Отреставрированные пушки периода Крымской войны установили в Севастополе

2025-12-23T15:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Отреставрированные балаклавские пушки периода Крымской войны установили в Севастополе у памятника 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России. После окончания строительства яхтенной марины они вернутся в Балаклаву. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Он рассказал, что два уникальных артиллерийских орудия периода Крымской войны больше ста лет прослужили кнехтами на набережной Балаклавы. Когда начались подготовительные работы по реконструкции набережной, артефакты передали севастопольской региональной общественной организации "Гренадер".В процессе реставрации с орудий удалили многолетний слой коррозии и краски, что позволило обнаружить заводские клейма. Эта находка – ключ к датировке и истории каждого ствола. Теперь пушки установлены на аутентичные морские лафеты.Как сообщалось ранее, в Севастополе рядом с обелиском "Штык и парус" установят точные копии пушек Александровской береговой батареи, взорванной в период Крымской войны. Строительство марины является частью приоритетного проекта "Развитие Балаклавы", который реализуется по поручению президента Владимира Путина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА новости Крым:В Севастополе спасут от разрушения первый памятник освободителям городаМузей имени Крошицкого в Севастополе могут открыть к новому году150 россиян и десять турок: как строят Соборную мечеть в Крыму

