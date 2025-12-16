Раненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в Крым

https://crimea.ria.ru/20251216/ranenuyu-pri-udare-vsu-po-zaporozhskoy-oblasti-devochku-evakuiruyut-v-krym-1151717993.html
В Крым эвакуируют раненую при ударе ВСУ по Запорожской области 11-летнюю девочку
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. 11-летнюю девочку, тяжело раненную при ударе боевиков ВСУ по Каменке-Днепровской, эвакуируют в Крым для оказания узкоспециализированной медпомощи. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Накануне Балицкий сообщил, что в результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.
"Проведена консультация со специалистами Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера. Принято решение об эвакуации девочки в Крым – в Республиканскую детскую клиническую больницу – для оказания узкоспециализированной медицинской помощи", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Балицкий также сообщил, что ребенок находится на искусственной вентиляции легких. Состояние остается тяжелым, но с некоторой положительной динамикой.
"По словам медиков, вывод о состоянии ребенка можно будет сделать спустя пять-шесть дней, тогда можно будет говорить о положительной динамике", – добавил он.
В течение суток 15 декабря боевики ВСУ совершили
не менее десятка целенаправленных атак на гражданские дома и инфраструктуру в Васильевском, Пологовском и Каменско-Днепровском муниципальных округах Запорожской области. Два человека, в том числе молодой мужчина 1990 года рождения, погибли, пять мирных жителей госпитализированы. 16 декабря в результате обстрела города Пологи погибла
73-летняя женщина.
