Рейтинг@Mail.ru
Трагедия в Одинцово и вердикт Верховного суда РФ по делу Долиной: главное - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251216/tragediya-v-odintsovo-i-verdikt-verkhovnogo-suda-rf-po-delu-dolinoy-glavnoe-1151721239.html
Трагедия в Одинцово и вердикт Верховного суда РФ по делу Долиной: главное
Трагедия в Одинцово и вердикт Верховного суда РФ по делу Долиной: главное - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Трагедия в Одинцово и вердикт Верховного суда РФ по делу Долиной: главное
Вооруженное нападение совершил 15-летний школьник в одинцовском поселке в Подмосковье. Верховный суд России огласил вердикт по делу Долиной. Замглавы МИД России РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T22:42
2025-12-16T22:42
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151699873_0:129:519:421_1920x0_80_0_0_2d11302dec62c4c82ece08c76138b7bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Вооруженное нападение совершил 15-летний школьник в одинцовском поселке в Подмосковье. Верховный суд России огласил вердикт по делу Долиной. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам в ходе урегулирования украинского конфликта. Имущество украинского боксера Александра Усика и советника вице-премьер-министра Украины Игоря Франчука национализировали в Крыму. Жителя Керчи арестовали за призыв нанести удар беспилотником по Параду Победы на Красной Площади в Москве. Раненного топором 6-летнего ребенка выписали из больницы в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Нападение ученика на школу в Одинцово15-летний подросток совершил вооруженное нападение в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье. В результате погиб 10-летний ребенок, пострадал охранник. Нападавший задержан.ЧП произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался.На месте ЧП нашли муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего.В Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенкаВ Симферополе из больницы выписан шестилетний мальчик, получивший ранения две недели назад в результате нападения родственника. Его мать продолжает лечение в стационаре. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава Крыма."Ребенок, пострадавший 2 декабря в результате нападения родственника, выписан на амбулаторное лечение. Женщина продолжает лечение в стационарных условиях, ее состояние оценивается как удовлетворительное", – рассказали в республиканском минздраве.Вердикт Верховного суда России по делу ДолинойВерховный суд России признал Полину Лурье собственником купленной у Ларисы Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения."Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру оставить Полине Лурье, в ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение вступает в силу немедленно", – сказано в официальном Telegram-канале Верховного Суда Российской Федерации.Отказ России от уступков по Крыму и новым регионамМосква ни в коем случае не может пойти на компромисс по Крыму, Донбассу и Новороссии в ходе урегулирования украинского конфликта, поскольку регионы по Конституции являются неотъемлемой частью России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News."Мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним (Крыму, Севастополю, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям – ред.), потому что это, на наш взгляд, будет пересмотром очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей Конституции", – сказал замминистра.Имущество боксера Усика национализировали в КрымуИмущество украинского боксера Александра Усика и советника вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игоря Франчука национализировали в Крыму. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, сегодня перечень национализированного имущества пополнился имуществом еще 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму деньги, которые идут на поддержку украинских нацистов.Крымчанин задержан за призыв ударить по Параду на Красной ПлощадиСотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Керчи, который публично призывал нанести удар беспилотником по Параду Победы на Красной Площади в Москве."Пенсионер Службы безопасности Украины, 1962 года рождения, сотрудник одного из предприятий морского транспорта, опубликовал в Tелеграм-канале в открытом доступе текстовые комментарии, в которых призывал к нанесению ударов посредством БПЛА по Красной Площади во время проведения Парада Победы в честь очередной годовщины окончания Великой Отечественной войны", – проинформировали силовики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20251216/chetvero-podrostkov-khoteli-podorvat-nefteprovod-v-lipetskoy-oblasti-1151698897.html
https://crimea.ria.ru/20251216/ranenuyu-pri-udare-vsu-po-zaporozhskoy-oblasti-devochku-evakuiruyut-v-krym-1151717993.html
https://crimea.ria.ru/20251216/16-letnego-podrostka-zaderzhali-za-podzhog-vyshki-svyazi-v-dnr-1151697902.html
https://crimea.ria.ru/20251216/11-rossiyskikh-semey-vernulis-s-territorii-ukrainy-1151720033.html
https://crimea.ria.ru/20251216/ostanovyat-li-raskopki-v-krymu-iz-za-zaderzhaniya-butyagina-v-polshe-1151710310.html
https://crimea.ria.ru/20251216/v-ssha-vse-idet-k-novomu-shatdaunu--chem-eto-grozit-peregovoram-po-ukraine-1151697625.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151699873_0:81:519:470_1920x0_80_0_0_2eab9da2567006c32d4c9c6fc2a3f157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Трагедия в Одинцово и вердикт Верховного суда РФ по делу Долиной: главное

Трагедия в Подмосковье и вердикт Верховного суда РФ по делу Долиной – главное за день

