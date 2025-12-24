https://crimea.ria.ru/20251224/Kakoy-segodnya-prazdnik-24-dekabrya_-1117785923.html

Какой сегодня праздник: 24 декабря

Какой сегодня праздник: 24 декабря - РИА Новости Крым, 23.12.2025

Какой сегодня праздник: 24 декабря

У западных христиан сегодня Сочельник, а восточные отмечают Никонов День, а еще это Всемирный день оптимизма. В этот день в 1865 году в США основана организация РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-24T00:00

2025-12-24T00:00

2025-12-23T21:53

общество

новости

праздники и памятные даты

россия

в мире

история

культура

кино

искусство

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110853/55/1108535578_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_0e121da670a9c26ad4de9b16fd48b1c0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. У западных христиан сегодня Сочельник, а восточные отмечают Никонов День, а еще это Всемирный день оптимизма. В этот день в 1865 году в США основана организация Ку-клукс-клан, а в 1942 году вышел приказ Народного комиссариата просвещения РСФСР об обязательном употреблении буквы "Ё". Родились в этот день советский и российский поэт и актер Леонид Филатов, российский певец Дима Билан.Что празднуют в миреВо многих западных странах католики и протестанты празднуют Сочельник – день накануне Рождества Христова. "Сочельник" – от слова "сочиво" – особая зерновая каша с медом и фруктами. Вкушать "сочиво" положено вечером после литургии. По традиции во время трапезы члены семьи обмениваются облатками – кусочками пресного хлеба, символизирующими тело Христа. В общем, почти так же, как и православные. Только чуть-чуть раньше.Если вы хотели пойти на рыбалку или, к примеру, немного поколдовать, лучше откажитесь от этих затей. Также сегодня не стоит делать домашние дела и пить алкогольные напитки. Именно так поступали наши предки в День памяти преподобного Никона Печерского. Вместо всего вышеперечисленного они зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистую силу. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри.Ваш стакан наполовину полон? Тогда сегодня ваш день – День оптимизма! Кто и когда придумал этот праздник, сказать сложно, но нам он определенно нравится. Кстати, оптимисты живут дольше пессимистов. Это заключение было сделано на основе проведенных учеными клиники Майо тридцатилетних (!) исследований, в которых участвовало 447 человек.Знаменательные датыВ этот день в 1865 году в США основана организация Ку-клукс-клан. Если вспомнить внешний вид этих ребят в белых простынях и странных колпаках, становится смешно, а если знать, чем они занимались – страшно: сплошные расисты и антисемиты. А вот в свободное от расовой дискриминации и факельных шествий время куклуксклановцы дружили семьями, устраивали пикники с барбекю и занимались спортом. Кстати, в 1925 году баскетбольная команда "ККК" "продула" чернокожей команде "Манровианссо" со счетом 10:8.А в 1942 году вышел приказ Народного комиссариата просвещения РСФСР об обязательном употреблении буквы "Ё". Кстати, в русском языке около 12,5 тысяч слов с "Ё". Из них около 150 на "Ё" начинаются и около 300 на "Ё" заканчиваются.Кто родился в этот деньВ этот день в 1946 году родился советско-российский поэт и актер Леонид Филатов. В фильмографии артиста более 40 ролей. Снимался в лентах: "Город первой любви", "Экипаж", "Женщины шутят всерьез", "Чичерин". А его произведения "Лизистрата", "Про Федота-стрельца, удалого молодца" и "Сукины дети" любят многие ценители сатиры.Еще один именинник дня – российский певец Дима Билан. Сегодня ему исполняется 44. Кстати, в честь Билана названа улица и школа в его родном городе Усть-Джегута. Но этого певцу мало, и теперь он мечтает побывать в космосе. В одном из интервью артист заявил, что непременно станет космическим туристом, как только такой вид отдыха станет чуть доступнее.Также 24 декабря свои дни рождения отмечают российская актриса Елена Шанина, пуэрториканский певец Рикки Мартин, американская писательница Стефани Майер и другие.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты, россия, в мире, история, культура, кино, искусство , музыка, религия