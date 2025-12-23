Рейтинг@Mail.ru
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 23.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251223/shest-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1151915027.html
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Средства российской ПВО в первой половине дня во вторник уничтожили 1 украинских беспилотников – в том числе шесть над Крымом и Черным морем.
2025-12-23T14:39
2025-12-23T14:52
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня во вторник уничтожили 1 украинских беспилотников – в том числе шесть над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Пять вражеских дронов сбили над Крымом, один – над Черным морем️, два – над Белгородской областью и по одному над Брянской и Курской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251223/posle-massirovannogo-udara-po-energosisteme-obestochena-polovina-ukrainy-1151906494.html
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня во вторник уничтожили 1 украинских беспилотников – в том числе шесть над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 9:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – проинформировали в ведомстве.

Пять вражеских дронов сбили над Крымом, один – над Черным морем️, два – над Белгородской областью и по одному над Брянской и Курской областями, перечислили в российском военном ведомстве.
