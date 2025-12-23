https://crimea.ria.ru/20251223/chto-stoit-za-soglasiem-ukrainy-otkazatsya-ot-donbassa-1151911461.html
Что стоит за согласием Украины отказаться от Донбасса
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Отказ киевской власти от Донбасса на фоне договоренностей по безопасности Украины от США и Европы – блеф ради получения собственной выгоды, но не достижения мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что некоторые договоренности о гарантиях безопасности для Украины со стороны американских и европейских партнеров были достигнуты, при этом часть их не будет обнародована после рассмотрения в Конгрессе США. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в тот же день сообщил, что в Киеве признают неизбежную потерю контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики.По мнению политолога, Вэнс в данном случае выглядит как настоящий супергерой известных американских комиксов."Капитан Очевидность, конечно, Вэнс. Потому что, ну а какие варианты могут быть? Уже потеряли. Читайте Конституцию Российской Федерации. Хотя можете и не читать, но это не изменит объективную реальность. Нет у них (у Украины – ред.) Донецка. Забудьте. А они все изображают, что торгуются. Вам и так предложили суперусловия – соглашайтесь", – прокомментировал Дудчак.Он напомнил слова президента России, Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, который рекомендовал соглашаться на условия России для заключения мира, в противном случае "следующее предложение будет хуже предыдущего"."И это подтверждается с 2014 года и уже сейчас", – заметил Дудчак.При этом признание очевидного со стороны киевской власти вместе с информацией о достижении договоренностей по безопасности Украины, часть которых намерены скрыть, выглядит не очень вдохновляющим с точки зрения достижения мира, считает политолог."Может быть, они в этих своих закрытых проектах говорят именно о том, что, мол, ладно, давайте согласимся, а потом предъявим России", – предположил Дудчак.Дело в том, что согласие с позицией РФ, прекращение боевых действий и вывод остатков украинских войск с территорий Донбасса, – это настоящий джекпот для киевской власти, если она остается при этом править Украиной, считает политолог.Такие цели Киева и Запада отчасти отражены в содержании так называемых мирных планов, предложенных США и Европой, считает он."Во всех этих проектах, европейском и американском, написано чуть ли не первой строчкой про "гарантии суверенитета Украины". Да вы что, издеваетесь? Какой суверенитет? У Украины нет суверенитета с 2014 года. Это вы хотите гарантировать сами себе сохранение под контролем огромных территорий с ресурсами, с людьми. И поэтому они во всех этих планах настаивают на этом", – считает политолог.Именно потому Россия категорически требует, чтобы все территориальные изменения вносились на законодательном уровне и Запад это подтвердил, подчеркнул Дудчак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирного соглашения по Украине может не быть – Зеленский "Работайте, братья": что ждет Зеленского в случае отказа от плана Трампа
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости
. Отказ киевской власти от Донбасса на фоне договоренностей по безопасности Украины от США и Европы – блеф ради получения собственной выгоды, но не достижения мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что некоторые договоренности о гарантиях безопасности для Украины со стороны американских и европейских партнеров были достигнуты, при этом часть их не будет обнародована после рассмотрения в Конгрессе США. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в тот же день сообщил, что в Киеве признают неизбежную потерю контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики.
По мнению политолога, Вэнс в данном случае выглядит как настоящий супергерой известных американских комиксов.
"Капитан Очевидность, конечно, Вэнс. Потому что, ну а какие варианты могут быть? Уже потеряли. Читайте Конституцию Российской Федерации. Хотя можете и не читать, но это не изменит объективную реальность. Нет у них (у Украины – ред.) Донецка. Забудьте. А они все изображают, что торгуются. Вам и так предложили суперусловия – соглашайтесь", – прокомментировал Дудчак.
Он напомнил слова президента России, Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, который рекомендовал соглашаться на условия России для заключения мира, в противном случае "следующее предложение будет хуже предыдущего".
"И это подтверждается с 2014 года и уже сейчас", – заметил Дудчак.
При этом признание очевидного со стороны киевской власти вместе с информацией о достижении договоренностей по безопасности Украины, часть которых намерены скрыть, выглядит не очень вдохновляющим с точки зрения достижения мира, считает политолог.
"Может быть, они в этих своих закрытых проектах говорят именно о том, что, мол, ладно, давайте согласимся, а потом предъявим России", – предположил Дудчак.
Дело в том, что согласие с позицией РФ, прекращение боевых действий и вывод остатков украинских войск с территорий Донбасса, – это настоящий джекпот для киевской власти, если она остается при этом править Украиной, считает политолог.
"Для них уступить все это – невероятная удача. Это будет выигрыш. Потому что под их контролем останутся огромные территории, и это 17 миллионов населения на сегодняшний день примерно... А для нас сохранение такого режима, пусть без Зеленского, пусть и с заменой – это перенос конфликта на более позднее время, чего они добиваются", – сказал Дудчак.
Такие цели Киева и Запада отчасти отражены в содержании так называемых мирных планов, предложенных США и Европой, считает он.
"Во всех этих проектах, европейском и американском, написано чуть ли не первой строчкой про "гарантии суверенитета Украины". Да вы что, издеваетесь? Какой суверенитет? У Украины нет суверенитета с 2014 года. Это вы хотите гарантировать сами себе сохранение под контролем огромных территорий с ресурсами, с людьми. И поэтому они во всех этих планах настаивают на этом", – считает политолог.
Именно потому Россия категорически требует, чтобы все территориальные изменения вносились на законодательном уровне и Запад это подтвердил, подчеркнул Дудчак.
"Чтобы потом не было никаких проблем и не случилось так, что Украину поднакачают и она будет нападать и говорить, что это ее земля, а они просто согласились отдать ее де-факто (в удобный момент)", – заключил эксперт.
