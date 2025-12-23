Рейтинг@Mail.ru
Все члены делегации Ливии погибли при крушении самолета в Анкаре - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Все члены делегации Ливии погибли при крушении самолета в Анкаре
Все члены делегации Ливии погибли при крушении самолета в Анкаре - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Все члены делегации Ливии погибли при крушении самолета в Анкаре
Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и все члены делегации погибли в результате крушения самолета в Анкаре. Об этом заявил глава базирующегося в... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T23:13
2025-12-23T23:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и все члены делегации погибли в результате крушения самолета в Анкаре. Об этом заявил глава базирующегося в Триполи правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба.Начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад был на борту самолета, пропавшего с радаров после вылета из Анкары. Как сообщал ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая, в 20.52 (совпадает с мск) был потерян контакт с самолетом Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшим из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20.10. От самолета был получен сигнал об экстренной посадке у района Хаймана. Местные СМИ писали о взрыве в районе аэропорта. После поисковики обнаружили обломки воздушного судна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Все члены делегации Ливии погибли при крушении самолета в Анкаре

Начальник генштаба с делегацией погибли при крушении самолета в Анкаре - власти Ливии

23:13 23.12.2025 (обновлено: 23:19 23.12.2025)
 
© AP PhotoМашины скорой помощи в Анкаре. Архивное фото
Машины скорой помощи в Анкаре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и все члены делегации погибли в результате крушения самолета в Анкаре. Об этом заявил глава базирующегося в Триполи правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба.

"Мы получили известие о гибели начальника генштаба армии Ливии Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих", - цитирует Дбейба РИА Новости.

Начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад был на борту самолета, пропавшего с радаров после вылета из Анкары. Как сообщал ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая, в 20.52 (совпадает с мск) был потерян контакт с самолетом Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшим из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20.10. От самолета был получен сигнал об экстренной посадке у района Хаймана. Местные СМИ писали о взрыве в районе аэропорта. После поисковики обнаружили обломки воздушного судна.
