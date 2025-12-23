https://crimea.ria.ru/20251223/krushenie-voennogo-samoleta-v-ssha-i-intervyu-glavy-kryma--glavnoe-za-den-1151926590.html
Крушение военного самолета в США и интервью главы Крыма – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате крушения самолета Военно-морских сил Мексики в США. Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью радио "Спутник в Крыму" рассказал об актуальных вопросах и достижениях республики. Политолог назвал согласие Владимира Зеленского отказаться от Донбасса блефом. Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока. Из-за ремонта временно закрыты продажи билетов на ряд поездов крымского направления.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымСамолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение в СШАПять человек погибли в результате падения самолета военно-морских сил Мексики в американском штате Техас. Еще двое выжили, судьба одного остается неизвестной, сообщило министерство ВМС страны."Наше воздушное судно, выполнявшее миссию по медицинской поддержке в координации с фондом Michou y Mau, потерпело аварию во время захода на посадку в окрестностях Галвестона, штат Техас", – цитирует РИА Новости сообщение в блоге ВМС в Х.Интервью главы Крыма Сергея АксеноваКогда откроют "горбатый" мост в СимферополеДвижение транспорта по "горбатому" мосту в Симферополе, который уже больше года находится на капремонте, планируется запустить до 1 апреля 2026 года, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Отключение мобильного интернета в КрымуОграничения работы мобильного интернета в Крыму будут периодически осуществляться вплоть до конца специальной военной операции, сказал глава республики.Бронирование отелей в Крыму на Новый годПо данным Аксенова, отели и санатории Крыма на новогодние праздники уже забронированы в среднем на 55%, на Рождество – порядка 40%.Что стоит за согласием Украины отказаться от ДонбассаОтказ киевской власти от Донбасса на фоне договоренностей по безопасности Украины от США и Европы – блеф ради получения собственной выгоды, но не достижения мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак."Может быть, они в этих своих закрытых проектах говорят именно о том, что, мол, ладно, давайте согласимся, а потом предъявим России", – предположил Дудчак.Он акцентировал, что согласие с позицией РФ, прекращение боевых действий и вывод остатков украинских войск с территорий Донбасса, – это настоящий джекпот для киевской власти, если она остается при этом править Украиной."Для них уступить все это – невероятная удача. Это будет выигрыш. Потому что под их контролем останутся огромные территории, и это 17 миллионов населения на сегодняшний день примерно... А для нас сохранение такого режима, пусть без Зеленского, пусть и с заменой – это перенос конфликта на более позднее время, чего они добиваются", – сказал Дудчак.Абсолютный рекорд роста - турпоток в Крым в 2025Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока, обогнав по этим показателям все другие регионы России. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках брифинга о главных туристических итогах уходящего года.По ее мнению, Крым стал основным выгодоприобретателем от возобновления работы аэропорта Геленджик в части роста турпотока.Продажи билетов на ряд поездов крымского направления временно закрытыВ связи с ремонтными работами на инфраструктуре и связанной с этим корректировкой расписания временно закрыты продажи билетов на 16 поездов крымского направления на некоторые даты в марте. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Продажи билетов возобновятся после корректировки расписания.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате крушения самолета Военно-морских сил Мексики в США. Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью радио "Спутник в Крыму" рассказал об актуальных вопросах и достижениях республики. Политолог назвал согласие Владимира Зеленского отказаться от Донбасса блефом. Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока. Из-за ремонта временно закрыты продажи билетов на ряд поездов крымского направления.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение в США
Пять человек погибли в результате падения самолета военно-морских сил Мексики
в американском штате Техас. Еще двое выжили, судьба одного остается неизвестной, сообщило
министерство ВМС страны.
"Наше воздушное судно, выполнявшее миссию по медицинской поддержке в координации с фондом Michou y Mau, потерпело аварию во время захода на посадку в окрестностях Галвестона, штат Техас", – цитирует РИА Новости сообщение в блоге ВМС в Х.
Интервью главы Крыма Сергея Аксенова
Когда откроют "горбатый" мост в Симферополе
Движение транспорта по "горбатому" мосту в Симферополе
, который уже больше года находится на капремонте, планируется запустить до 1 апреля 2026 года, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"К сожалению, там сроки переносили, два раза подрядчик менялся. Коллеги обещают, что до 1 апреля рабочее движение будет открыто. С документами там будут "догонять" ситуацию, тем не менее, движение автомобильного транспорта с 1 апреля будет открыто – об этом говорят и глава администрации (Симферополя – ред.), и минтранс (Крыма – ред.)", – сказал руководитель региона.
Отключение мобильного интернета в Крыму
Ограничения работы мобильного интернета в Крыму
будут периодически осуществляться вплоть до конца специальной военной операции, сказал глава республики.
"Интернет сегодня может служить как добрым, так и плохим целям, поэтому противник зачастую эти вещи использует. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут", – сказал Аксенов.
Бронирование отелей в Крыму на Новый год
По данным Аксенова, отели и санатории Крыма на новогодние праздники
уже забронированы в среднем на 55%, на Рождество – порядка 40%.
"С точки зрения новогодних праздников сейчас бронирование составляет уже 55%, на рождественские – под 40%. В некоторых крупных отелях, которые имеют в том числе определенную инфраструктуру для зимнего отдыха, то есть бассейны, реабилитацию, релаксацию, – до 100% доходит бронирование", - сказал руководитель региона.
Что стоит за согласием Украины отказаться от Донбасса
Отказ киевской власти от Донбасса на фоне договоренностей по безопасности Украины от США и Европы – блеф
ради получения собственной выгоды, но не достижения мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
"Может быть, они в этих своих закрытых проектах говорят именно о том, что, мол, ладно, давайте согласимся, а потом предъявим России", – предположил Дудчак.
Он акцентировал, что согласие с позицией РФ, прекращение боевых действий и вывод остатков украинских войск с территорий Донбасса, – это настоящий джекпот для киевской власти, если она остается при этом править Украиной.
"Для них уступить все это – невероятная удача. Это будет выигрыш. Потому что под их контролем останутся огромные территории, и это 17 миллионов населения на сегодняшний день примерно... А для нас сохранение такого режима, пусть без Зеленского, пусть и с заменой – это перенос конфликта на более позднее время, чего они добиваются", – сказал Дудчак.
Абсолютный рекорд роста - турпоток в Крым в 2025
Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока
, обогнав по этим показателям все другие регионы России. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках брифинга о главных туристических итогах уходящего года.
"Абсолютный рекордсмен. Рекорд этого года на внутреннем рынке – это Крым. Прирост – до 68%, приближается к 70%. Это совершенно не повторимая динамика, ни один регион такого прироста не показал. Это несмотря на сложности с логистикой, когда не летают самолеты, соответственно, только на поезде либо на машине", – сказала Ломидзе в пресс-центре информационного агентства "Национальная Служба Новостей".
По ее мнению, Крым стал основным выгодоприобретателем от возобновления работы аэропорта Геленджик
в части роста турпотока.
Продажи билетов на ряд поездов крымского направления временно закрыты
В связи с ремонтными работами на инфраструктуре и связанной с этим корректировкой расписания временно закрыты продажи билетов на 16 поездов крымского направления
на некоторые даты в марте. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
Продажи билетов возобновятся после корректировки расписания.
