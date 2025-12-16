https://crimea.ria.ru/20251216/tragediya-v-odintsovo-i-verdikt-verkhovnogo-suda-rf-po-delu-dolinoy-glavnoe-1151721239.html

Трагедия в Одинцово и вердикт Верховного суда РФ по делу Долиной: главное

Трагедия в Одинцово и вердикт Верховного суда РФ по делу Долиной: главное - РИА Новости Крым, 16.12.2025

Трагедия в Одинцово и вердикт Верховного суда РФ по делу Долиной: главное

Вооруженное нападение совершил 15-летний школьник в одинцовском поселке в Подмосковье. Верховный суд России огласил вердикт по делу Долиной. Замглавы МИД России РИА Новости Крым, 16.12.2025

2025-12-16T22:42

2025-12-16T22:42

2025-12-16T22:42

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151699873_0:129:519:421_1920x0_80_0_0_2d11302dec62c4c82ece08c76138b7bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Вооруженное нападение совершил 15-летний школьник в одинцовском поселке в Подмосковье. Верховный суд России огласил вердикт по делу Долиной. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам в ходе урегулирования украинского конфликта. Имущество украинского боксера Александра Усика и советника вице-премьер-министра Украины Игоря Франчука национализировали в Крыму. Жителя Керчи арестовали за призыв нанести удар беспилотником по Параду Победы на Красной Площади в Москве. Раненного топором 6-летнего ребенка выписали из больницы в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Нападение ученика на школу в Одинцово15-летний подросток совершил вооруженное нападение в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье. В результате погиб 10-летний ребенок, пострадал охранник. Нападавший задержан.ЧП произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался.На месте ЧП нашли муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего.В Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенкаВ Симферополе из больницы выписан шестилетний мальчик, получивший ранения две недели назад в результате нападения родственника. Его мать продолжает лечение в стационаре. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава Крыма."Ребенок, пострадавший 2 декабря в результате нападения родственника, выписан на амбулаторное лечение. Женщина продолжает лечение в стационарных условиях, ее состояние оценивается как удовлетворительное", – рассказали в республиканском минздраве.Вердикт Верховного суда России по делу ДолинойВерховный суд России признал Полину Лурье собственником купленной у Ларисы Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения."Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру оставить Полине Лурье, в ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение вступает в силу немедленно", – сказано в официальном Telegram-канале Верховного Суда Российской Федерации.Отказ России от уступков по Крыму и новым регионамМосква ни в коем случае не может пойти на компромисс по Крыму, Донбассу и Новороссии в ходе урегулирования украинского конфликта, поскольку регионы по Конституции являются неотъемлемой частью России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News."Мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним (Крыму, Севастополю, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям – ред.), потому что это, на наш взгляд, будет пересмотром очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей Конституции", – сказал замминистра.Имущество боксера Усика национализировали в КрымуИмущество украинского боксера Александра Усика и советника вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игоря Франчука национализировали в Крыму. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, сегодня перечень национализированного имущества пополнился имуществом еще 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму деньги, которые идут на поддержку украинских нацистов.Крымчанин задержан за призыв ударить по Параду на Красной ПлощадиСотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Керчи, который публично призывал нанести удар беспилотником по Параду Победы на Красной Площади в Москве."Пенсионер Службы безопасности Украины, 1962 года рождения, сотрудник одного из предприятий морского транспорта, опубликовал в Tелеграм-канале в открытом доступе текстовые комментарии, в которых призывал к нанесению ударов посредством БПЛА по Красной Площади во время проведения Парада Победы в честь очередной годовщины окончания Великой Отечественной войны", – проинформировали силовики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20251216/chetvero-podrostkov-khoteli-podorvat-nefteprovod-v-lipetskoy-oblasti-1151698897.html

https://crimea.ria.ru/20251216/ranenuyu-pri-udare-vsu-po-zaporozhskoy-oblasti-devochku-evakuiruyut-v-krym-1151717993.html

https://crimea.ria.ru/20251216/16-letnego-podrostka-zaderzhali-za-podzhog-vyshki-svyazi-v-dnr-1151697902.html

https://crimea.ria.ru/20251216/11-rossiyskikh-semey-vernulis-s-territorii-ukrainy-1151720033.html

https://crimea.ria.ru/20251216/ostanovyat-li-raskopki-v-krymu-iz-za-zaderzhaniya-butyagina-v-polshe-1151710310.html

https://crimea.ria.ru/20251216/v-ssha-vse-idet-k-novomu-shatdaunu--chem-eto-grozit-peregovoram-po-ukraine-1151697625.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, новости