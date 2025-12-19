https://crimea.ria.ru/20251219/nad-akvatoriey-chernogo-morya-otrabotala-pvo-1151832654.html
Над акваторией Черного моря отработала ПВО
Над акваторией Черного моря отработала ПВО
Средства российской ПВО в течение дня в пятницу сбили 12 украинских беспилотников – один из них над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в течение дня в пятницу сбили 12 украинских беспилотников – один из них над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Один дрон ВСУ был ликвидирован над акваторией Черного моря, девять – над Белгородской областью и еще по одному беспилотнику – над Брянской и Самарской областями, перечислили в российском военном ведомстве.
