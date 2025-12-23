https://crimea.ria.ru/20251223/krymavtodor-poluchit-6-mlrd-rubley-na-soderzhanie-dorog--1151920770.html

"Крымавтодор" получит 6 млрд рублей на содержание дорог

"Крымавтодор" получит 6 млрд рублей на содержание дорог - РИА Новости Крым, 23.12.2025

"Крымавтодор" получит 6 млрд рублей на содержание дорог

Предприятие "Крымавтодор" получит 6 миллиардов рублей в следующем году на ямочный ремонт, грейдирование, установку дорожных знаков и светофоров, остановок и... РИА Новости Крым, 23.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Предприятие "Крымавтодор" получит 6 миллиардов рублей в следующем году на ямочный ремонт, грейдирование, установку дорожных знаков и светофоров, остановок и нанесение разметки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов напомнил, что в рамках прямой закупки и программы лизинга предприятие приобрело 42 единицы новой дорожно-строительной техники: комбинированные дорожные машины на базе автомобилей КамАЗ для содержания автодорог в зимний и летний период, катки для уплотнения грунта и асфальтобетона.Также предприятие пополнилось экскаваторами-погрузчиками для устройства тротуаров и гравийных дорог, фронтальными погрузчиками для работ с большим объемом сыпучих материалов, уточнил глава Крыма.И подчеркнул, что дорожное строительство, ремонт и обслуживание дорог в Крыму вышли на высокий уровень. Однако еще предстоит многое сделать, в том числе повысить качество ямочного ремонта и грейдирования.Ранее в Минтрансе РФ по итогам встречи главы республики Сергея Аксенова и министра транспорта РФ Андрея Никитина сообщили, что 10 миллиардов рублей направят Крыму на приведение дорог в нормативное состояние.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: , Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Сергея Аксенова радио "Спутник в Крыму"Когда откроют "горбатый" мост в СимферополеВ Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеля

