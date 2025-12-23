https://crimea.ria.ru/20251223/v-sevastopole-zavershili-prokladku-gazoprovoda-po-morskomu-dnu-1151919060.html

В Севастополе завершили прокладку газопровода по морскому дну

В Севастополе завершили прокладку газопровода по морскому дну - РИА Новости Крым, 23.12.2025

В Севастополе завершили прокладку газопровода по морскому дну

В Севастополе завершили прокладку газопровода среднего давления через Севастопольскую бухту, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T15:58

2025-12-23T15:58

2025-12-23T15:58

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

газ

газоснабжение

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151918899_98:0:1794:954_1920x0_80_0_0_b0b37ae3ea784c2aeed224448ecc4916.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе завершили прокладку газопровода среднего давления через Севастопольскую бухту, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, газовый дюкер протяженностью свыше 2,5 км прошел от Северной до Южной стороны города на глубине от 20 до 40 метров ниже уровня дна. Во время работ на берегах Севастопольской бухты были установлены буровые комплексы большой мощности: рабочие бурили скважины синхронно, навстречу друг другу. При строительстве применили самую современную технологию строительства закрытых переходов Direct Pipe.Газопровод построен по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Проект реализуется в четыре этапа. Первым этапом стало строительство дюкера через Севастопольскую бухту – газ по нему уже пустили. Следующие этапы – реконструкцию уже существующих наземных газопроводов на Северной стороне и центральной части города – планируют завершить к концу 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе газифицируют все селаСевастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водойВ степном Крыму газифицировали еще три села

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, газ, газоснабжение, михаил развожаев