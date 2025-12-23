Рейтинг@Mail.ru
В Сочи подросток зарезал мать и пытался убить младшего брата - РИА Новости Крым, 23.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251223/v-sochi-podrostok-zarezal-mat-i-pytalsya-ubit-mladshego-brata-1151911692.html
В Сочи подросток зарезал мать и пытался убить младшего брата
В Сочи подросток зарезал мать и пытался убить младшего брата - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Сочи подросток зарезал мать и пытался убить младшего брата
В Сочи 17-летнего подростка подозревают в убийстве матери и покушении на жизнь младшего брата – следователи начали расследование, сообщают в СК России по... РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Сочи 17-летнего подростка подозревают в убийстве матери и покушении на жизнь младшего брата – следователи начали расследование, сообщают в СК России по Краснодарскому краю.По данным ведомства, инцидент произошел накануне. Юноша нанес множественные удары своей маме, от полученных ран она скончалась на месте. После подозреваемый позвал в дом гуляющего неподалеку брата и атаковал его, но ребенку удалось выжить. Он выбежал на улицу и позвал на помощь соседей. На месте происшествия обнаружено тело несовершеннолетнего фигуранта. Обстоятельства его смерти уточняются.И уточнили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "покушение на убийство".Ранее сообщалось, что житель Симферополя проведет семь лет в колонии за попытку зарезать пасынка.
В Сочи подросток зарезал мать и пытался убить младшего брата

В Сочи подросток зарезал мать и покончил с собой после попытки убить младшего брата – СК

13:43 23.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Сочи 17-летнего подростка подозревают в убийстве матери и покушении на жизнь младшего брата – следователи начали расследование, сообщают в СК России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, инцидент произошел накануне. Юноша нанес множественные удары своей маме, от полученных ран она скончалась на месте. После подозреваемый позвал в дом гуляющего неподалеку брата и атаковал его, но ребенку удалось выжить. Он выбежал на улицу и позвал на помощь соседей. На месте происшествия обнаружено тело несовершеннолетнего фигуранта. Обстоятельства его смерти уточняются.
"Следователем и криминалистом СКР по краю проведен осмотр места происшествия, продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз", – рассказали в СК.
И уточнили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "покушение на убийство".
Ранее сообщалось, что житель Симферополя проведет семь лет в колонии за попытку зарезать пасынка.
