Отреставрированные пушки периода Крымской войны установили в Севастополе
Балаклавские пушки периода Крымской войны после реставрации установили в Севастополе
© Telegram Михаил РазвожаевОтреставрированные балаклавские пушки периода Крымской войны
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Отреставрированные балаклавские пушки периода Крымской войны установили в Севастополе у памятника 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России. После окончания строительства яхтенной марины они вернутся в Балаклаву. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Сегодня их поставили у памятника на Катерной улице. После завершения всех строительных работ в Балаклаве отреставрированные орудия будут возвращены на свое историческое место в обновленном пространстве яхтенной марины", – проинформировал глава города-героя.
© Telegram Михаил РазвожаевОтреставрированные балаклавские пушки периода Крымской войны
1 из 3
Отреставрированные балаклавские пушки периода Крымской войны
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевОтреставрированные балаклавские пушки периода Крымской войны
2 из 3
Отреставрированные балаклавские пушки периода Крымской войны
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевОтреставрированные балаклавские пушки периода Крымской войны
3 из 3
Отреставрированные балаклавские пушки периода Крымской войны
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 3
Отреставрированные балаклавские пушки периода Крымской войны
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 3
Отреставрированные балаклавские пушки периода Крымской войны
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 3
Отреставрированные балаклавские пушки периода Крымской войны
© Telegram Михаил Развожаев
Он рассказал, что два уникальных артиллерийских орудия периода Крымской войны больше ста лет прослужили кнехтами на набережной Балаклавы. Когда начались подготовительные работы по реконструкции набережной, артефакты передали севастопольской региональной общественной организации "Гренадер".
В процессе реставрации с орудий удалили многолетний слой коррозии и краски, что позволило обнаружить заводские клейма. Эта находка – ключ к датировке и истории каждого ствола. Теперь пушки установлены на аутентичные морские лафеты.
"Это – часть большого образовательного проекта по популяризации героев Первой обороны Севастополя "Крымская война. Защитники Севастополя", реализуемого впервые на средства Фонда Президентских грантов. Проект направлен на популяризацию истории и передачу эстафеты памяти молодому поколению", – добавил Развожаев.
Как сообщалось ранее, в Севастополе рядом с обелиском "Штык и парус" установят точные копии пушек Александровской береговой батареи, взорванной в период Крымской войны. Строительство марины является частью приоритетного проекта "Развитие Балаклавы", который реализуется по поручению президента Владимира Путина.
Читайте также на РИА новости Крым: