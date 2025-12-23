https://crimea.ria.ru/20251223/shest-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1151915027.html
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Средства российской ПВО в первой половине дня во вторник уничтожили 1 украинских беспилотников – в том числе шесть над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T14:39
2025-12-23T14:39
2025-12-23T14:52
новости крыма
крым
черное море
белгородская область
брянская область
курская область
ростовская область
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня во вторник уничтожили 1 украинских беспилотников – в том числе шесть над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Пять вражеских дронов сбили над Крымом, один – над Черным морем️, два – над Белгородской областью и по одному над Брянской и Курской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251223/posle-massirovannogo-udara-po-energosisteme-obestochena-polovina-ukrainy-1151906494.html
крым
черное море
белгородская область
брянская область
курская область
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_0:44:1382:1080_1920x0_80_0_0_76e9eb76efc0922566e7930c03472847.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, черное море, белгородская область, брянская область, курская область, ростовская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, атаки всу
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Над Крымом и Черным морем сбили шесть украинских беспилотников
14:39 23.12.2025 (обновлено: 14:52 23.12.2025)