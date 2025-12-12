Рейтинг@Mail.ru
Гарантии безопасности для Украины: как США могут решить вопрос - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Гарантии безопасности для Украины: как США могут решить вопрос

Реальные гарантии безопасности для Украины может дать только Россия – политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Реальных гарантий безопасности для Украины, которые требует Киев, не смогут дать ни США, ни Европа, поэтому никаких серьезных договоренностей о мире не будет к Рождеству. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
На днях в западных СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп рассчитывает достигнуть договоренностей о мире на Украине к Рождеству, и его приближенные уже дали понять это Киеву и лично главе режима Владимиру Зеленскому.
"Сроки, которые устанавливал Трамп с момента вступления в должность, все время отодвигались, и я полагаю, что они будут отодвинуты и на сей раз", – считает Гусев.
По мнению политолога, реализовать задуманное Трампом, если такая идея действительно имеется, украинская власть не даст.
"Ни к какому Рождеству киевская хунта никакого решения не примет. Зеленский и его офис, оставшийся без Ермака, уже говорят, что сначала нужно решить проблему с гарантиями безопасности, получить их от американцев. Что под этими подразумевается? Новое финансирование, поставки вооружений? Неизвестно", – прокомментировал Гусев.
Киев подготовил новую схему воровства западных денег
Политолог напомнил, что Трамп уже высказывался относительно невозможности продолжения военной помощи Украине от США. При этом Европа продолжает вооружать Киев в том числе американским оружием, а теперь еще и за счет ворованных средств из российских активов, подчеркнул Гусев.
Поэтому говорить о каких-либо гарантиях от США и Европы на пути к достижению долгосрочного мира на Украине невозможно, делает он вывод.
"Никакие Соединенные Штаты и никакая полуразложившаяся Европа реальных гарантий безопасности, если речь идет об Украине, фактически дать не может. Гарантии может дать только Российская Федерация", – сказал Гусев.
По мнению эксперта, Трамп действительно понимает, что ни о какой победе Украины на поле боя речи быть не может, поэтому и говорит прямо и публично о необходимости территориальных уступок и проведения президентских выборов.
"Надо признать, что проведение выборов создаст определенные условия для урегулирования конфликта. Потому что нелегитимный Зеленский подписывать ничего не может. И сейчас фактически ни один человек на Украине не подпишет никакие документы, потому что он не наделен полномочиями народом", – сказал Гусев.
Но Трампа не волнует то, что волнует Россию, для которой проблема Украины – искренняя боль, потому организованные с привлечением США выборы украинского лидера не станут тем самым главным, что приблизит ситуацию к настоящему, долгосрочному миру, который Америке не очень-то нужен, считает политолог.
"Для нас этот конфликт важен со всех точек зрения: гуманитарной, социальной, экономической, военной. Это наши исконно русские территории, которые в свое время было просто отданы росчерком пера, там наши люди. Поэтому все очень серьезно. А позиция Трампа, его стремления понятны. Он ничего не упустит, к тому же имеет личный интерес: спит и видит себя нобелевским лауреатом", – сказал Гусев.
Таким образом Трампа вполне устроит кратковременный мир, который России не нужен, а значит все заявления о сроках – к Рождеству ли, Пасхе ли, ожидания "через 24 часа" или "спустя полгода" – не имеют для нас никакого значения, резюмировал эксперт.
