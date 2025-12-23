Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли и один ранен при атаке дрона в Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Три человека погибли и один ранен при атаке дрона в Белгородской области
Три человека погибли и один ранен при атаке дрона в Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Три человека погибли и один ранен при атаке дрона в Белгородской области
Трое мужчин погибли и еще один получил ранения при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T19:00
2025-12-23T19:06
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/04/1133983222_0:151:1280:871_1920x0_80_0_0_ae5f147cfd96c1dbfd5ffa584d3ebabf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Трое мужчин погибли и еще один получил ранения при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, FPV-дрон атаковал автомобиль накануне в Волоконовском округе.Он отметил, что сам автомобиль полностью сгорел.В ночь на вторник ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск Ставропольского края – ранним утром ПВО отразила воздушную атаку врага. По оперативным данным пострадавших нет, но произошел пожар на территории промзоныСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, происшествия, новости
Три человека погибли и один ранен при атаке дрона в Белгородской области

В Белгородской области при ударе БПЛА по авто погибли три человека и один ранен - Гладков

19:00 23.12.2025 (обновлено: 19:06 23.12.2025)
 
Машины скорой помощи и МЧС в Белгородской области. Архивное фото
Машины скорой помощи и МЧС в Белгородской области. Архивное фото
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Трое мужчин погибли и еще один получил ранения при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, FPV-дрон атаковал автомобиль накануне в Волоконовском округе.
"В районе села Грушевка при атаке FPV-дрона на автомобиль, к огромному горю, погибли трое мужчин. Установить их личность удалось только сегодня. У четвертого мужчины, который находился с погибшими в автомобиле, минно-взрывная травма, осколочное ранение руки и ушиб ноги", - написал губернатор в Telegram.
Он отметил, что сам автомобиль полностью сгорел.
В ночь на вторник ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск Ставропольского края – ранним утром ПВО отразила воздушную атаку врага. По оперативным данным пострадавших нет, но произошел пожар на территории промзоны
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОПроисшествияНовости
 
