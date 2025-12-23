Рейтинг@Mail.ru
От старинных дач до охоты на пчел: что подготовили в Крыму для туристов - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251223/ot-starinnykh-dach-do-okhoty-na-pchel-chto-podgotovili-v-krymu-dlya-turistov-1151901265.html
От старинных дач до охоты на пчел: что подготовили в Крыму для туристов
От старинных дач до охоты на пчел: что подготовили в Крыму для туристов - РИА Новости Крым, 23.12.2025
От старинных дач до охоты на пчел: что подготовили в Крыму для туристов
В Крыму для туристов в зимний период подготовили больше 50 бесплатных экскурсий, сообщает Минкурортов республики. РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T09:47
2025-12-23T09:47
крым
новости крыма
сергей ганзий
минкурортов крыма
отдых в крыму
внутренний туризм
туризм в крыму
крым курортный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151582836_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_645be85e39562c3767b4ebe4cfad7757.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Крыму для туристов в зимний период подготовили больше 50 бесплатных экскурсий, сообщает Минкурортов республики.По данным министерства, программа крайне разнообразна: от посещения старинных дач, до охоты на известных пчелок по всему Симферополю. Гости смогут побывать в музеях, увидеть своими глазами места, которые вдохновляли Антона Чехова и других творцов, пройтись тропами, где ступала нога самой императрицы Екатерины II.В разработке программы принимали участие администрации Гаспры, Симеиза, Симферополя, Сак, Керчи и Туристско-информационный центр, который проведет экскурсантов по Ялте, Симферополю, Феодосии, Алуште и Евпатории. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на Туристическом портале Крыма.Спрос на новогодние туры в Крым вырос до 20% по сравнению с прошлым годом, при этом популярнее всего у туристов Ялта, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год в Крыму: что с местами в отелях и банкетных залахВ поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулыКак выбрать гостиницу в Крыму на Новый год
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151582836_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a2451be1086916c2dffb66df862ee50d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, сергей ганзий, минкурортов крыма, отдых в крыму, внутренний туризм, туризм в крыму, крым курортный
От старинных дач до охоты на пчел: что подготовили в Крыму для туристов

В Крыму для зимних туристов подготовили более 50 бесплатные экскурсий

09:47 23.12.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта зимой
Ялта зимой
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Крыму для туристов в зимний период подготовили больше 50 бесплатных экскурсий, сообщает Минкурортов республики.
По данным министерства, программа крайне разнообразна: от посещения старинных дач, до охоты на известных пчелок по всему Симферополю. Гости смогут побывать в музеях, увидеть своими глазами места, которые вдохновляли Антона Чехова и других творцов, пройтись тропами, где ступала нога самой императрицы Екатерины II.

"Новогодние бесплатные экскурсии по Крыму уже стали традицией. В дни каникул и праздников мы рады показать зимние украшенные города и поселки и еще раз напомнить об их уникальной истории. И сами крымчане, и гости полуострова с удовольствием путешествуют по Крыму и пополняют свой багаж знаний и впечатлений", – отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

В разработке программы принимали участие администрации Гаспры, Симеиза, Симферополя, Сак, Керчи и Туристско-информационный центр, который проведет экскурсантов по Ялте, Симферополю, Феодосии, Алуште и Евпатории. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на Туристическом портале Крыма.
Спрос на новогодние туры в Крым вырос до 20% по сравнению с прошлым годом, при этом популярнее всего у туристов Ялта, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Новый год в Крыму: что с местами в отелях и банкетных залах
В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы
Как выбрать гостиницу в Крыму на Новый год
 
КрымНовости КрымаСергей ГанзийМинкурортов КрымаОтдых в КрымуВнутренний туризмТуризм в КрымуКрым курортный
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:27Бронирование отелей в Крыму на Новый год достигло 55% – Аксенов
10:18В Одессе нанесен удар по объектам критической инфраструктуры
10:07Аксенов призвал крымчан встретить Новый год скромно и без фейерверков
09:57Польша по тревоге подняла в воздух самолеты и привела в готовность ПВО
09:47От старинных дач до охоты на пчел: что подготовили в Крыму для туристов
09:28Сообщения в мессенджерах об угрозе взрывов – что делать
09:18От обстрелов ВСУ погибли 20 мирных россиян
09:09Мощный удар по Украине: аварийные отключения света идут в ряде областей
08:42В Севастополе остановили катера и паромы
08:38Праздничный день 1 января – история Нового года
08:11Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами
07:55Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение в США – погибли люди
07:27ВСУ ночью атаковали Крым и еще пять регионов России
07:12В Ставропольском крае после атаки беспилотников горит промзона
06:41В Крыму прогнозируют новый виток коррупционного скандала на Украине
06:02Засушливый период: итоги-2025 и планы предприятия "Вода Крыма"
00:01Холодает все сильнее: погода в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 декабря
23:50В Севастополе отбой воздушной тревоги
23:3312 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния