https://crimea.ria.ru/20230706/150-rossiyan-i-desyat-turkov-kak-stroyat-sobornuyu-mechet-v-krymu-1129865115.html
150 россиян и десять турков: как строят Соборную мечеть в Крыму
150 россиян и десять турков: как строят Соборную мечеть в Крыму - РИА Новости Крым, 06.07.2023
150 россиян и десять турков: как строят Соборную мечеть в Крыму
Десять мастеров из Турции расписывают Соборную мечеть, строительство которой завершается в Симферополе. Работа трудоемкая, ведь им предстоит украсить... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T18:28
2023-07-06T18:28
2023-07-06T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Десять мастеров из Турции расписывают Соборную мечеть, строительство которой завершается в Симферополе. Работа трудоемкая, ведь им предстоит украсить растительным орнаментом более двух тысяч квадратных метров купола и стен."Проектировщики и архитекторы, работающие над проектом, брали за основу нашу крымско-татарскую орнаменталистику. Использованы традиции и культура крымско-татарского народа. И это уникальный проект, впервые в истории Крыма, крымско-татарского народа реализуется такой проект. Основной символ орнамента - желтый крымский тюльпан", - рассказал ответственный секретарь Духовного управления мусульман Крыма Айдер Аджимамбетов.Также в орнамент вплетут суры из Корана. Специальная группа из проектировщиков, архитекторов и духовных лиц выбрали их, рассмотрели и утвердили в проекте. При этом аяты украсят сусальным золотом. Мастера работают в храме методом "сверху вниз" - от купола к стенам в пять приемов-этажей.По словам Аджимамбетова, турецкие мастера были выбраны, в первую очередь, потому что имеют огромный опыт в подобных работах – расписали более ста мечетей и в Турции, и в Казахстане, и в Чечне. В Крыму такого уровня художников, к сожалению, пока нет."Проект сначала распечатывается в масштабе один к одному, делаются трафареты, которые прокалываются иголкой. Далее эти трафареты накладываются на расписываемую поверхность и по этой поверхности выполняется наполнение порошком. После этого на поверхности остаются контр-росписи. Далее по этому контуру выполняется роспись. Используется краска на водной основе, она усиливается порошком для долговечности. Такая роспись служит до 50 лет", - говорит турецкий мастер Аллатдин Дараман.Он признается, что рад работе в Крыму, и вся группа турецких художников хорошо понимает и значимость строительства Соборной мечети, и всю сложность задуманного проекта.Сейчас огромное здание будущего главного мусульманского храма полуострова представляет собой гигантскую стройплощадку: все внутреннее пространство главного молельного зала и внутреннего двора уставлено строительными лесами до самого купола. Но почти все главные элементы из белоснежного мрамора, привезенного из Турции, уже готовы: михраб и минбар и другие элементы украшает искусная резьба, выполненная на родине этого стройматериала. Готовые мраморные блоки были смонтированы непосредственно в здании соборной мечети.При этом он отмечает, что сложности есть. В первую очередь, с поставкой стройматериалов из той же Турции, и решать проблемы приходится "в ручном режиме".Сейчас на столь значимом для крымчан объекте работают 160 человек. Многие из них трудятся в вечернее время из-за наступившей жары, а некоторые и ночью, в две смены, чтобы повысить производительность труда и максимально приблизить сроки сдачи главного храма крымских мусульман."У каждого народа есть своя культура. Не только сохранение, но и развитие культуры – это очень большое достижение. Сегодняшняя реализация проекта Соборной мечети в Крыму - это большой вклад в развитие крымско-татарской культуры", - добавляет Айдер Аджимамбетов.Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ускорить строительство Соборной мечети в Крыму. Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих. Также в проекте- административное здание, здание гостиницы для паломников и автопарковка.Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Строительство началось в 2015 году. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.Читайте по теме:Соборную мечеть в столице Крыма расписывают художники из ТурцииКогда достроят Соборную мечеть в Симферополе: Аксенов назвал срокиСоборная мечеть Крыма: от грез к реалиям
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150 россиян и десять турков: как строят Соборную мечеть в Крыму
Главный храм крымских мусульман: как расписывают купол святыни
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Десять мастеров из Турции расписывают Соборную мечеть, строительство которой завершается в Симферополе. Работа трудоемкая, ведь им предстоит украсить растительным орнаментом более двух тысяч квадратных метров купола и стен.
