Рейтинг@Mail.ru
В России разработали новую концепцию регулирования криптовалюты - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251223/v-rossii-razrabotali-novuyu-kontseptsiyu-regulirovaniya-kriptovalyuty-1151919694.html
В России разработали новую концепцию регулирования криптовалюты
В России разработали новую концепцию регулирования криптовалюты - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В России разработали новую концепцию регулирования криптовалюты
Центральный банк России разработал новую концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Предложения по изменению законодательства направлены на... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T16:05
2025-12-23T16:05
центробанк рф
банк россии
криптовалюта
финансы
деньги
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/06/1119654356_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c560d61e8e6bad5fc73e5b3e7d62e4df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Центральный банк России разработал новую концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Предложения по изменению законодательства направлены на рассмотрение в правительство. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.Одним из основных нововведений является разграничение возможностей квалифицированных инвесторов и неопытных. Для каждой категории будут установлены свои правила.Еще немаловажным пунктом станет уведомление налоговых органов.Кроме того, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны.Биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут совершать операции с криптовалютами на основании имеющихся лицензий.Концепция предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года.  А с 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность, уточнили в ЦБ.Ранее сообщалось, что за незаконный майнинг цифровых валют в России планируют ввести уголовную ответственность, административную – за нарушение законодательства о майнинге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/06/1119654356_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4b7ccde0da8054df2ad936fd1cb3429f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центробанк рф, банк россии, криптовалюта, финансы, деньги, новости, россия
В России разработали новую концепцию регулирования криптовалюты

Банк России подготовил правила по регулированию криптовалют на российском рынке

16:05 23.12.2025
 
© Depositphotos.com JirkaejcКриптовалюты на черном фоне
Криптовалюты на черном фоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Depositphotos.com Jirkaejc
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Центральный банк России разработал новую концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Предложения по изменению законодательства направлены на рассмотрение в правительство. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
Одним из основных нововведений является разграничение возможностей квалифицированных инвесторов и неопытных. Для каждой категории будут установлены свои правила.
"Неопытные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита – не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных (но тестирование тоже нужно будет пройти)", - говорится в сообщении.
Еще немаловажным пунктом станет уведомление налоговых органов.
"Россияне смогут приобретать криптовалюту за рубежом (оплачивая ее с иностранных счетов) и переводить ранее купленную через российских посредников за границу, но о таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу", - отметили в ЦБ.
Кроме того, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны.
Биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут совершать операции с криптовалютами на основании имеющихся лицензий.
Концепция предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года.  А с 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность, уточнили в ЦБ.
Ранее сообщалось, что за незаконный майнинг цифровых валют в России планируют ввести уголовную ответственность, административную – за нарушение законодательства о майнинге.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Центробанк РФБанк РоссииКриптовалютаФинансыДеньгиНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:57Проезд открыт: дорогу Алушта-Судак-Феодосия отремонтировали
17:39В Москве рабочий погиб при падении строительного крана
17:26"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС
17:19В Феодосии вечером будет громко - в чем причина
17:10Доверие как драйвер развития: стратегия "Миранды" и философия роста
17:00Убийство матери в пьяном угаре в Крыму: дело ушло в суд
16:41Бесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч
16:15"Крымавтодор" получит 6 млрд рублей на содержание дорог
16:05В России разработали новую концепцию регулирования криптовалюты
15:58В Севастополе завершили прокладку газопровода по морскому дну
15:46Больше 60 тысяч человек остались без света в Херсонской области
15:40Представители ОНФ решили ряд вопросов от крымчан на прямую линию Путина
15:22Что будет с ценами на путешествия по России в новом году
15:08Отреставрированные пушки периода Крымской войны установили в Севастополе
14:51Трудовые отношения в новых регионах РФ – особый порядок продлен
14:39Шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
14:35В Севастополе для комфорта участников СВО изменили транспортный маршрут
14:20Как открытие аэропорта Геленджика повлияло на турпоток в Крым
14:10Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
14:07Сильное землетрясение произошло в Каспийском море
Лента новостейМолния