Атака ВСУ на Севастополь: что известно - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Атака ВСУ на Севастополь: что известно
Атака ВСУ на Севастополь: что известно - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Атака ВСУ на Севастополь: что известно
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.12.2025
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
пво
новости сво
атаки всу на крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА НовостиКрым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.В Севастополе в пятницу четыре раза объявлялась воздушная тревога. Объявления звучали в промежутке между 14:30 и 19:50Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
Новости
михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, пво, новости сво, атаки всу на крым
Атака ВСУ на Севастополь: что известно

ВСУ атаковали Качу под Севастополем - сбиты три воздушные цели

19:53 19.12.2025 (обновлено: 20:03 19.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА НовостиКрым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"По предварительной информации, сбито 3 воздушных цели в районе Качи. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах", - говорится в сообщении.
По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
В Севастополе в пятницу четыре раза объявлялась воздушная тревога. Объявления звучали в промежутке между 14:30 и 19:50
Михаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаПВОНовости СВОАтаки ВСУ на Крым
 
