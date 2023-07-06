https://crimea.ria.ru/20230706/150-rossiyan-i-desyat-turkov-kak-stroyat-sobornuyu-mechet-v-krymu-1129865115.html

150 россиян и десять турков: как строят Соборную мечеть в Крыму

150 россиян и десять турков: как строят Соборную мечеть в Крыму - РИА Новости Крым, 06.07.2023

150 россиян и десять турков: как строят Соборную мечеть в Крыму

Десять мастеров из Турции расписывают Соборную мечеть, строительство которой завершается в Симферополе. Работа трудоемкая, ведь им предстоит украсить... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T18:28

2023-07-06T18:28

2023-07-06T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Десять мастеров из Турции расписывают Соборную мечеть, строительство которой завершается в Симферополе. Работа трудоемкая, ведь им предстоит украсить растительным орнаментом более двух тысяч квадратных метров купола и стен."Проектировщики и архитекторы, работающие над проектом, брали за основу нашу крымско-татарскую орнаменталистику. Использованы традиции и культура крымско-татарского народа. И это уникальный проект, впервые в истории Крыма, крымско-татарского народа реализуется такой проект. Основной символ орнамента - желтый крымский тюльпан", - рассказал ответственный секретарь Духовного управления мусульман Крыма Айдер Аджимамбетов.Также в орнамент вплетут суры из Корана. Специальная группа из проектировщиков, архитекторов и духовных лиц выбрали их, рассмотрели и утвердили в проекте. При этом аяты украсят сусальным золотом. Мастера работают в храме методом "сверху вниз" - от купола к стенам в пять приемов-этажей.По словам Аджимамбетова, турецкие мастера были выбраны, в первую очередь, потому что имеют огромный опыт в подобных работах – расписали более ста мечетей и в Турции, и в Казахстане, и в Чечне. В Крыму такого уровня художников, к сожалению, пока нет."Проект сначала распечатывается в масштабе один к одному, делаются трафареты, которые прокалываются иголкой. Далее эти трафареты накладываются на расписываемую поверхность и по этой поверхности выполняется наполнение порошком. После этого на поверхности остаются контр-росписи. Далее по этому контуру выполняется роспись. Используется краска на водной основе, она усиливается порошком для долговечности. Такая роспись служит до 50 лет", - говорит турецкий мастер Аллатдин Дараман.Он признается, что рад работе в Крыму, и вся группа турецких художников хорошо понимает и значимость строительства Соборной мечети, и всю сложность задуманного проекта.Сейчас огромное здание будущего главного мусульманского храма полуострова представляет собой гигантскую стройплощадку: все внутреннее пространство главного молельного зала и внутреннего двора уставлено строительными лесами до самого купола. Но почти все главные элементы из белоснежного мрамора, привезенного из Турции, уже готовы: михраб и минбар и другие элементы украшает искусная резьба, выполненная на родине этого стройматериала. Готовые мраморные блоки были смонтированы непосредственно в здании соборной мечети.При этом он отмечает, что сложности есть. В первую очередь, с поставкой стройматериалов из той же Турции, и решать проблемы приходится "в ручном режиме".Сейчас на столь значимом для крымчан объекте работают 160 человек. Многие из них трудятся в вечернее время из-за наступившей жары, а некоторые и ночью, в две смены, чтобы повысить производительность труда и максимально приблизить сроки сдачи главного храма крымских мусульман."У каждого народа есть своя культура. Не только сохранение, но и развитие культуры – это очень большое достижение. Сегодняшняя реализация проекта Соборной мечети в Крыму - это большой вклад в развитие крымско-татарской культуры", - добавляет Айдер Аджимамбетов.Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ускорить строительство Соборной мечети в Крыму. Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих. Также в проекте- административное здание, здание гостиницы для паломников и автопарковка.Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Строительство началось в 2015 году. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.Читайте по теме:Соборную мечеть в столице Крыма расписывают художники из ТурцииКогда достроят Соборную мечеть в Симферополе: Аксенов назвал срокиСоборная мечеть Крыма: от грез к реалиям

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, религия, новости крыма, соборная мечеть, крымские татары, мусульмане, ислам