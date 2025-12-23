Цирк в Симферополе могут передать в федеральную собственность

https://crimea.ria.ru/20251223/tsirk-v-simferopole-mogut-peredat-v-federalnuyu-sobstvennost-1151908620.html

2025-12-23T12:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Симферопольский государственный цирк имени Бориса Тезикова планируется передать в федеральную собственность, это позволит сделать программу цирка более объемной и насыщенной. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Аксенов также заверил, что для коллектива Симферопольского цирка после передачи учреждения в федеральную собственность никаких ухудшений не произойдет. Кроме того, зданию цирка необходим ремонт."Я сам всегда руку на пульсе держу, с трудовыми коллективами на связи, и при любой передаче обсуждается в том числе и возможность увеличения зарплат, денежного содержания и так далее… Главное, чтобы была организована работа, и чтобы условия для трудового коллектива были лучше, чем до того, как произошли эти изменения штатные", - добавил Аксенов.Летом в эфире радио "Спутник в Крыму" директор учреждения Борис Тезиков сообщал, что в цирке идет большое техническое переоборудование для усиления мер противопожарной безопасности. На сегодняшний день работы завершены, все замечания комиссии устранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

