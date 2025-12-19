Рейтинг@Mail.ru
Над акваторией Черного моря отработала ПВО - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Над акваторией Черного моря отработала ПВО
Над акваторией Черного моря отработала ПВО - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Над акваторией Черного моря отработала ПВО
Средства российской ПВО в течение дня в пятницу сбили 12 украинских беспилотников – один из них над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.12.2025
черное море
белгородская область
брянская область
самарская область
пво
вооруженные силы россии
новости сво
новости
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в течение дня в пятницу сбили 12 украинских беспилотников – один из них над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Один дрон ВСУ был ликвидирован над акваторией Черного моря, девять – над Белгородской областью и еще по одному беспилотнику – над Брянской и Самарской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
белгородская область
брянская область
самарская область
черное море, белгородская область, брянская область, самарская область, пво, вооруженные силы россии, новости сво, новости, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Над акваторией Черного моря отработала ПВО

Над Черным морем сбили украинский беспилотник

18:16 19.12.2025 (обновлено: 18:20 19.12.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в течение дня в пятницу сбили 12 украинских беспилотников – один из них над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 8:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
Один дрон ВСУ был ликвидирован над акваторией Черного моря, девять – над Белгородской областью и еще по одному беспилотнику – над Брянской и Самарской областями, перечислили в российском военном ведомстве.
Черное мореБелгородская областьБрянская областьСамарская областьПВОВооруженные силы РоссииНовости СВОНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
