https://crimea.ria.ru/20251220/chislo-postradavshikh-ot-otravleniya-v-podmoskove-prevysilo-40-chelovek-1151845262.html

Число пострадавших от отравления в Подмосковье превысило 40 человек

Число пострадавших от отравления в Подмосковье превысило 40 человек - РИА Новости Крым, 20.12.2025

Число пострадавших от отравления в Подмосковье превысило 40 человек

Количество госпитализированных в результате массового отравления в частном пансионате для пожилых в подмосковном Видном превысило 40 человек, сообщает... РИА Новости Крым, 20.12.2025

2025-12-20T16:16

2025-12-20T16:16

2025-12-20T16:19

новости

подмосковье

московская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

отравление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d95199ef6c06d1e81348fcbfa2f97d13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Количество госпитализированных в результате массового отравления в частном пансионате для пожилых в подмосковном Видном превысило 40 человек, сообщает Следственный комитет РФ.Накануне в подмосковном главке Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту отравления постояльцев частного пансионата в городе Видное. По первоначальной информации, были госпитализированы 18 человек, из которых трое скончались.Следователи и криминалисты регионального СК провели осмотр пансионата. Изъята необходимая документация, взяты образцы продуктов и посуда.Представители Роспотребнадзора взяли пробы пищи, по которым назначено проведение необходимых исследований.Правоохранители допрашивают руководителей учреждения, опрашивают постояльцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

подмосковье

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, подмосковье, московская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), отравление