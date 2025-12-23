https://crimea.ria.ru/20251223/v-sevastopole-zavershili-prokladku-gazoprovoda-po-morskomu-dnu-1151919060.html
В Севастополе завершили прокладку газопровода по морскому дну
В Севастополе завершили прокладку газопровода среднего давления через Севастопольскую бухту, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе завершили прокладку газопровода среднего давления через Севастопольскую бухту, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, газовый дюкер протяженностью свыше 2,5 км прошел от Северной до Южной стороны города на глубине от 20 до 40 метров ниже уровня дна. Во время работ на берегах Севастопольской бухты были установлены буровые комплексы большой мощности: рабочие бурили скважины синхронно, навстречу друг другу. При строительстве применили самую современную технологию строительства закрытых переходов Direct Pipe.Газопровод построен по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Проект реализуется в четыре этапа. Первым этапом стало строительство дюкера через Севастопольскую бухту – газ по нему уже пустили. Следующие этапы – реконструкцию уже существующих наземных газопроводов на Северной стороне и центральной части города – планируют завершить к концу 2026 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе завершили прокладку газопровода среднего давления через Севастопольскую бухту, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
"Специалисты закончили строительство двухниточного газопровода в непростых геологических условиях за девять месяцев. Качество выполненных работ подтверждено результатами испытаний", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, газовый дюкер протяженностью свыше 2,5 км прошел от Северной до Южной стороны города на глубине от 20 до 40 метров ниже уровня дна. Во время работ на берегах Севастопольской бухты были установлены буровые комплексы большой мощности: рабочие бурили скважины синхронно, навстречу друг другу. При строительстве применили самую современную технологию строительства закрытых переходов Direct Pipe.
"Предварительно подготовленный и сваренный трубопровод проложили под водой всего за один этап. А благодаря передовому и экологически безопасному методу бестраншейной подземной прокладки коммуникаций – методу наклонно-направленного бурения – акватория Севастопольской бухты оставалась открытой для движения морского транспорта", – пояснил губернатор суть технологии.
Газопровод построен по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Проект реализуется в четыре этапа. Первым этапом стало строительство дюкера через Севастопольскую бухту – газ по нему уже пустили. Следующие этапы – реконструкцию уже существующих наземных газопроводов на Северной стороне и центральной части города – планируют завершить к концу 2026 года.
