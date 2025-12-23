https://crimea.ria.ru/20251223/proezd-otkryt-dorogu-alushta-sudak-feodosiya-otremontirovali-1151923924.html

Проезд открыт: дорогу Алушта-Судак-Феодосия отремонтировали

23.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Крыму капитально отремонтировали 20 километров дороги Алушта-Судак-Феодосия. Об этом сообщает министерство транспорта республики.По данным ведомства, работы выполнили в полном объеме: уложили новое асфальтобетонное покрытие, обустроили обочины, установили бордюры и знаки. Разметка также уже есть. Ранее сообщалось, что предприятие "Крымавтодор" получит 6 миллиардов рублей в следующем году на ямочный ремонт, грейдирование, установку дорожных знаков и светофоров, остановок и нанесение разметки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют "горбатый" мост в СимферополеВ Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеля10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают

