https://crimea.ria.ru/20251223/tri-cheloveka-pogibli-i-odin-ranen-pri-atake-drona-v-belgorodskoy-oblasti-1151924714.html

Три человека погибли и один ранен при атаке дрона в Белгородской области

Три человека погибли и один ранен при атаке дрона в Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.12.2025

Три человека погибли и один ранен при атаке дрона в Белгородской области

Трое мужчин погибли и еще один получил ранения при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T19:00

2025-12-23T19:00

2025-12-23T19:06

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/04/1133983222_0:151:1280:871_1920x0_80_0_0_ae5f147cfd96c1dbfd5ffa584d3ebabf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Трое мужчин погибли и еще один получил ранения при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, FPV-дрон атаковал автомобиль накануне в Волоконовском округе.Он отметил, что сам автомобиль полностью сгорел.В ночь на вторник ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск Ставропольского края – ранним утром ПВО отразила воздушную атаку врага. По оперативным данным пострадавших нет, но произошел пожар на территории промзоныСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, происшествия, новости