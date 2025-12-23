https://crimea.ria.ru/20251223/tri-cheloveka-pogibli-i-odin-ranen-pri-atake-drona-v-belgorodskoy-oblasti-1151924714.html
Три человека погибли и один ранен при атаке дрона в Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Трое мужчин погибли и еще один получил ранения при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, FPV-дрон атаковал автомобиль накануне в Волоконовском округе.Он отметил, что сам автомобиль полностью сгорел.В ночь на вторник ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск Ставропольского края – ранним утром ПВО отразила воздушную атаку врага. По оперативным данным пострадавших нет, но произошел пожар на территории промзоныСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
19:00 23.12.2025 (обновлено: 19:06 23.12.2025)