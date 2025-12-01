Рейтинг@Mail.ru
Сотрудница хлебозавода на Кубани получила 21 год за убийство коллег - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Сотрудница хлебозавода на Кубани получила 21 год за убийство коллег
Сотрудница хлебозавода на Кубани получила 21 год за убийство коллег - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Сотрудница хлебозавода на Кубани получила 21 год за убийство коллег
Кладовщицу хлебозавода в Краснодаре приговорили к 21 году лишения свободы за убийство двух коллег и попытку убийства директора предприятия. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T13:15
2025-12-01T13:15
краснодарский край
новости
убийство
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Кладовщицу хлебозавода в Краснодаре приговорили к 21 году лишения свободы за убийство двух коллег и попытку убийства директора предприятия. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.По данным ведомства, в июле прошлого года женщина находилась в квартире с двумя коллегами – еще одной кладовщицей и начальницей отдела сбыта. Путем угроз и применения насилия подсудимая заставила их выпить смертельную дозу препаратов.До наступления смерти жертв злоумышленница заставила одну из них позвонить директору хлебозавода и попросить о помощи, скинув ей адрес, по которому нужно приехать. Женщине звонок показался странным, но она была обеспокоена плачем сотрудницы и приехала по указанному адресу. О том, куда она едет, директор хлебозавода сообщила подруге.В квартире обвиняемая напала на руководителя предприятия и попыталась убить, но женщина оказала ей активное сопротивление. Кроме того, в дверь квартиры позвонил знакомый потерпевшей, приехавший по адресу по просьбе ее подруги.Подсудимая распылила в лицо женщине перцовый баллончик и попыталась выйти из квартиры, изобразив из себя жертву нападения, но ее задержали.Суд признал кладовщицу виновной и приговорил ее к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Петербурге 13-летняя девочка подозревается в убийстве материЖительница Симферополя зарезала мужа и получила срокНа Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки
краснодарский край
краснодарский край, новости, убийство, происшествия
Сотрудница хлебозавода на Кубани получила 21 год за убийство коллег

Сотрудница хлебозавода в Краснодаре получила 21 год колонии за убийство двух коллег

13:15 01.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Кладовщицу хлебозавода в Краснодаре приговорили к 21 году лишения свободы за убийство двух коллег и попытку убийства директора предприятия. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По данным ведомства, в июле прошлого года женщина находилась в квартире с двумя коллегами – еще одной кладовщицей и начальницей отдела сбыта. Путем угроз и применения насилия подсудимая заставила их выпить смертельную дозу препаратов.
До наступления смерти жертв злоумышленница заставила одну из них позвонить директору хлебозавода и попросить о помощи, скинув ей адрес, по которому нужно приехать. Женщине звонок показался странным, но она была обеспокоена плачем сотрудницы и приехала по указанному адресу. О том, куда она едет, директор хлебозавода сообщила подруге.
В квартире обвиняемая напала на руководителя предприятия и попыталась убить, но женщина оказала ей активное сопротивление. Кроме того, в дверь квартиры позвонил знакомый потерпевшей, приехавший по адресу по просьбе ее подруги.
Подсудимая распылила в лицо женщине перцовый баллончик и попыталась выйти из квартиры, изобразив из себя жертву нападения, но ее задержали.
Суд признал кладовщицу виновной и приговорил ее к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Петербурге 13-летняя девочка подозревается в убийстве матери
Жительница Симферополя зарезала мужа и получила срок
На Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки
 
Краснодарский край
 
