В Севастополе одобрили проект бюджета на 2026 год с дефицитом в 4 млрд - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Севастополе одобрили проект бюджета на 2026 год с дефицитом в 4 млрд
В Севастополе одобрили проект бюджета на 2026 год с дефицитом в 4 млрд - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Севастополе одобрили проект бюджета на 2026 год с дефицитом в 4 млрд
Правительство Севастополя на заседании в пятницу одобрило проект закона о региональном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T17:39
2025-10-24T17:39
севастополь
новости севастополя
бюджет
бюджет севастополя
правительство севастополя
экономика крыма
крым
новости крыма
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, бюджет, бюджет севастополя, правительство севастополя, экономика крыма, крым, новости крыма
В Севастополе одобрили проект бюджета на 2026 год с дефицитом в 4 млрд

Правительство Севастополя одобрило проект бюджета на 2026 год с дефицитом в 4 млрд рублей

17:39 24.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя на заседании в пятницу одобрило проект закона о региональном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
Как сообщила и.о. директора департамента финансов Надежда Иткина, общий объем доходов бюджета на 2026 год запланирован в размере 77,5 млрд рублей, расходы составят 81,4 млрд рублей.
"Дефицит бюджета планируется на уровне 3,9 миллиарда рублей в 2026 году… Источником финансирования дефицита будут остатки собственных средств бюджета на начало года", - сказала руководитель профильного департамента.
По ее словам, доходы бюджета к 2028 году увеличатся до 81,6 млрд рублей, расходы – до 85,5 млрд рублей.
Объем собственных налоговых и неналоговых доходов на следующий год запланирован в размере 45,1 млрд рублей, а к 2028 году этот показатель увеличится до 50 млрд рублей.
Как отметила Иткина, текущие расходы бюджета на 2026 год составят 56,9 млрд рублей, из них 32,5 млрд пойдут соцвыплаты, пособия, льготы, зарплаты работников бюджетных организаций. Расходы на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство составят 24,5 млрд рублей.
Как и прежде, бюджет остается социально ориентированным, подчеркнула руководитель департамента. 40,9 млрд рублей направят на строительство и модернизацию школ и больниц, поддержку старшего поколения и семей с детьми и другие социально значимые цели.
Одно из значимых направлений социальной поддержки — расходы на льготный проезд отдельных категорий граждан. Для этих целей, на возмещение затрат транспортным предприятиям запланировано 1,2 миллиарда рублей.
На поддержку участников СВО и членов их семей направят 2,5 миллиарда рублей.
Почти 31 млрд рублей планируется направить на развитие национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства.
