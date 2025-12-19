https://crimea.ria.ru/20251219/odin-chelovek-pogib-i-18-postradali-ot-otravleniya-v-pansionate-podmoskovya-1151834997.html

Один человек погиб и 18 пострадали от отравления в пансионате Подмосковья

Один человек погиб и 18 пострадали от отравления в пансионате Подмосковья - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Один человек погиб и 18 пострадали от отравления в пансионате Подмосковья

Один человек погиб и 18 пострадали в результате отравления в подмосковном санатории для пожилых людей, госпитализированы 15 пациентов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T20:15

2025-12-19T20:15

2025-12-19T20:15

минздрав рф

подмосковье

московская область

новости

происшествия

отравление

массовое отравление

дом престарелых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151136629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_262aa91650bddf74ae439d6ac21721b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 18 пострадали в результате отравления в подмосковном санатории для пожилых людей, госпитализированы 15 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Три человека от госпитализации отказались. На месте происшествия продолжают работать медицинские работники совместно со специалистами Роспотребнадзора для выявления причин отравления и контроля состояния других постояльцев.Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Прокуратура региона организовала проверку. По данным пресс-службы ведомства, будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания.По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

подмосковье

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав рф, подмосковье, московская область, новости, происшествия, отравление, массовое отравление, дом престарелых