"Проектировщики и архитекторы, работающие над проектом, брали за основу нашу крымско-татарскую орнаменталистику. Использованы традиции и культура крымско-татарского народа. И это уникальный проект, впервые в истории Крыма, крымско-татарского народа реализуется такой проект. Основной символ орнамента - желтый крымский тюльпан", - рассказал ответственный секретарь Духовного управления мусульман Крыма Айдер Аджимамбетов.
Также в орнамент вплетут суры из Корана. Специальная группа из проектировщиков, архитекторов и духовных лиц выбрали их, рассмотрели и утвердили в проекте. При этом аяты украсят сусальным золотом. Мастера работают в храме методом "сверху вниз" - от купола к стенам в пять приемов-этажей.
По словам Аджимамбетова, турецкие мастера были выбраны, в первую очередь, потому что имеют огромный опыт в подобных работах – расписали более ста мечетей и в Турции, и в Казахстане, и в Чечне. В Крыму такого уровня художников, к сожалению, пока нет.
"Проект сначала распечатывается в масштабе один к одному, делаются трафареты, которые прокалываются иголкой. Далее эти трафареты накладываются на расписываемую поверхность и по этой поверхности выполняется наполнение порошком. После этого на поверхности остаются контр-росписи. Далее по этому контуру выполняется роспись. Используется краска на водной основе, она усиливается порошком для долговечности. Такая роспись служит до 50 лет", - говорит турецкий мастер Аллатдин Дараман.
Он признается, что рад работе в Крыму, и вся группа турецких художников хорошо понимает и значимость строительства Соборной мечети, и всю сложность задуманного проекта.
Сейчас огромное здание будущего главного мусульманского храма полуострова представляет собой гигантскую стройплощадку: все внутреннее пространство главного молельного зала и внутреннего двора уставлено строительными лесами до самого купола. Но почти все главные элементы из белоснежного мрамора, привезенного из Турции, уже готовы: михраб и минбар и другие элементы украшает искусная резьба, выполненная на родине этого стройматериала. Готовые мраморные блоки были смонтированы непосредственно в здании соборной мечети.
"У нас есть обозначенный срок, и мы к этому сроку идем. Это конец сентября. На сегодняшний день у нас завершаются работы по благоустройству. На 90 процентов выполнено озеленение, занимаемся поливом. Идет гранитное мощение, до конца месяца планируем его закончить. Много работ еще предстоит сделать внутри Соборной мечети. Занимаемся фасадами, внутренней отделкой, работаем по всем фронтам. Стремимся, чтобы все основные работы были выполнены к концу сентября", - в свою очередь рассказал руководитель компании-генподрядчика Евгений Зуев.
При этом он отмечает, что сложности есть. В первую очередь, с поставкой стройматериалов из той же Турции, и решать проблемы приходится "в ручном режиме".
Сейчас на столь значимом для крымчан объекте работают 160 человек. Многие из них трудятся в вечернее время из-за наступившей жары, а некоторые и ночью, в две смены, чтобы повысить производительность труда и максимально приблизить сроки сдачи главного храма крымских мусульман.
"У каждого народа есть своя культура. Не только сохранение, но и развитие культуры – это очень большое достижение. Сегодняшняя реализация проекта Соборной мечети в Крыму - это большой вклад в развитие крымско-татарской культуры", - добавляет Айдер Аджимамбетов.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ускорить строительство Соборной мечети в Крыму. Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих. Также в проекте- административное здание, здание гостиницы для паломников и автопарковка.
Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Строительство началось в 2015 году. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.