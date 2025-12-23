https://crimea.ria.ru/20251223/v-rossii-razrabotali-novuyu-kontseptsiyu-regulirovaniya-kriptovalyuty-1151919694.html

В России разработали новую концепцию регулирования криптовалюты

В России разработали новую концепцию регулирования криптовалюты - РИА Новости Крым, 23.12.2025

В России разработали новую концепцию регулирования криптовалюты

Центральный банк России разработал новую концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Предложения по изменению законодательства направлены на... РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T16:05

2025-12-23T16:05

2025-12-23T16:05

центробанк рф

банк россии

криптовалюта

финансы

деньги

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/06/1119654356_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c560d61e8e6bad5fc73e5b3e7d62e4df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Центральный банк России разработал новую концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Предложения по изменению законодательства направлены на рассмотрение в правительство. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.Одним из основных нововведений является разграничение возможностей квалифицированных инвесторов и неопытных. Для каждой категории будут установлены свои правила.Еще немаловажным пунктом станет уведомление налоговых органов.Кроме того, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны.Биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут совершать операции с криптовалютами на основании имеющихся лицензий.Концепция предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года. А с 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность, уточнили в ЦБ.Ранее сообщалось, что за незаконный майнинг цифровых валют в России планируют ввести уголовную ответственность, административную – за нарушение законодательства о майнинге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, банк россии, криптовалюта, финансы, деньги, новости, россия