https://crimea.ria.ru/20251223/vse-chleny-delegatsii-livii-pogibli-pri-krushenii-samoleta-v-ankare-1151929741.html
Все члены делегации Ливии погибли при крушении самолета в Анкаре
Все члены делегации Ливии погибли при крушении самолета в Анкаре - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Все члены делегации Ливии погибли при крушении самолета в Анкаре
Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и все члены делегации погибли в результате крушения самолета в Анкаре. Об этом заявил глава базирующегося в... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T23:13
2025-12-23T23:13
2025-12-23T23:19
турция
ливия
авиакатастрофа
самолет
крушение самолета
происшествия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141303295_0:27:1024:603_1920x0_80_0_0_b37a5ad9296cb604ace65fb7c6ac50ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и все члены делегации погибли в результате крушения самолета в Анкаре. Об этом заявил глава базирующегося в Триполи правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба.Начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад был на борту самолета, пропавшего с радаров после вылета из Анкары. Как сообщал ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая, в 20.52 (совпадает с мск) был потерян контакт с самолетом Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшим из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20.10. От самолета был получен сигнал об экстренной посадке у района Хаймана. Местные СМИ писали о взрыве в районе аэропорта. После поисковики обнаружили обломки воздушного судна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
турция
ливия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141303295_9:0:920:683_1920x0_80_0_0_62aa670300336cda474c8a389d2f1ac6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, ливия, авиакатастрофа, самолет, крушение самолета, происшествия, в мире, новости
Все члены делегации Ливии погибли при крушении самолета в Анкаре
Начальник генштаба с делегацией погибли при крушении самолета в Анкаре - власти Ливии
23:13 23.12.2025 (обновлено: 23:19 23.12.2025)