с жалобой на невыплату заработной платы.
"Полученные от граждан сведения являлись достаточными для возбуждения уголовного дела и организации мер по восстановлению нарушенных трудовых прав работников", – отметили в ведомстве.
Следователи провели проверку финансово-хозяйственной деятельности компании, установили и признали потерпевшими 13 сотрудников компании. Общая сумма задолженности – 3 миллиона рублей.
"В результате взаимодействия удалось принять меры к погашению имеющейся задолженности перед сотрудниками в полном объеме", – сообщили в главном следственном управлении.
Работники предприятия выразили благодарность офицерам Следственного комитета за оперативную помощь и восстановление их трудовых прав.
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