Севастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой

2025-09-08T14:05

2025-09-08T14:05

2025-09-08T14:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе построят кольцевой газопровод высокого давления, а также водовод для обеспечения потребностей жилых и социальных объектов, расположенных, в том числе на мысе Фиолент, сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, газопровод должен пройти от Штурмового через Балаклаву и Фиолент в Казачью бухту. Предыдущий контракт на проектирование пришлось расторгнуть. Сейчас заключается новый, с крупной компанией, имеющей мощные компетенции. Кроме того, в 2027 году Фиолент планируют обеспечить бесперебойным водоснабжением.В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снизили тарифы на газГазификация Крыма: что сделано и планируетсяДогазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования

