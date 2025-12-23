Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251223/rosatom-gotov-k-mezhdunarodnomu-sotrudnichestvu-po-zaes-1151922200.html
"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС
"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 23.12.2025
"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС
"Росатом" готов к международному сотрудничеству по Запорожской атомной электростанции при безусловном обеспечении безопасности на объекте. Об этом заявил во... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T17:26
2025-12-23T17:26
алексей лихачев
заэс (запорожская атомная электростанция)
росатом
россия
ядерная энергетика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125058484_0:154:3346:2036_1920x0_80_0_0_691c0ce96001d002945e0193196fce2b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. "Росатом" готов к международному сотрудничеству по Запорожской атомной электростанции при безусловном обеспечении безопасности на объекте. Об этом заявил во вторник глава госкорпорации Алексей Лихачев.В частности, по его словам, предметом в том числе и международных переговоров может быть коммерческий аспект деятельности станции. При этом Лихачев подчеркнул, что контролем, управлением и обеспечением безопасности может заниматься только одно лицо - эксплуатирующая организация, созданная в полном соответствии с российским законодательством. Такая эксплуатирующая организация есть, и она успешно обеспечивает безаварийную работу АЭС даже в условиях боевых действий. Также он подчеркнул, что Россия как собственник объекта решит, где будет востребовано электричество со станции в случае возобновления ее работы. Также глава корпорации отметил, что позицию России по ситуации на ЗАЭС до лидеров стран доводит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва добилась от Киева гарантий безопасности для Запорожской АЭС – МИДЗапорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сетиЗапад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ
заэс (запорожская атомная электростанция)
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125058484_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_fa6cb6c1bb25ad72f9b7475ea9dfb7dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей лихачев, заэс (запорожская атомная электростанция), росатом, россия, ядерная энергетика, новости
"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС

"Росатом" готов к международному сотрудничеству по Запорожской АЭС

17:26 23.12.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. "Росатом" готов к международному сотрудничеству по Запорожской атомной электростанции при безусловном обеспечении безопасности на объекте. Об этом заявил во вторник глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"В рамках законодательства, в рамках безусловного обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции, в рамках поддержки высокопрофессионального коллектива (ЗАЭС - ред.) мы готовы к международным дискуссиям и готовы к международному сотрудничеству", - цитирует Лихачева РИА Новости.
В частности, по его словам, предметом в том числе и международных переговоров может быть коммерческий аспект деятельности станции. При этом Лихачев подчеркнул, что контролем, управлением и обеспечением безопасности может заниматься только одно лицо - эксплуатирующая организация, созданная в полном соответствии с российским законодательством. Такая эксплуатирующая организация есть, и она успешно обеспечивает безаварийную работу АЭС даже в условиях боевых действий. Также он подчеркнул, что Россия как собственник объекта решит, где будет востребовано электричество со станции в случае возобновления ее работы. Также глава корпорации отметил, что позицию России по ситуации на ЗАЭС до лидеров стран доводит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Москва добилась от Киева гарантий безопасности для Запорожской АЭС – МИД
Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети
Запад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ
 
Алексей ЛихачевЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)РосатомРоссияЯдерная энергетикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:57Проезд открыт: дорогу Алушта-Судак-Феодосия отремонтировали
17:39В Москве рабочий погиб при падении строительного крана
17:26"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС
17:19В Феодосии вечером будет громко - в чем причина
17:10Доверие как драйвер развития: стратегия "Миранды" и философия роста
17:00Убийство матери в пьяном угаре в Крыму: дело ушло в суд
16:41Бесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч
16:15"Крымавтодор" получит 6 млрд рублей на содержание дорог
16:05В России разработали новую концепцию регулирования криптовалюты
15:58В Севастополе завершили прокладку газопровода по морскому дну
15:46Больше 60 тысяч человек остались без света в Херсонской области
15:40Представители ОНФ решили ряд вопросов от крымчан на прямую линию Путина
15:22Что будет с ценами на путешествия по России в новом году
15:08Отреставрированные пушки периода Крымской войны установили в Севастополе
14:51Трудовые отношения в новых регионах РФ – особый порядок продлен
14:39Шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
14:35В Севастополе для комфорта участников СВО изменили транспортный маршрут
14:20Как открытие аэропорта Геленджика повлияло на турпоток в Крым
14:10Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
14:07Сильное землетрясение произошло в Каспийском море
Лента новостейМолния