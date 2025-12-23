Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе для комфорта участников СВО изменили транспортный маршрут
В Севастополе для комфорта участников СВО изменили транспортный маршрут
В Севастополе для комфорта участников СВО изменили транспортный маршрут - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Севастополе для комфорта участников СВО изменили транспортный маршрут
Для комфорта участников спецоперации и членов их семей в Севастополе изменили один из транспортных маршрутов. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Для комфорта участников спецоперации и членов их семей в Севастополе изменили один из транспортных маршрутов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он напомнил, что ранее в селе Полюшко завершили первый этап благоустройства дорог, ведущих к домам участников специальной военной операции и членов их семей.Сейчас дорожники полностью выполнили основание дороги. После завершения строительства домов и подключения к коммуникациям начнется асфалтирование дорог с одновременным обустройством тротуаров и пешеходной сети, пояснил губернатор.Как сообщалось ранее, в Крыму более 2 миллиардов рублей направят на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для участников СВО.Рейтинг, оценивающий эффективность мер соцподдержки ветеранам СВО в регионах, поручил разработать глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов. В нем будут учитываться доведение льгот до получателей через цифровые сервисы, технологии и многофункциональные центры.
В Севастополе для комфорта участников СВО изменили транспортный маршрут

В Севастополе изменили транспортный маршрут для обеспечения комфорта участников СВО

14:35 23.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Для комфорта участников спецоперации и членов их семей в Севастополе изменили один из транспортных маршрутов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"С 1 января маршрут №38 "Площадь Захарова – поселок Кача" будет проходить через село Полюшко. Это будет сделано для того, чтобы обеспечить транспортной доступностью дома участников СВО и членов их семей", – написал губернатор.

© Telegram Михаил РазвожаевС 1 января маршрут №38 "площадь Захарова – поселок Кача" будет проходить через село Полюшко
С 1 января маршрут №38 площадь Захарова – поселок Кача будет проходить через село Полюшко
© Telegram Михаил Развожаев
С 1 января маршрут №38 "площадь Захарова – поселок Кача" будет проходить через село Полюшко
Он напомнил, что ранее в селе Полюшко завершили первый этап благоустройства дорог, ведущих к домам участников специальной военной операции и членов их семей.
"Первоочередной задачей было создать проезды, так как изначально участок представлял собой чистое поле, и даже подъехать для строительства было затруднительно, особенно в дождливую погоду", – добавил Развожаев.
Сейчас дорожники полностью выполнили основание дороги. После завершения строительства домов и подключения к коммуникациям начнется асфальтирование дорог с одновременным обустройством тротуаров и пешеходной сети, пояснил губернатор.
Как сообщалось ранее, в Крыму более 2 миллиардов рублей направят на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для участников СВО.
Рейтинг, оценивающий эффективность мер соцподдержки ветеранам СВО в регионах, поручил разработать глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов. В нем будут учитываться доведение льгот до получателей через цифровые сервисы, технологии и многофункциональные центры.
