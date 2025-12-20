Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших от отравления в Подмосковье превысило 40 человек - РИА Новости Крым, 20.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251220/chislo-postradavshikh-ot-otravleniya-v-podmoskove-prevysilo-40-chelovek-1151845262.html
Число пострадавших от отравления в Подмосковье превысило 40 человек
Число пострадавших от отравления в Подмосковье превысило 40 человек - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Число пострадавших от отравления в Подмосковье превысило 40 человек
Количество госпитализированных в результате массового отравления в частном пансионате для пожилых в подмосковном Видном превысило 40 человек, сообщает... РИА Новости Крым, 20.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Количество госпитализированных в результате массового отравления в частном пансионате для пожилых в подмосковном Видном превысило 40 человек, сообщает Следственный комитет РФ.Накануне в подмосковном главке Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту отравления постояльцев частного пансионата в городе Видное. По первоначальной информации, были госпитализированы 18 человек, из которых трое скончались.Следователи и криминалисты регионального СК провели осмотр пансионата. Изъята необходимая документация, взяты образцы продуктов и посуда.Представители Роспотребнадзора взяли пробы пищи, по которым назначено проведение необходимых исследований.Правоохранители допрашивают руководителей учреждения, опрашивают постояльцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Число пострадавших от отравления в Подмосковье превысило 40 человек

Число госпитализированных после отравления в пансионате в Подмосковье превысило 40 человек

16:16 20.12.2025 (обновлено: 16:19 20.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Количество госпитализированных в результате массового отравления в частном пансионате для пожилых в подмосковном Видном превысило 40 человек, сообщает Следственный комитет РФ.
Накануне в подмосковном главке Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту отравления постояльцев частного пансионата в городе Видное. По первоначальной информации, были госпитализированы 18 человек, из которых трое скончались.

"Установлено, что в пансионате находились 73 человека. В медицинские учреждения в состоянии разной степени тяжести госпитализированы более 40 человек, трое скончались", – говорится в сообщении ведомства.

Следователи и криминалисты регионального СК провели осмотр пансионата. Изъята необходимая документация, взяты образцы продуктов и посуда.
Представители Роспотребнадзора взяли пробы пищи, по которым назначено проведение необходимых исследований.
Правоохранители допрашивают руководителей учреждения, опрашивают постояльцев.
