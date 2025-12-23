От старинных дач до охоты на пчел: что подготовили в Крыму для туристов

https://crimea.ria.ru/20251223/ot-starinnykh-dach-do-okhoty-na-pchel-chto-podgotovili-v-krymu-dlya-turistov-1151901265.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Крыму для туристов в зимний период подготовили больше 50 бесплатных экскурсий, сообщает Минкурортов республики.По данным министерства, программа крайне разнообразна: от посещения старинных дач, до охоты на известных пчелок по всему Симферополю. Гости смогут побывать в музеях, увидеть своими глазами места, которые вдохновляли Антона Чехова и других творцов, пройтись тропами, где ступала нога самой императрицы Екатерины II.В разработке программы принимали участие администрации Гаспры, Симеиза, Симферополя, Сак, Керчи и Туристско-информационный центр, который проведет экскурсантов по Ялте, Симферополю, Феодосии, Алуште и Евпатории. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на Туристическом портале Крыма.Спрос на новогодние туры в Крым вырос до 20% по сравнению с прошлым годом, при этом популярнее всего у туристов Ялта, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год в Крыму: что с местами в отелях и банкетных залахВ поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулыКак выбрать гостиницу в Крыму на Новый год
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Крыму для туристов в зимний период подготовили больше 50 бесплатных экскурсий, сообщает Минкурортов республики.
По данным министерства, программа крайне разнообразна: от посещения старинных дач, до охоты на известных пчелок по всему Симферополю. Гости смогут побывать в музеях, увидеть своими глазами места, которые вдохновляли Антона Чехова и других творцов, пройтись тропами, где ступала нога самой императрицы Екатерины II.
"Новогодние бесплатные экскурсии по Крыму уже стали традицией. В дни каникул и праздников мы рады показать зимние украшенные города и поселки и еще раз напомнить об их уникальной истории. И сами крымчане, и гости полуострова с удовольствием путешествуют по Крыму и пополняют свой багаж знаний и впечатлений", – отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.
В разработке программы принимали участие администрации Гаспры, Симеиза, Симферополя, Сак, Керчи и Туристско-информационный центр, который проведет экскурсантов по Ялте, Симферополю, Феодосии, Алуште и Евпатории. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на Туристическом портале Крыма.
Спрос на новогодние туры в Крым вырос до 20%
по сравнению с прошлым годом, при этом популярнее всего у туристов Ялта, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
