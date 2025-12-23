https://crimea.ria.ru/20251223/v-belorussii-sdelali-zayavlenie-posle-razmescheniya-oreshnika-1151924094.html

В Белоруссии сделали заявление после размещения "Орешника"

В Белоруссии сделали заявление после размещения "Орешника" - РИА Новости Крым, 23.12.2025

В Белоруссии сделали заявление после размещения "Орешника"

Размещение на территории Белоруссии новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" является реакцией на агрессию против Минска. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 23.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Размещение на территории Белоруссии новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" является реакцией на агрессию против Минска. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин.В конце прошлой недели президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что новый российский ракетный комплекс с 17 декабря находится на территории республики и заступает на боевое дежурство. Он отметил, что "первые позиции оборудованы ракетным комплексом "Орешник". По его словам, на территории республики будет размещено не более десятка российских комплексов "Орешник".При этом поставка Минску "Орешника" не изменит баланса сил в Европе, так как решение направлено на стратегическое сдерживание, указал Виктор Хренин.В конце прошлого года по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета белорусский лидер сообщил журналистам, что республика готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник" на первом этапе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко рассказал об ответе Путина на идею ударить "Орешником" по КиевуПомимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - РябковРоссия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин

