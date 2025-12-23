https://crimea.ria.ru/20251223/doverie-kak-drayver-razvitiya-strategiya-mirandy-i-filosofiya-rosta-1151892901.html

Доверие как драйвер развития: стратегия "Миранды" и философия роста

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Нынешний 2025-й стал для "Миранды" периодом масштабного развития. Организация не только укрепила свои позиции на рынке телекоммуникаций, но и уверенно заявила о себе как о многопрофильном поставщике цифровых сервисов. О том, какие результаты достигнуты, куда движется предприятие и что лежит в основе ее философии, читайте в интервью РИА Новости Крым с генеральным директором группы компаний "Миранда-медиа" Сергеем Мордасовым.— Сергей Анатольевич, что для Вас телекоммуникации? Как вы понимаете миссию этой отрасли?— Современные телекоммуникации очень далеко ушли от понятия "средство связи", которым они были на заре своего существования. Они глубоко укоренились во всех аспектах жизни обычных людей, общества, государства и являются краеугольным камнем, необходимым условием функционирования для многих высокотехнологичных решений, которыми мы пользуемся каждый день. Хотя можем и не замечать, что в их основе лежит связь. Так, телеком делает банковскую сферу удобной и быстрой, обеспечивая бесперебойную работу банковских терминалов, банкоматов, онлайн-платежей и переводов. В транспортных системах городов от телекоммуникаций зависит не только комфорт и скорость, но и безопасность людей — терминалы оплаты в общественном транспорте, системы управления светофорами, приложения такси, навигаторы, интеллектуальные системы видеонаблюдения на улицах и на дорогах, которые выявляют нарушителей, подозрительные предметы, разыскиваемых людей. На промышленных предприятиях активно используются цифровые технологии, повышающие эффективность производственных процессов, логистики, но — самое ценное — обеспечивающие безопасность сотрудников. На шахтах используются датчики, позволяющие уловить признаки скорого обвала или затопления, выбросы вредных газов; на фабриках — датчики вибрации, указывающие на опасность поломки станка. Системы видеонаблюдения контролируют, что все сотрудники пользуются средствами индивидуальной защиты, определяют местонахождение каждого из них. За всеми этими решениями лежат телекоммуникации, которые делают возможным их реализацию.— С какими итогами компания завершает текущий год? Что важного для жителей и экономики региона Вы могли бы отметить?— Если говорить коротко, то, конечно, мы сохранили и укрепили наши базовые услуги: интернет, телефония, телевидение. Это наш надежный фундамент. Мы продолжаем строить инфраструктуру – базовые станции, прокладывать волоконно-оптические линии связи. Приведу интересный факт: за 2025 год только в Крыму мы проложили столько километров оптоволокна, что хватило бы для того, чтобы протянуть линию от Симферополя до острова Сахалин.Говоря о достижениях, хотел бы отметить, что число абонентов превысило 1 миллион человек. Такого результата удалось достичь за 1 год с момента запуска мобильных сетей в Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской Народных Республиках. В Запорожской и Херсонской областях мобильные сети были внедрены раньше – в 2022 году. В двух последних регионах еще недавно мы работали под брендом "МирТелеком" и полностью перешли под товарный знак "Миранды" в декабре этого года.Также "Миранда" развивается как партнер для виртуальных мобильных операторов. В 2025 году один из федеральных MVNO (mobile virtual network operator, виртуальный оператор сотовой связи)-игроков начал свою полноценную работу на инфраструктуре "Миранды" во всех регионах нашей работы. Выбор "Миранды" в качестве инфраструктурного партнера говорит о том, что для абонентов виртуального оператора связи мы можем обеспечить наиболее высокий уровень удовлетворенности качеством связи и покрытием.Кроме того, летом, в разгар высокого курортного сезона, мы зафиксировали в своей сети почти 3 миллиона пользователей. В это число входят как собственные клиенты "Миранды", так и абоненты виртуальных мобильных операторов, которые являются нашими партнерами, и находящиеся в роуминге пользователи. Это подтверждает то, что наша инфраструктура надежна и устойчива даже к пиковым нагрузкам отпускного сезона.— Вы обозначили курс на трансформацию. "Миранда" уже не только оператор связи, а высокотехнологичный партнер и поставщик цифровых сервисов. Что это значит для клиентов и для компании?— Это значит, что мы решаем не проблему "доступа в интернет", а бизнес-задачи наших пользователей. Мы смещаем фокус, отходим от простого предоставления клиентам канала связи. Нам интересно, как с помощью этого канала и наших сервисов предприниматель может повысить свою эффективность, сократить издержки, улучшить клиентский сервис. Для компании — это фундаментальное изменение. Запуск нашей мобильной сети в шести регионах в 2022-2024 годах позволил не только предоставлять услуги мобильной связи населению, но и расширить возможности крупного, среднего и малого бизнеса. Например, более 40 тысяч домохозяйств Новороссии и Донбасса получили приборы учета электроэнергии с возможностью удаленного сбора показаний. Свыше 10 тысяч терминалов различных кредитных организаций теперь всегда на связи благодаря решениям нашей организации. Более 30 инженерных узлов предприятия тепловой энергетики получили автоматизированную систему мониторинга. Это решение позволяет сократить время реагирования на поломки и аварии на 20-30%.Для государства мы реализуем проекты в рамках программы "Умный город". На полуострове уже внедрена система автоматизации деятельности теплосетей, когда обеспечивается удаленное управление всевозможными задвижками, узлами, а также мониторинг — например, давления в трубопроводе или выхода каких-то элементов из строя. Это тоже элемент развития "Умного города".