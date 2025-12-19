https://crimea.ria.ru/20251219/ataka-vsu-na-sevastopol-chto-izvestno-1151834599.html
Атака ВСУ на Севастополь: что известно
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
2025-12-19T19:53
2025-12-19T19:53
2025-12-19T20:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА НовостиКрым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.В Севастополе в пятницу четыре раза объявлялась воздушная тревога. Объявления звучали в промежутке между 14:30 и 19:50Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атака ВСУ на Севастополь: что известно
19:53 19.12.2025 (обновлено: 20:03 19.12.2025)