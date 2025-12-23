https://crimea.ria.ru/20251223/v-sochi-podrostok-zarezal-mat-i-pytalsya-ubit-mladshego-brata-1151911692.html

В Сочи подросток зарезал мать и пытался убить младшего брата

В Сочи подросток зарезал мать и пытался убить младшего брата - РИА Новости Крым, 23.12.2025

В Сочи подросток зарезал мать и пытался убить младшего брата

В Сочи 17-летнего подростка подозревают в убийстве матери и покушении на жизнь младшего брата – следователи начали расследование, сообщают в СК России по... РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T13:43

2025-12-23T13:43

2025-12-23T13:43

сочи

новости

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766046_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5a1e5609c3b2308113eec9f3a4c3676e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Сочи 17-летнего подростка подозревают в убийстве матери и покушении на жизнь младшего брата – следователи начали расследование, сообщают в СК России по Краснодарскому краю.По данным ведомства, инцидент произошел накануне. Юноша нанес множественные удары своей маме, от полученных ран она скончалась на месте. После подозреваемый позвал в дом гуляющего неподалеку брата и атаковал его, но ребенку удалось выжить. Он выбежал на улицу и позвал на помощь соседей. На месте происшествия обнаружено тело несовершеннолетнего фигуранта. Обстоятельства его смерти уточняются.И уточнили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "покушение на убийство".Ранее сообщалось, что житель Симферополя проведет семь лет в колонии за попытку зарезать пасынка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возбудили дело после поножовщины на автовокзале ЯлтыУбил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемогоСотрудница хлебозавода на Кубани получила 21 год за убийство коллег

сочи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство