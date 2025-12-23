Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии сделали заявление после размещения "Орешника" - РИА Новости Крым, 23.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251223/v-belorussii-sdelali-zayavlenie-posle-razmescheniya-oreshnika-1151924094.html
В Белоруссии сделали заявление после размещения "Орешника"
В Белоруссии сделали заявление после размещения "Орешника" - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Белоруссии сделали заявление после размещения "Орешника"
Размещение на территории Белоруссии новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" является реакцией на агрессию против Минска. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Размещение на территории Белоруссии новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" является реакцией на агрессию против Минска. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин.В конце прошлой недели президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что новый российский ракетный комплекс с 17 декабря находится на территории республики и заступает на боевое дежурство. Он отметил, что "первые позиции оборудованы ракетным комплексом "Орешник". По его словам, на территории республики будет размещено не более десятка российских комплексов "Орешник".При этом поставка Минску "Орешника" не изменит баланса сил в Европе, так как решение направлено на стратегическое сдерживание, указал Виктор Хренин.В конце прошлого года по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета белорусский лидер сообщил журналистам, что республика готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник" на первом этапе.
В Белоруссии сделали заявление после размещения "Орешника"

Размещение "Орешника" в Белоруссии стало реакцией на агрессию против Минска - минобороны

18:07 23.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Размещение на территории Белоруссии новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" является реакцией на агрессию против Минска. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин.
В конце прошлой недели президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что новый российский ракетный комплекс с 17 декабря находится на территории республики и заступает на боевое дежурство. Он отметил, что "первые позиции оборудованы ракетным комплексом "Орешник". По его словам, на территории республики будет размещено не более десятка российских комплексов "Орешник".

"Размещение "Орешника" – это реакция на агрессивные действия против Минска. Агрессоры должны понять, что получат неприемлемый ущерб", - приводит слова главы оборонного ведомства Белоруссии РИА Новости.

При этом поставка Минску "Орешника" не изменит баланса сил в Европе, так как решение направлено на стратегическое сдерживание, указал Виктор Хренин.
В конце прошлого года по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета белорусский лидер сообщил журналистам, что республика готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник" на первом этапе.
