https://crimea.ria.ru/20251223/tsirk-v-simferopole-mogut-peredat-v-federalnuyu-sobstvennost-1151908620.html
Цирк в Симферополе могут передать в федеральную собственность
Цирк в Симферополе могут передать в федеральную собственность - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Цирк в Симферополе могут передать в федеральную собственность
Симферопольский государственный цирк имени Бориса Тезикова планируется передать в федеральную собственность, это позволит сделать программу цирка более объемной РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T12:52
2025-12-23T12:52
2025-12-23T12:52
радио "спутник в крыму"
интервью сергея аксенова радио "спутник в крыму"
цирк
симферополь
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110649/78/1106497816_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_88b69b7e808db3d9fa8e3b671e1052ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Симферопольский государственный цирк имени Бориса Тезикова планируется передать в федеральную собственность, это позволит сделать программу цирка более объемной и насыщенной. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Аксенов также заверил, что для коллектива Симферопольского цирка после передачи учреждения в федеральную собственность никаких ухудшений не произойдет. Кроме того, зданию цирка необходим ремонт."Я сам всегда руку на пульсе держу, с трудовыми коллективами на связи, и при любой передаче обсуждается в том числе и возможность увеличения зарплат, денежного содержания и так далее… Главное, чтобы была организована работа, и чтобы условия для трудового коллектива были лучше, чем до того, как произошли эти изменения штатные", - добавил Аксенов.Летом в эфире радио "Спутник в Крыму" директор учреждения Борис Тезиков сообщал, что в цирке идет большое техническое переоборудование для усиления мер противопожарной безопасности. На сегодняшний день работы завершены, все замечания комиссии устранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110649/78/1106497816_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_8ab21e470ae5392cf9f44010c14dfc26.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью сергея аксенова радио "спутник в крыму", цирк, симферополь, крым, новости крыма
Цирк в Симферополе могут передать в федеральную собственность
Цирк в Симферополе планируется передать в федеральную собственность – Аксенов