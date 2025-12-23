https://crimea.ria.ru/20251223/dorogu-ot-dzhankoya-do-simferopolya-sdelayut-chetyrekhpolosnoy-posle-svo-1151910106.html

Дорогу от Джанкоя до Симферополя сделают четырехполосной после СВО

Дорогу от Джанкоя до Симферополя сделают четырехполосной после СВО - РИА Новости Крым, 23.12.2025

Дорогу от Джанкоя до Симферополя сделают четырехполосной после СВО

Ремонтируемый крымский участок трассы Р-280 "Новороссия" от Джанкоя до Симферополя будет расширен до четырех полос после завершения специальной военной... РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T20:08

2025-12-23T20:08

2025-12-23T20:08

сергей аксенов

интервью сергея аксенова радио "спутник в крыму"

ремонт и строительство дорог в крыму

крым

новости крыма

джанкой

капремонт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130032750_0:30:816:488_1920x0_80_0_0_fcc563aa97f29f8dbb5bc286642be166.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Ремонтируемый крымский участок трассы Р-280 "Новороссия" от Джанкоя до Симферополя будет расширен до четырех полос после завершения специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Говоря о реконструкции автодороги Перевальное – Алушта, глава республики сообщил, что лимиты денежных средств, которые были определены изначально для выполнения проекта, оказались недостаточными для того, чтобы завершить дорогу в полном объеме. Поэтому сейчас по некоторым направлениям идут дополнительные источники финансирования. При этом деньги с других объектов не снимаются, подчеркнул Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют "горбатый" мост в СимферополеВ Крыму начали реконструкцию участка дороги Перевальное - Алушта: ФОТОДорога Белогорск – Приветное в Крыму: когда начнут строительство

крым

джанкой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, интервью сергея аксенова радио "спутник в крыму", ремонт и строительство дорог в крыму, крым, новости крыма, джанкой, капремонт