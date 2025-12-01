https://crimea.ria.ru/20251201/sotrudnitsa-khlebozavoda-na-kubani-poluchila-21-god-za-ubiystvo-kolleg-1151318029.html

Сотрудница хлебозавода на Кубани получила 21 год за убийство коллег

Сотрудница хлебозавода на Кубани получила 21 год за убийство коллег - РИА Новости Крым, 01.12.2025

Сотрудница хлебозавода на Кубани получила 21 год за убийство коллег

Кладовщицу хлебозавода в Краснодаре приговорили к 21 году лишения свободы за убийство двух коллег и попытку убийства директора предприятия. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.12.2025

2025-12-01T13:15

2025-12-01T13:15

2025-12-01T13:15

краснодарский край

новости

убийство

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261874_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_865c17b8f9da00c7a03cc29416440a78.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Кладовщицу хлебозавода в Краснодаре приговорили к 21 году лишения свободы за убийство двух коллег и попытку убийства директора предприятия. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.По данным ведомства, в июле прошлого года женщина находилась в квартире с двумя коллегами – еще одной кладовщицей и начальницей отдела сбыта. Путем угроз и применения насилия подсудимая заставила их выпить смертельную дозу препаратов.До наступления смерти жертв злоумышленница заставила одну из них позвонить директору хлебозавода и попросить о помощи, скинув ей адрес, по которому нужно приехать. Женщине звонок показался странным, но она была обеспокоена плачем сотрудницы и приехала по указанному адресу. О том, куда она едет, директор хлебозавода сообщила подруге.В квартире обвиняемая напала на руководителя предприятия и попыталась убить, но женщина оказала ей активное сопротивление. Кроме того, в дверь квартиры позвонил знакомый потерпевшей, приехавший по адресу по просьбе ее подруги.Подсудимая распылила в лицо женщине перцовый баллончик и попыталась выйти из квартиры, изобразив из себя жертву нападения, но ее задержали.Суд признал кладовщицу виновной и приговорил ее к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Петербурге 13-летняя девочка подозревается в убийстве материЖительница Симферополя зарезала мужа и получила срокНа Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, убийство, происшествия