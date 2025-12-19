Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб и 18 пострадали от отравления в пансионате Подмосковья - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Один человек погиб и 18 пострадали от отравления в пансионате Подмосковья
Один человек погиб и 18 пострадали от отравления в пансионате Подмосковья - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Один человек погиб и 18 пострадали от отравления в пансионате Подмосковья
Один человек погиб и 18 пострадали в результате отравления в подмосковном санатории для пожилых людей, госпитализированы 15 пациентов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 18 пострадали в результате отравления в подмосковном санатории для пожилых людей, госпитализированы 15 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Три человека от госпитализации отказались. На месте происшествия продолжают работать медицинские работники совместно со специалистами Роспотребнадзора для выявления причин отравления и контроля состояния других постояльцев.Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Прокуратура региона организовала проверку. По данным пресс-службы ведомства, будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания.По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Один человек погиб и 18 пострадали от отравления в пансионате Подмосковья

Один человек погиб и 18 пострадали из-за отравления в пансионате для пожилых в Подмосковье

20:15 19.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 18 пострадали в результате отравления в подмосковном санатории для пожилых людей, госпитализированы 15 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"В настоящее время известно о 19 пострадавших в результате отправления в пансионате, один из них погиб. В больницы Московской области госпитализировано 15 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое", - говорится в сообщении.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Три человека от госпитализации отказались.
На месте происшествия продолжают работать медицинские работники совместно со специалистами Роспотребнадзора для выявления причин отравления и контроля состояния других постояльцев.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Прокуратура региона организовала проверку. По данным пресс-службы ведомства, будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания.
По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
