Раненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в Крым - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Раненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в Крым
Раненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в Крым - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Раненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в Крым
11-летнюю девочку, тяжело раненную при ударе боевиков ВСУ по Каменке-Днепровской, эвакуируют в Крым для оказания узкоспециализированной медпомощи. Об этом... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T18:10
2025-12-16T18:10
новости крыма
запорожская область
крым
новости
евгений балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. 11-летнюю девочку, тяжело раненную при ударе боевиков ВСУ по Каменке-Днепровской, эвакуируют в Крым для оказания узкоспециализированной медпомощи. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Накануне Балицкий сообщил, что в результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.Балицкий также сообщил, что ребенок находится на искусственной вентиляции легких. Состояние остается тяжелым, но с некоторой положительной динамикой."По словам медиков, вывод о состоянии ребенка можно будет сделать спустя пять-шесть дней, тогда можно будет говорить о положительной динамике", – добавил он.В течение суток 15 декабря боевики ВСУ совершили не менее десятка целенаправленных атак на гражданские дома и инфраструктуру в Васильевском, Пологовском и Каменско-Днепровском муниципальных округах Запорожской области. Два человека, в том числе молодой мужчина 1990 года рождения, погибли, пять мирных жителей госпитализированы. 16 декабря в результате обстрела города Пологи погибла 73-летняя женщина.
запорожская область
крым
новости крыма, запорожская область, крым, новости, евгений балицкий
Раненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в Крым

В Крым эвакуируют раненую при ударе ВСУ по Запорожской области 11-летнюю девочку

18:10 16.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. 11-летнюю девочку, тяжело раненную при ударе боевиков ВСУ по Каменке-Днепровской, эвакуируют в Крым для оказания узкоспециализированной медпомощи. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Накануне Балицкий сообщил, что в результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.
"Проведена консультация со специалистами Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера. Принято решение об эвакуации девочки в Крым – в Республиканскую детскую клиническую больницу – для оказания узкоспециализированной медицинской помощи", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Балицкий также сообщил, что ребенок находится на искусственной вентиляции легких. Состояние остается тяжелым, но с некоторой положительной динамикой.
"По словам медиков, вывод о состоянии ребенка можно будет сделать спустя пять-шесть дней, тогда можно будет говорить о положительной динамике", – добавил он.
В течение суток 15 декабря боевики ВСУ совершили не менее десятка целенаправленных атак на гражданские дома и инфраструктуру в Васильевском, Пологовском и Каменско-Днепровском муниципальных округах Запорожской области. Два человека, в том числе молодой мужчина 1990 года рождения, погибли, пять мирных жителей госпитализированы. 16 декабря в результате обстрела города Пологи погибла 73-летняя женщина.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Херсонская область под обстрелами ВСУ – есть жертвы среди мирных
ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в Новороссийске
В одном из районов Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
 
Новости КрымаЗапорожская областьКрымНовостиЕвгений Балицкий
 
