https://crimea.ria.ru/20251223/krym-v-2025-godu-pokazal-absolyutnyy-rekord-turpotoka-1151910349.html
Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока
Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока
Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России. Об этом во вторник журналистам сообщила... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T13:17
2025-12-23T13:17
2025-12-23T13:20
майя ломидзе
крым
новости крыма
отдых в крыму
внутренний туризм
туризм в крыму
крым курортный
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110339/59/1103395938_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_800626ec9c580d97020098863a9fda6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России. Об этом во вторник журналистам сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках брифинга о главных туристических итогах уходящего года.По ее словам, это обусловлено тем, что именно Крым принял большую часть анапского потока, но причина не только в этом."Цены. Крым был одним из немногих направлений внутри страны, который либо не повысил цены по сравнению с прошлым годом, либо повысил их в пределах 10%, а не 20−30%, как было на некоторых объектах и на некоторых курортах. И это обстоятельство говорит о том, что чувствительность нашего путешественника к стоимости отдыха в этом году достигла своего предела", – констатировала эксперт.Дальнейшее повышение цен, даже связанное с объективными обстоятельствами, по ее мнению, чревато снижением спроса, потому что не все туристы смогут тебе позволить отдых по тем ценам, которые планируются и ожидаются в следующем году на внутренних направлениях.Туристы бронируют отдых в Крыму на следующее лето с осени 2025 года, а новогодние предложения уже раскуплены более, чем наполовину, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронирование отелей в Крыму на Новый год достигло 55%"Овчинка выделки не стоит": Аксенов о туристическом налоге для КрымаОт старинных дач до охоты на пчел: что подготовили в Крыму для туристов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110339/59/1103395938_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_fe97180c19f5ec176cdbcfd546b6ded3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майя ломидзе, крым, новости крыма, отдых в крыму, внутренний туризм, туризм в крыму, крым курортный, туризм
Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока
Крым в уходящем году показал абсолютный рекорд роста турпотока за счет хороших цен – АТОР
13:17 23.12.2025 (обновлено: 13:20 23.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России. Об этом во вторник журналистам сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках брифинга о главных туристических итогах уходящего года.
"Абсолютный рекордсмен. Рекорд этого года на внутреннем рынке – это Крым. Прирост – до 68%, приближается к 70%. Это совершенно не повторимая динамика, ни один регион такого прироста не показал. Это несмотря на сложности с логистикой, когда не летают самолеты, соответственно, только на поезде либо на машине", – сказала Ломидзе в пресс-центре информационного агентства "Национальная Служба Новостей".
По ее словам, это обусловлено тем, что именно Крым принял большую часть анапского потока, но причина не только в этом.
"Цены. Крым был одним из немногих направлений внутри страны, который либо не повысил цены по сравнению с прошлым годом, либо повысил их в пределах 10%, а не 20−30%, как было на некоторых объектах и на некоторых курортах. И это обстоятельство говорит о том, что чувствительность нашего путешественника к стоимости отдыха в этом году достигла своего предела", – констатировала эксперт.
Дальнейшее повышение цен, даже связанное с объективными обстоятельствами, по ее мнению, чревато снижением спроса, потому что не все туристы смогут тебе позволить отдых по тем ценам, которые планируются и ожидаются в следующем году на внутренних направлениях.
Туристы бронируют отдых
в Крыму на следующее лето с осени 2025 года, а новогодние предложения уже раскуплены более, чем наполовину, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: