Раненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в Крым

Раненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в Крым

2025-12-16T18:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. 11-летнюю девочку, тяжело раненную при ударе боевиков ВСУ по Каменке-Днепровской, эвакуируют в Крым для оказания узкоспециализированной медпомощи. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Накануне Балицкий сообщил, что в результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.Балицкий также сообщил, что ребенок находится на искусственной вентиляции легких. Состояние остается тяжелым, но с некоторой положительной динамикой."По словам медиков, вывод о состоянии ребенка можно будет сделать спустя пять-шесть дней, тогда можно будет говорить о положительной динамике", – добавил он.В течение суток 15 декабря боевики ВСУ совершили не менее десятка целенаправленных атак на гражданские дома и инфраструктуру в Васильевском, Пологовском и Каменско-Днепровском муниципальных округах Запорожской области. Два человека, в том числе молодой мужчина 1990 года рождения, погибли, пять мирных жителей госпитализированы. 16 декабря в результате обстрела города Пологи погибла 73-летняя женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область под обстрелами ВСУ – есть жертвы среди мирныхВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в НовороссийскеВ одном из районов Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

