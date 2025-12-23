Дорогу от Джанкоя до Симферополя сделают четырехполосной после СВО
Дорогу из Джанкоя в Симферополь достроят до четырех полос после завершения СВО – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Ремонтируемый крымский участок трассы Р-280 "Новороссия" от Джанкоя до Симферополя будет расширен до четырех полос после завершения специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Сейчас дорога ремонтируется таким образом, чтобы еще две полосы можно было рядом пристроить дополнительно… Пока мы ее ремонтируем в двухполосном исполнении, это обходится в 18 миллиардов рублей. Специальная военная операция закончится – развитие дальнейшее будет, дорога будет четырехполосной", – сказал руководитель региона.
Говоря о реконструкции автодороги Перевальное – Алушта, глава республики сообщил, что лимиты денежных средств, которые были определены изначально для выполнения проекта, оказались недостаточными для того, чтобы завершить дорогу в полном объеме. Поэтому сейчас по некоторым направлениям идут дополнительные источники финансирования. При этом деньги с других объектов не снимаются, подчеркнул Аксенов.
"Пока что выполняются работы на основной трассе – Алушта – Ялта. До конца 2026-го года мы должны завершить (капремонт – ред.). Если все подрядчики будут работать динамично и системно, то мы к концу 2026-го года эти работы завершим. А в целом уверен, что после окончания специальной военной операции найдутся дополнительные средства, в том числе и на ремонт участка Перевальное – Алушта", – добавил глава РК.
