Рейтинг@Mail.ru
Севастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250908/sevastopolskiy-mys-fiolent-obespechat-gazom-i-vodoy-1149285589.html
Севастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой
Севастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Севастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой
В Севастополе построят кольцевой газопровод высокого давления, а также водовод для обеспечения потребностей жилых и социальных объектов, расположенных, в том... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T14:05
2025-09-08T14:19
мыс фиолент
балаклава
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
газоснабжение
водопровод
водоснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111739/21/1117392171_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_3997f41d7967080c6f6f16bd3ffbbfda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе построят кольцевой газопровод высокого давления, а также водовод для обеспечения потребностей жилых и социальных объектов, расположенных, в том числе на мысе Фиолент, сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, газопровод должен пройти от Штурмового через Балаклаву и Фиолент в Казачью бухту. Предыдущий контракт на проектирование пришлось расторгнуть. Сейчас заключается новый, с крупной компанией, имеющей мощные компетенции. Кроме того, в 2027 году Фиолент планируют обеспечить бесперебойным водоснабжением.В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снизили тарифы на газГазификация Крыма: что сделано и планируетсяДогазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования
мыс фиолент
балаклава
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111739/21/1117392171_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_979bbf705fc860350aa27b78980f8f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мыс фиолент, балаклава, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, газоснабжение, водопровод, водоснабжение
Севастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой

В Севастополе построят кольцевой газопровод и водовод на Фиолент – Развожаев

14:05 08.09.2025 (обновлено: 14:19 08.09.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМанометр на трубопроводе газораспределительной станции
Манометр на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе построят кольцевой газопровод высокого давления, а также водовод для обеспечения потребностей жилых и социальных объектов, расположенных, в том числе на мысе Фиолент, сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.

"Чтобы обеспечить Севастополь и, в частности, Фиолент стабильным газоснабжением, нужно строить кольцевой газопровод высокого давления. Мы зарезервировали порядка 80 миллионов на допроектирование газопровода. Строительно-монтажные работы рассчитываем начать в следующем году – с тем, чтобы в 2027 году получить кольцевой газопровод", – проинформировал Развожаев.

По его словам, газопровод должен пройти от Штурмового через Балаклаву и Фиолент в Казачью бухту. Предыдущий контракт на проектирование пришлось расторгнуть. Сейчас заключается новый, с крупной компанией, имеющей мощные компетенции. Кроме того, в 2027 году Фиолент планируют обеспечить бесперебойным водоснабжением.

"В этом году заканчиваем проектирование водопровода. Строительно-монтажные работы начинаем в следующем году, деньги на это есть в госпрограмме. Магистральный водопровод появится на Фиоленте в 2027 году", – заявил губернатор.

В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе снизили тарифы на газ
Газификация Крыма: что сделано и планируется
Догазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования
 
Мыс ФиолентБалаклаваСевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяГазоснабжениеВодопроводВодоснабжение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром
16:28Крымчанина отправят на принудительное лечение за жестокое убийство сестры
16:22В Геленджике легковушка слетела с дороги в дерево – погибли двое
16:12Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией
15:53В Севастополе 52 тысячи детей получат единовременные выплаты
15:46Экс-директор учреждения культуры в Судаке получила срок за коррупцию
15:31Мужчина вывез девочку-сироту из Крыма – прокуратура начала проверку
15:16В Ялте закрыли пляжи
14:55Российская вакцина против рака готова – кому поможет новый препарат
14:32В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29
14:20В Севастополе 12 и 13 сентября объявлены выходными для школьников
14:16Альпинисты спасли даму с собачкой в горах под Судаком
14:05Севастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой
13:47Новости СВО: российская армия продвигается в Запорожской области
13:34США публично исключили вступление Украины в НАТО
13:17Сырский сделал заявление о многократном превосходстве армии РФ над ВСУ
13:07Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в Симферополе
13:06Крымский мост: очередь превысила 1000 автомобилей
12:51Эвакуация и оцепление: под Феодосией пройдут антитеррористические учения
12:43Запад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров
Лента новостейМолния