Крушение военного самолета в США и интервью главы Крыма – главное за день

2025-12-23T22:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате крушения самолета Военно-морских сил Мексики в США. Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью радио "Спутник в Крыму" рассказал об актуальных вопросах и достижениях республики. Политолог назвал согласие Владимира Зеленского отказаться от Донбасса блефом. Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока. Из-за ремонта временно закрыты продажи билетов на ряд поездов крымского направления.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымСамолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение в СШАПять человек погибли в результате падения самолета военно-морских сил Мексики в американском штате Техас. Еще двое выжили, судьба одного остается неизвестной, сообщило министерство ВМС страны."Наше воздушное судно, выполнявшее миссию по медицинской поддержке в координации с фондом Michou y Mau, потерпело аварию во время захода на посадку в окрестностях Галвестона, штат Техас", – цитирует РИА Новости сообщение в блоге ВМС в Х.Интервью главы Крыма Сергея АксеноваКогда откроют "горбатый" мост в СимферополеДвижение транспорта по "горбатому" мосту в Симферополе, который уже больше года находится на капремонте, планируется запустить до 1 апреля 2026 года, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Отключение мобильного интернета в КрымуОграничения работы мобильного интернета в Крыму будут периодически осуществляться вплоть до конца специальной военной операции, сказал глава республики.Бронирование отелей в Крыму на Новый годПо данным Аксенова, отели и санатории Крыма на новогодние праздники уже забронированы в среднем на 55%, на Рождество – порядка 40%.Что стоит за согласием Украины отказаться от ДонбассаОтказ киевской власти от Донбасса на фоне договоренностей по безопасности Украины от США и Европы – блеф ради получения собственной выгоды, но не достижения мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак."Может быть, они в этих своих закрытых проектах говорят именно о том, что, мол, ладно, давайте согласимся, а потом предъявим России", – предположил Дудчак.Он акцентировал, что согласие с позицией РФ, прекращение боевых действий и вывод остатков украинских войск с территорий Донбасса, – это настоящий джекпот для киевской власти, если она остается при этом править Украиной."Для них уступить все это – невероятная удача. Это будет выигрыш. Потому что под их контролем останутся огромные территории, и это 17 миллионов населения на сегодняшний день примерно... А для нас сохранение такого режима, пусть без Зеленского, пусть и с заменой – это перенос конфликта на более позднее время, чего они добиваются", – сказал Дудчак.Абсолютный рекорд роста - турпоток в Крым в 2025Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока, обогнав по этим показателям все другие регионы России. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках брифинга о главных туристических итогах уходящего года.По ее мнению, Крым стал основным выгодоприобретателем от возобновления работы аэропорта Геленджик в части роста турпотока.Продажи билетов на ряд поездов крымского направления временно закрытыВ связи с ремонтными работами на инфраструктуре и связанной с этим корректировкой расписания временно закрыты продажи билетов на 16 поездов крымского направления на некоторые даты в марте. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Продажи билетов возобновятся после корректировки расписания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

