Шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Средства российской ПВО в первой половине дня во вторник уничтожили 1 украинских беспилотников – в том числе шесть над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T14:39

2025-12-23T14:39

2025-12-23T14:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня во вторник уничтожили 1 украинских беспилотников – в том числе шесть над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Пять вражеских дронов сбили над Крымом, один – над Черным морем️, два – над Белгородской областью и по одному над Брянской и Курской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

