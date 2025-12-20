Число пострадавших от отравления в Подмосковье превысило 40 человек

https://crimea.ria.ru/20251220/chislo-postradavshikh-ot-otravleniya-v-podmoskove-prevysilo-40-chelovek-1151845262.html
2025-12-20T16:16
2025-12-20T16:16
2025-12-20T16:19
16:16 20.12.2025 (обновлено: 16:19 20.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Количество госпитализированных в результате массового отравления в частном пансионате для пожилых в подмосковном Видном превысило 40 человек, сообщает Следственный комитет РФ.
Накануне в подмосковном главке Следственного комитета РФ сообщили
о возбуждении уголовного дела по факту отравления постояльцев частного пансионата в городе Видное. По первоначальной информации, были госпитализированы 18 человек, из которых трое скончались.
"Установлено, что в пансионате находились 73 человека. В медицинские учреждения в состоянии разной степени тяжести госпитализированы более 40 человек, трое скончались", – говорится в сообщении ведомства.
Следователи и криминалисты регионального СК провели осмотр пансионата. Изъята необходимая документация, взяты образцы продуктов и посуда.
Представители Роспотребнадзора взяли пробы пищи, по которым назначено проведение необходимых исследований.
Правоохранители допрашивают руководителей учреждения, опрашивают постояльцев.