22:42 16.12.2025
 
© RTВ школе Одинцово подросток напал с ножом на людей. Скриншот видео RT
В школе Одинцово подросток напал с ножом на людей. Скриншот видео RT
© RT
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Вооруженное нападение совершил 15-летний школьник в одинцовском поселке в Подмосковье. Верховный суд России огласил вердикт по делу Долиной. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам в ходе урегулирования украинского конфликта. Имущество украинского боксера Александра Усика и советника вице-премьер-министра Украины Игоря Франчука национализировали в Крыму. Жителя Керчи арестовали за призыв нанести удар беспилотником по Параду Победы на Красной Площади в Москве. Раненного топором 6-летнего ребенка выписали из больницы в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Нападение ученика на школу в Одинцово

15-летний подросток совершил вооруженное нападение в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье. В результате погиб 10-летний ребенок, пострадал охранник. Нападавший задержан.
ЧП произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался.
На месте ЧП нашли муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего.
Сотрудник ФСБ РФ
Вчера, 10:09
Четверо подростков хотели подорвать нефтепровод в Липецкой области

В Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенка

В Симферополе из больницы выписан шестилетний мальчик, получивший ранения две недели назад в результате нападения родственника. Его мать продолжает лечение в стационаре. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.
"Ребенок, пострадавший 2 декабря в результате нападения родственника, выписан на амбулаторное лечение. Женщина продолжает лечение в стационарных условиях, ее состояние оценивается как удовлетворительное", – рассказали в республиканском минздраве.
Капельница в больнице - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Вчера, 18:10
Раненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в Крым

Вердикт Верховного суда России по делу Долиной

Верховный суд России признал Полину Лурье собственником купленной у Ларисы Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
"Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру оставить Полине Лурье, в ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение вступает в силу немедленно", – сказано в официальном Telegram-канале Верховного Суда Российской Федерации.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Вчера, 09:38
16-летнего подростка задержали за поджог вышки связи в ДНР

Отказ России от уступков по Крыму и новым регионам

Москва ни в коем случае не может пойти на компромисс по Крыму, Донбассу и Новороссии в ходе урегулирования украинского конфликта, поскольку регионы по Конституции являются неотъемлемой частью России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News.
"Мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним (Крыму, Севастополю, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям – ред.), потому что это, на наш взгляд, будет пересмотром очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей Конституции", – сказал замминистра.
Группа из 15 находившихся на Украине россиян воссоединилась с семьями
Вчера, 18:47
11 российских семей вернулись с территории Украины

Имущество боксера Усика национализировали в Крыму

Имущество украинского боксера Александра Усика и советника вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игоря Франчука национализировали в Крыму. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, сегодня перечень национализированного имущества пополнился имуществом еще 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму деньги, которые идут на поддержку украинских нацистов.
Руководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Вчера, 16:14
Остановят ли раскопки в Крыму из-за задержания Бутягина в Польше

Крымчанин задержан за призыв ударить по Параду на Красной Площади

Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Керчи, который публично призывал нанести удар беспилотником по Параду Победы на Красной Площади в Москве.
"Пенсионер Службы безопасности Украины, 1962 года рождения, сотрудник одного из предприятий морского транспорта, опубликовал в Tелеграм-канале в открытом доступе текстовые комментарии, в которых призывал к нанесению ударов посредством БПЛА по Красной Площади во время проведения Парада Победы в честь очередной годовщины окончания Великой Отечественной войны", – проинформировали силовики.
Последствия беспорядков в здании Конгресса США - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Вчера, 09:17
В США все идет к новому шатдауну – чем это грозит переговорам по Украине
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крым пришел антициклон: погода в среду
00:00Какой сегодня праздник: 17 декабря
22:42Трагедия в Одинцово и вердикт Верховного суда РФ по делу Долиной: главное
22:22Безопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
22:08РФ и Центральная Азия формируют особое пространство в Евразии – эксперты
21:48Классификация отелей в Крыму – как идет процесс
21:31Ученые считают восстановление древнего Пантикапея невозможным и не нужным
21:14Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль
20:56Не зимний декабрь: погода в Крыму удивит
20:42Крым победил в пяти номинациях престижной туристической премии
20:21Когда в Ялте восстановят берегоукрепительные сооружения после шторма века
20:02Муляж бомбы нашли на месте ЧП в школе в Одинцово
19:51На Земле разразится магнитная буря – когда ждать активности
19:31Артобстрел ЗАЭС нарушил связь между атомной и теплоэлектростанцией
19:10Севастопольская детская больница работала с нарушениями
18:4711 российских семей вернулись с территории Украины
18:28На Кубани усилят безопасность в школах после трагедии в Подмосковье
18:10Раненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в Крым
17:45Дело Долиной: Верховный суд России оставил право собственности за Лурье
17:40Дальние бомбардировщики ВКС России пролетели над Черным морем
Лента новостейМолния