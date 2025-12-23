Рейтинг@Mail.ru
Хищная мурена напала на россиянина в Египте
https://crimea.ria.ru/20251223/khischnaya-murena-napala-na-rossiyanina-v-egipte-1151906744.html
Хищная мурена напала на россиянина в Египте
Хищная мурена напала на россиянина в Египте - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Хищная мурена напала на россиянина в Египте
Крупная мурена напала на российского туриста в египетской провинции Хургада. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T12:10
2025-12-23T12:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Крупная мурена напала на российского туриста в египетской провинции Хургада. Об этом сообщает РИА Новости.Отмечается, что огромная рыба укусила мужчину, когда он отдыхал у моря на пляже отеля Beach Albatros в Хургаде. Очевидны оперативно вызвали скорую, и пострадавшего госпитализировали.Отмечается, что укусы хищника крайне болезненные и при могут вызвать сильное воспаление. Однако эти рыбы редко проявляют агрессию и нападают на людей, если их не провоцировать.Ранее сообщалось, что крымские спасатели эвакуировали с горы Бойко туриста, у которого после укуса насекомого началась аллергическая реакция. Также в Евпатории дикая лиса укусила отдыхающего, который решил накормить ее шоколадкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Хищная мурена напала на россиянина в Египте

Хищная рыба покусала россиянина на пляже в Хургаде

12:10 23.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Крупная мурена напала на российского туриста в египетской провинции Хургада. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что огромная рыба укусила мужчину, когда он отдыхал у моря на пляже отеля Beach Albatros в Хургаде. Очевидны оперативно вызвали скорую, и пострадавшего госпитализировали.
Отмечается, что укусы хищника крайне болезненные и при могут вызвать сильное воспаление. Однако эти рыбы редко проявляют агрессию и нападают на людей, если их не провоцировать.
Ранее сообщалось, что крымские спасатели эвакуировали с горы Бойко туриста, у которого после укуса насекомого началась аллергическая реакция. Также в Евпатории дикая лиса укусила отдыхающего, который решил накормить ее шоколадкой.
