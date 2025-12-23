Рейтинг@Mail.ru
"Крымавтодор" получит 6 млрд рублей на содержание дорог
"Крымавтодор" получит 6 млрд рублей на содержание дорог
23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Предприятие "Крымавтодор" получит 6 миллиардов рублей в следующем году на ямочный ремонт, грейдирование, установку дорожных знаков и светофоров, остановок и нанесение разметки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов напомнил, что в рамках прямой закупки и программы лизинга предприятие приобрело 42 единицы новой дорожно-строительной техники: комбинированные дорожные машины на базе автомобилей КамАЗ для содержания автодорог в зимний и летний период, катки для уплотнения грунта и асфальтобетона.Также предприятие пополнилось экскаваторами-погрузчиками для устройства тротуаров и гравийных дорог, фронтальными погрузчиками для работ с большим объемом сыпучих материалов, уточнил глава Крыма.И подчеркнул, что дорожное строительство, ремонт и обслуживание дорог в Крыму вышли на высокий уровень. Однако еще предстоит многое сделать, в том числе повысить качество ямочного ремонта и грейдирования.Ранее в Минтрансе РФ по итогам встречи главы республики Сергея Аксенова и министра транспорта РФ Андрея Никитина сообщили, что 10 миллиардов рублей направят Крыму на приведение дорог в нормативное состояние.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: , Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Сергея Аксенова радио "Спутник в Крыму"Когда откроют "горбатый" мост в СимферополеВ Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеля
16:15 23.12.2025 (обновлено: 16:34 23.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Предприятие "Крымавтодор" получит 6 миллиардов рублей в следующем году на ямочный ремонт, грейдирование, установку дорожных знаков и светофоров, остановок и нанесение разметки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В 2026 году на ремонт и содержание улично-дорожной сети предприятие "Крымавтодор" получит более 6 миллиардов рублей. Данного объема средств достаточно для проведения ямочного ремонта, грейдирования, установки дорожных знаков, светофоров, остановок и нанесения разметки, других задач", – сказано в сообщении.
Аксенов напомнил, что в рамках прямой закупки и программы лизинга предприятие приобрело 42 единицы новой дорожно-строительной техники: комбинированные дорожные машины на базе автомобилей КамАЗ для содержания автодорог в зимний и летний период, катки для уплотнения грунта и асфальтобетона.
Также предприятие пополнилось экскаваторами-погрузчиками для устройства тротуаров и гравийных дорог, фронтальными погрузчиками для работ с большим объемом сыпучих материалов, уточнил глава Крыма.
"Эта техника позволит предприятию как основному подрядчику качественно выполнять значительный объем работ по ремонту и содержанию крымских дорог", – уверен Сергей Аксенов.
И подчеркнул, что дорожное строительство, ремонт и обслуживание дорог в Крыму вышли на высокий уровень. Однако еще предстоит многое сделать, в том числе повысить качество ямочного ремонта и грейдирования.
Ранее в Минтрансе РФ по итогам встречи главы республики Сергея Аксенова и министра транспорта РФ Андрея Никитина сообщили, что 10 миллиардов рублей направят Крыму на приведение дорог в нормативное состояние.
