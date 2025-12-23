https://crimea.ria.ru/20251223/vse-chleny-delegatsii-livii-pogibli-pri-krushenii-samoleta-v-ankare-1151929741.html

Все члены делегации Ливии погибли при крушении самолета в Анкаре

Все члены делегации Ливии погибли при крушении самолета в Анкаре - РИА Новости Крым, 23.12.2025

Все члены делегации Ливии погибли при крушении самолета в Анкаре

Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и все члены делегации погибли в результате крушения самолета в Анкаре. Об этом заявил глава базирующегося в... РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T23:13

2025-12-23T23:13

2025-12-23T23:19

турция

ливия

авиакатастрофа

самолет

крушение самолета

происшествия

в мире

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и все члены делегации погибли в результате крушения самолета в Анкаре. Об этом заявил глава базирующегося в Триполи правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба.Начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад был на борту самолета, пропавшего с радаров после вылета из Анкары. Как сообщал ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая, в 20.52 (совпадает с мск) был потерян контакт с самолетом Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшим из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20.10. От самолета был получен сигнал об экстренной посадке у района Хаймана. Местные СМИ писали о взрыве в районе аэропорта. После поисковики обнаружили обломки воздушного судна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

турция

