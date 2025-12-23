https://crimea.ria.ru/20251223/khischnaya-murena-napala-na-rossiyanina-v-egipte-1151906744.html
Хищная мурена напала на россиянина в Египте
Хищная мурена напала на россиянина в Египте - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Хищная мурена напала на россиянина в Египте
23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Крупная мурена напала на российского туриста в египетской провинции Хургада. Об этом сообщает РИА Новости.Отмечается, что огромная рыба укусила мужчину, когда он отдыхал у моря на пляже отеля Beach Albatros в Хургаде. Очевидны оперативно вызвали скорую, и пострадавшего госпитализировали.Отмечается, что укусы хищника крайне болезненные и при могут вызвать сильное воспаление. Однако эти рыбы редко проявляют агрессию и нападают на людей, если их не провоцировать.Ранее сообщалось, что крымские спасатели эвакуировали с горы Бойко туриста, у которого после укуса насекомого началась аллергическая реакция. Также в Евпатории дикая лиса укусила отдыхающего, который решил накормить ее шоколадкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
