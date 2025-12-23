https://crimea.ria.ru/20251223/v-rossii-razrabotali-novuyu-kontseptsiyu-regulirovaniya-kriptovalyuty-1151919694.html
В России разработали новую концепцию регулирования криптовалюты
23.12.2025
В России разработали новую концепцию регулирования криптовалюты
Центральный банк России разработал новую концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке.
2025-12-23T16:05
2025-12-23T16:05
2025-12-23T16:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Центральный банк России разработал новую концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Предложения по изменению законодательства направлены на рассмотрение в правительство. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.Одним из основных нововведений является разграничение возможностей квалифицированных инвесторов и неопытных. Для каждой категории будут установлены свои правила.Еще немаловажным пунктом станет уведомление налоговых органов.Кроме того, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны.Биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут совершать операции с криптовалютами на основании имеющихся лицензий.Концепция предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года. А с 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность, уточнили в ЦБ.Ранее сообщалось, что за незаконный майнинг цифровых валют в России планируют ввести уголовную ответственность, административную – за нарушение законодательства о майнинге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
