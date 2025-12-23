https://crimea.ria.ru/20251223/krym-v-2025-godu-pokazal-absolyutnyy-rekord-turpotoka-1151910349.html

Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока

Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока - РИА Новости Крым, 23.12.2025

Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока

Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России. Об этом во вторник журналистам сообщила... РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T13:17

2025-12-23T13:17

2025-12-23T13:20

майя ломидзе

крым

новости крыма

отдых в крыму

внутренний туризм

туризм в крыму

крым курортный

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110339/59/1103395938_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_800626ec9c580d97020098863a9fda6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России. Об этом во вторник журналистам сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках брифинга о главных туристических итогах уходящего года.По ее словам, это обусловлено тем, что именно Крым принял большую часть анапского потока, но причина не только в этом."Цены. Крым был одним из немногих направлений внутри страны, который либо не повысил цены по сравнению с прошлым годом, либо повысил их в пределах 10%, а не 20−30%, как было на некоторых объектах и на некоторых курортах. И это обстоятельство говорит о том, что чувствительность нашего путешественника к стоимости отдыха в этом году достигла своего предела", – констатировала эксперт.Дальнейшее повышение цен, даже связанное с объективными обстоятельствами, по ее мнению, чревато снижением спроса, потому что не все туристы смогут тебе позволить отдых по тем ценам, которые планируются и ожидаются в следующем году на внутренних направлениях.Туристы бронируют отдых в Крыму на следующее лето с осени 2025 года, а новогодние предложения уже раскуплены более, чем наполовину, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронирование отелей в Крыму на Новый год достигло 55%"Овчинка выделки не стоит": Аксенов о туристическом налоге для КрымаОт старинных дач до охоты на пчел: что подготовили в Крыму для туристов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя ломидзе, крым, новости крыма, отдых в крыму, внутренний туризм, туризм в крыму, крым курортный, туризм