Над акваторией Черного моря отработала ПВО

Средства российской ПВО в течение дня в пятницу сбили 12 украинских беспилотников – один из них над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в течение дня в пятницу сбили 12 украинских беспилотников – один из них над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Один дрон ВСУ был ликвидирован над акваторией Черного моря, девять – над Белгородской областью и еще по одному беспилотнику – над Брянской и Самарской областями, перечислили в российском военном ведомстве.

