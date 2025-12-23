Рейтинг@Mail.ru
Цирк в Симферополе могут передать в федеральную собственность - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251223/tsirk-v-simferopole-mogut-peredat-v-federalnuyu-sobstvennost-1151908620.html
Цирк в Симферополе могут передать в федеральную собственность
Цирк в Симферополе могут передать в федеральную собственность - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Цирк в Симферополе могут передать в федеральную собственность
Симферопольский государственный цирк имени Бориса Тезикова планируется передать в федеральную собственность, это позволит сделать программу цирка более объемной РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T12:52
2025-12-23T12:52
радио "спутник в крыму"
интервью сергея аксенова радио "спутник в крыму"
цирк
симферополь
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110649/78/1106497816_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_88b69b7e808db3d9fa8e3b671e1052ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Симферопольский государственный цирк имени Бориса Тезикова планируется передать в федеральную собственность, это позволит сделать программу цирка более объемной и насыщенной. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Аксенов также заверил, что для коллектива Симферопольского цирка после передачи учреждения в федеральную собственность никаких ухудшений не произойдет. Кроме того, зданию цирка необходим ремонт."Я сам всегда руку на пульсе держу, с трудовыми коллективами на связи, и при любой передаче обсуждается в том числе и возможность увеличения зарплат, денежного содержания и так далее… Главное, чтобы была организована работа, и чтобы условия для трудового коллектива были лучше, чем до того, как произошли эти изменения штатные", - добавил Аксенов.Летом в эфире радио "Спутник в Крыму" директор учреждения Борис Тезиков сообщал, что в цирке идет большое техническое переоборудование для усиления мер противопожарной безопасности. На сегодняшний день работы завершены, все замечания комиссии устранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110649/78/1106497816_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_8ab21e470ae5392cf9f44010c14dfc26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью сергея аксенова радио "спутник в крыму", цирк, симферополь, крым, новости крыма
Цирк в Симферополе могут передать в федеральную собственность

Цирк в Симферополе планируется передать в федеральную собственность – Аксенов

12:52 23.12.2025
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкЦирк им. Тезикова
Цирк им. Тезикова - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Симферопольский государственный цирк имени Бориса Тезикова планируется передать в федеральную собственность, это позволит сделать программу цирка более объемной и насыщенной. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Скорее всего, наш Симферопольский цирк будет передан в федеральную собственность… Уверен, что это в том числе позволит сделать программу более насыщенной, более интересной для крымчан", – сказал руководитель региона.
Аксенов также заверил, что для коллектива Симферопольского цирка после передачи учреждения в федеральную собственность никаких ухудшений не произойдет. Кроме того, зданию цирка необходим ремонт.
"Я сам всегда руку на пульсе держу, с трудовыми коллективами на связи, и при любой передаче обсуждается в том числе и возможность увеличения зарплат, денежного содержания и так далее… Главное, чтобы была организована работа, и чтобы условия для трудового коллектива были лучше, чем до того, как произошли эти изменения штатные", - добавил Аксенов.
Летом в эфире радио "Спутник в Крыму" директор учреждения Борис Тезиков сообщал, что в цирке идет большое техническое переоборудование для усиления мер противопожарной безопасности. На сегодняшний день работы завершены, все замечания комиссии устранены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Радио "Спутник в Крыму"Интервью Сергея Аксенова радио "Спутник в Крыму"ЦиркСимферопольКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока
13:03Новости СВО: армия ВСУ несет потери на всех направлениях фронта
12:56Внимание, рейд закрыт: в Севастополе остановили катера и паромы
12:52Цирк в Симферополе могут передать в федеральную собственность
12:40Армия России ударила "Кинжалами" по военным предприятиям Украины
12:35В Госдуме защитили граждан от навязывания услуг и товаров – принят закон
12:26Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России
12:19Когда откроют "горбатый" мост в Симферополе
12:10Хищная мурена напала на россиянина в Египте
12:06После массированного удара по энергосистеме обесточена половина Украины
11:48Бойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов
11:37Временно закрыты продажи билетов на ряд поездов крымского направления
11:20В порту Тамань потушили пожар после атаки ВСУ
11:09Собирался перевезти бомбу: крымчанина будут судить за сговор с СБУ
11:02Когда в Крыму перестанут отключать мобильный интернет
10:55Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
10:48"Овчинка выделки не стоит": Аксенов о туристическом налоге для Крыма
10:42Как грипп А и COVID "бьют" по организму
10:27Бронирование отелей в Крыму на Новый год достигло 55%
10:18В Одессе нанесен удар по объектам критической инфраструктуры
Лента новостейМолния