Кроме того, мы оказываем услуги для органов государственной власти, в том числе направленных на безопасность населения. В Луганской Народной Республике мы организовали видеонаблюдение к 9 Мая с главной площади столицы региона для обеспечения правопорядка во время мероприятия.Еще одно направление работы — автоматизация систем уличного освещения. За счет этого возможно добиться экономии энергоресурсов до 67%. К тому же процессами управляют не люди, а машины, и, как мы понимаем, у них нет выходных, плохого самочувствия или больничных. Системы связи, которыми мы обладаем, используются и для оповещения населения во время чрезвычайных ситуаций.Мы инвестируем не только в сети, но и в разработку инновационных проектов, в компетенции наших сотрудников, в создание экосистемы, где одна услуга дополняет другую. Наша цель на 2026 год — чтобы при упоминании "Миранды" люди думали о нас, в первую очередь, как о надежном цифровом партнере, который помогает бизнесу расти в эпоху цифровизации и удовлетворяет каждодневные потребности народа. Мы намерены предоставлять широкий набор сервисов и услуг, направленных на повышение качества жизни каждого гражданина, для самых различных сценариев и жизненных ситуаций. В планах внедрить целый ряд инновационных проектов.— Какие вызовы, стоящие перед "Мирандой", Вы бы могли отметить?— Нам нужно расширить понимание рынка и наших клиентов, идентичности и роли нашей компании в регионах. Динамичные внешние изменения, которые проходит не только отрасль телекоммуникаций, но и общество, диктуют необходимость глубинных внутренних перемен. Организации предстоит "пересборка" себя, изобретение нового видения своей миссии, задач и целей, путей для их достижения. В конечном итоге предстоит найти новый ответ на главный вопрос: что мы даем людям, какую пользу мы несем?С внутренних перемен начинается любая трансформация, и это один из самых сложных шагов на этом пути. Но он же является и ключом к успеху этой трансформации: если внутренние изменения не косметические, если они по-настоящему искренние и осмысленные, то и внешние перемены — конструктивные и созидательные — не заставят себя ждать.— Этот переход требует сильной команды. Вы сами пришли в "Миранду" из большой федеральной компании. Что Вы вкладываете понятие "команда"?— Для меня это не просто группа людей, которая работает вместе. Это лидеры, объединенные общей целью, системой ценностей и культурой доверия. Я проработал много лет в "Ростелекоме" и вынес оттуда важный урок: масштабные задачи под силу только сплоченному и смелому коллективу, где ценят инициативу, не боятся делегировать полномочия и ответственность. Я уважаю профессионализм, инициативность, и ценю, когда сотрудник способен мыслить глобально. При этом стараюсь создавать такую атмосферу, где эксперты могут проявлять себя, а молодые специалисты — быстро учиться и расти. Мой принцип: собрать сильных специалистов, дать им вдохновляющую стратегию и необходимые ресурсы, а затем помогать вместе реализовывать амбициозные и масштабные проекты.— Говоря о социальной ответственности, какую роль "Миранда" играет в жизни общества помимо бизнеса?— По моему убеждению наша социальная миссия должна выражаться в поддержке культурных, образовательных и спортивных мероприятий, которые проходят в Крыму и на территориях Донбасса и Новороссии. Мы называем такое направление социальным инвестированием. Это является важной, неотъемлемой частью нашей деятельности. Мы понимаем, что без поддержки предпринимательства, без его осознанного вклада в развитие общества, не может полноценно развиваться региональная экономика. И к этой задаче мы подходим прежде всего с учетом интересов самих жителей.К примеру, мы выступили в качестве членов жюри на хакатоне (формат соревнований, в рамках которого участники разрабатывают решение поставленной задачи в очень сжатые сроки) по выявлению мошеннических схем социальной инженерии, который прошел в Луганске. "Миранда" стала партнером Крымского марафона-2025. И это только начало. Для нас это не разовая благотворительность, а системная работа. Уверен, что развитие бизнеса возможно только в устойчивой социальной среде, где поддерживают детей и молодежь, спорт и культуру.— И последний вопрос. Какая главная цель у "Миранды" на 2026 год?— Главная цель — чтобы наш новый формат "поставщика цифрового образа жизни" стал очевиден каждому нашему клиенту. Независимо от того, кто он, – компания, государственная структура или физическое лицо.Не буду раньше времени раскрывать секреты, но могу отметить, что для предпринимательства мы будем расширять число наших цифровых решений, которые помогают стать эффективным, — в организации логистики, ритейла, производственных процессов. Мы должны быть партнером для наших корпоративных пользователей в построении экономики доверия, глубоко погрузиться в их производственные процессы, содействовать им в повышении своей результативности и маржинальности с помощью наших цифровых сервисов.Вместе с государственным сектором мы будем строить цифровые регионы, делать их транспортные системы интеллектуальными, повышать энергоэффективность, обеспечивать безопасность с помощью высокотехнологичных продуктов. Это одновременно позволяет делать жизнь граждан комфортнее и безопаснее. С другой стороны, помогает властям управлять городом более эффективно.Конечно, мы продолжим строить базовые станции и волоконно-оптические линии связи, чтобы в каждом городе, в каждом поселке были надежная связь и интернет. Мы следим за социальными исследованиями в сфере оценки услуг связи, которые проводятся на Донбассе и в Новороссии. К слову, там есть над чем работать, даже несмотря на то, что большая часть респондентов оценивает качество мобильной связи скорее как хорошее.В завершение нашего разговора хочу поздравить всех читателей с наступающим новым годом и пожелать вдохновения, новых свершений, движения только вперед! И, конечно, устойчивой надежной связи!Реклама, ООО "Миранда-медиа", ИНН 7702527584, erid: F7NfYUJCUneTUSwY1DEY

