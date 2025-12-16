https://crimea.ria.ru/20251216/sevastopolskaya-detskaya-bolnitsa-rabotala-s-narusheniyami-1151718748.html
Севастопольская детская больница работала с нарушениями
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Севастопольской детской больнице оказывали медпомощь с нарушениями. Проверка выявила ряд нарушений, среди которых необеспечение лекарствами и нарушения при утилизации расходных материалов. Об этом сообщили в городской прокуратуре.Кроме того, на момент проверки не всех детей с паллиативным статусом посетила патронажная бригада. Ряд помещений больницы нуждался в проведении ремонта в соответствии с требованиями сан-эпидемиологического законодательства.Прокуратура района внесла главному врачу больницы представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Больницей доработан порядок по формированию "листа ожидания" с последующей записью при появлении свободного времени приема у врачей узкой специализации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Севастопольской детской больнице оказывали медпомощь с нарушениями. Проверка выявила ряд нарушений, среди которых необеспечение лекарствами и нарушения при утилизации расходных материалов. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
"В ГБУЗC "Городская больница № 5 – "Центр охраны здоровья матери и ребенка" допускались нарушения сроков ожидания диагностических исследований. Выявлен факт необеспечения несовершеннолетнего пациента с паллиативным статусом медицинскими изделиями и лечебным питанием", – сказано в сообщении.
Кроме того, на момент проверки не всех детей с паллиативным статусом посетила патронажная бригада. Ряд помещений больницы нуждался в проведении ремонта в соответствии с требованиями сан-эпидемиологического законодательства.
"Допускались нарушения при утилизации медицинских шприцов и приготовлении дезинфицирующих растворов для уборки помещений", – добавили в надзорном ведомстве.
Прокуратура района внесла главному врачу больницы представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Больницей доработан порядок по формированию "листа ожидания" с последующей записью при появлении свободного времени приема у врачей узкой специализации.
"Предоставлены требуемые медицинские изделия и питание. Запланирован ремонт настенного покрытия в неврологическом отделении. Составлен дополнительный план-график выездов к пациентам, в результате чего все дети с соответствующим статусом осмотрены врачом патронажной паллиативной бригады", – отметили в городской прокуратуре.
