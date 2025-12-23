https://crimea.ria.ru/20251223/v-kakom-sluchae-rossiya-ne-priznaet-vybory-na-ukraine--politolog-1151905126.html

В каком случае Россия не признает выборы на Украине – политолог

2025-12-23T22:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Проводить выборы на Украине можно и нужно, но организовывать их не должна действующая киевская власть на подконтрольных Западу территориях, иначе признать итоги такого голосования Россия не сможет. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.22 декабря спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал четыре условия для организации президентских выборов. Помимо необходимости обеспечить присутствие иностранных наблюдателей, это вопросы, касающиеся возможности голосовать украинским военным на фронте и миллионам украинцев за рубежом, в том числе тем, кто сегодня проживает на территории новых регионов РФ.По мнению политолога, подобного рода "условия", как и адресованное Западу требование главы киевского режима Владимира Зеленского обеспечить безопасность выборов, и предложение провести перед голосованием референдум по вопросу территорий – "поводы для того, чтобы тянуть время"."Для Зеленского проведение выборов – это катастрофа", – отметил Дудчак.При этом он считает, что катастрофой для украинцев станут любые выборы в нынешних условиях. То есть с действующей преступной киевской властью во главе и спектром политических партий, "среди которых остались только оттенки коричневого, а все остальные до сих пор запрещены".Что касается тех избирателей, кто будет голосовать, то для честных выборов однозначно должен быть решен вопрос о том, как организовать голосование украинцев, которые временно выехали на территорию России. Часть из них уже получили гражданство и выбрали свой путь вместе с РФ, но есть и те, кто по-прежнему сохраняет украинское гражданство.Дудчак подчеркнул, что в ходе прямой линии 19 января президент РФ Владимир Путин очень своевременно и точно подметил именно это, уточнив, что в России сегодня проживают 5 – 10 миллионов украинцев.Обеспечения этих условий, однако, не будет достаточно для проведения демократических выборов на Украине, поскольку организовывать их берется сейчас действующий киевский режим, считает Дудчак.По мнению Дудчака, "проводить выборы на Украине можно и даже нужно", но только после серьезных изменений в украинском законодательстве, в том числе в конституции."И не должны допускаться к участию в выборах и к их организации преступники, которые находятся в розыске в России, которые совершили преступления против человечества, против мирных людей и так далее", – добавил политолог.По мнению Дудчака, проведение выборов на Украине в интересах США, которые хотели бы сменить Зеленского и его клику, то есть "подбританскую верхушку", на "про-свой интерактивный режим, который, откликался бы на пожелания американцев".Но России с ее конкретными целями СВО, которых будут добиваться так или иначе, ничего не значащая замена украинской власти не нужна, считает Дудчак.В начале декабря Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине, но взамен потребовал от США и Европы "обеспечить безопасность" для их организации. А также предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине для обеспечения временного прекращения огня.В минувшую пятницу, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова подумать, как обеспечить безопасность проведения выборов на Украине. В частности о том, чтобы воздержаться от ударов вглубь территории. Также российский лидер заявил, что украинцы, бежавшие в Россию, должны иметь право голоса в случае проведения выборов на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирного соглашения по Украине может не быть – Зеленский Гарантии безопасности для Украины: как США могут решить вопрос

