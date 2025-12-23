https://crimea.ria.ru/20251223/v-sevastopole-dlya-komforta-uchastnikov-svo-izmenili-transportnyy-marshrut-1151913183.html

В Севастополе для комфорта участников СВО изменили транспортный маршрут

В Севастополе для комфорта участников СВО изменили транспортный маршрут - РИА Новости Крым, 23.12.2025

В Севастополе для комфорта участников СВО изменили транспортный маршрут

Для комфорта участников спецоперации и членов их семей в Севастополе изменили один из транспортных маршрутов. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T14:35

2025-12-23T14:35

2025-12-23T14:35

севастополь

новости севастополя

транспорт

ветераны сво

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_0:269:1280:989_1920x0_80_0_0_98e6887240a6f72ef707ddc39789da94.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Для комфорта участников спецоперации и членов их семей в Севастополе изменили один из транспортных маршрутов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он напомнил, что ранее в селе Полюшко завершили первый этап благоустройства дорог, ведущих к домам участников специальной военной операции и членов их семей.Сейчас дорожники полностью выполнили основание дороги. После завершения строительства домов и подключения к коммуникациям начнется асфальтирование дорог с одновременным обустройством тротуаров и пешеходной сети, пояснил губернатор.Как сообщалось ранее, в Крыму более 2 миллиардов рублей направят на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для участников СВО.Рейтинг, оценивающий эффективность мер соцподдержки ветеранам СВО в регионах, поручил разработать глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов. В нем будут учитываться доведение льгот до получателей через цифровые сервисы, технологии и многофункциональные центры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 годуВ Севастополе одобрили проект бюджета на 2026 год с дефицитом в 4 млрдФедеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкций

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, транспорт, ветераны сво, михаил развожаев