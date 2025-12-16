https://crimea.ria.ru/20251216/rossiya-ne-poydet-na-ustupki-po-krymu-i-novym-regionam--mid-rf-1151703615.html

Россия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам – МИД РФ

2025-12-16T12:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Москва ни в коем случае не может пойти на компромисс по Крыму, Донбассу и Новороссии в ходе урегулирования украинского конфликта, поскольку регионы по Конституции являются неотъемлемой частью России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News. Рябков также подчеркнул, что Россия "совершенно точно никогда не согласится на любое размещение и присутствие войск НАТО на украинской территории".При этом Москва готова "удвоить усилия, чтобы преодолеть разногласия", стоящие на пути мирного урегулирования.Рябков добавил, что российская сторона пока не знает, чем закончились переговоры последних дней между администрацией США и переговорщиками из Киева.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.

