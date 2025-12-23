Рейтинг@Mail.ru
Проезд открыт: дорогу Алушта-Судак-Феодосия отремонтировали - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Проезд открыт: дорогу Алушта-Судак-Феодосия отремонтировали
Проезд открыт: дорогу Алушта-Судак-Феодосия отремонтировали - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Проезд открыт: дорогу Алушта-Судак-Феодосия отремонтировали
В Крыму капитально отремонтировали 20 километров дороги Алушта-Судак-Феодосия. Об этом сообщает министерство транспорта республики. РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Крыму капитально отремонтировали 20 километров дороги Алушта-Судак-Феодосия. Об этом сообщает министерство транспорта республики.По данным ведомства, работы выполнили в полном объеме: уложили новое асфальтобетонное покрытие, обустроили обочины, установили бордюры и знаки. Разметка также уже есть. Ранее сообщалось, что предприятие "Крымавтодор" получит 6 миллиардов рублей в следующем году на ямочный ремонт, грейдирование, установку дорожных знаков и светофоров, остановок и нанесение разметки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют "горбатый" мост в СимферополеВ Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеля10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают
крым, новости крыма, алушта, феодосия, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, служба автомобильных дорог республики крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Крыму капитально отремонтировали 20 километров дороги Алушта-Судак-Феодосия. Об этом сообщает министерство транспорта республики.
По данным ведомства, работы выполнили в полном объеме: уложили новое асфальтобетонное покрытие, обустроили обочины, установили бордюры и знаки. Разметка также уже есть.
"Своевременное обновление дороги улучшит транспортную доступность для жителей, гостей полуострова и туристического сообщества. Заказчиком является "Служба автомобильных дорог Республики Крым", – добавили в минтрансе.

Ранее сообщалось, что предприятие "Крымавтодор" получит 6 миллиардов рублей в следующем году на ямочный ремонт, грейдирование, установку дорожных знаков и светофоров, остановок и нанесение разметки.
