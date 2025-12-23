https://crimea.ria.ru/20251223/rosatom-gotov-k-mezhdunarodnomu-sotrudnichestvu-po-zaes-1151922200.html

"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС

"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 23.12.2025

"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС

"Росатом" готов к международному сотрудничеству по Запорожской атомной электростанции при безусловном обеспечении безопасности на объекте. Об этом заявил во... РИА Новости Крым, 23.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. "Росатом" готов к международному сотрудничеству по Запорожской атомной электростанции при безусловном обеспечении безопасности на объекте. Об этом заявил во вторник глава госкорпорации Алексей Лихачев.В частности, по его словам, предметом в том числе и международных переговоров может быть коммерческий аспект деятельности станции. При этом Лихачев подчеркнул, что контролем, управлением и обеспечением безопасности может заниматься только одно лицо - эксплуатирующая организация, созданная в полном соответствии с российским законодательством. Такая эксплуатирующая организация есть, и она успешно обеспечивает безаварийную работу АЭС даже в условиях боевых действий. Также он подчеркнул, что Россия как собственник объекта решит, где будет востребовано электричество со станции в случае возобновления ее работы. Также глава корпорации отметил, что позицию России по ситуации на ЗАЭС до лидеров стран доводит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва добилась от Киева гарантий безопасности для Запорожской АЭС – МИДЗапорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сетиЗапад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ

