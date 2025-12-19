https://crimea.ria.ru/20251219/11-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-za-tri-chasa-1151836454.html

11 украинских беспилотников сбили над Крымом и Черным морем за три часа

11 украинских беспилотников сбили над Крымом и Черным морем за три часа

Средства ПВО уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ."Девятнадцатое декабря с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 - над территорией Белгородской области, семь - над территорией Республики Крым, два - над территорией Курской области, один - над территорией Воронежской области и четыре БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.В пятницу ВСУ осуществили атаку на Севастополь. Воздушная тревога объявлялась четыре раза в течение дня в промежутке от 14:30 до 19:50.Около 20:00 губернатор Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили три воздушные цели в районе Качи. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Затем губернатор сообщил о поражении еще двух воздушных целей, а затем о десяти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251219/ataka-vsu-na-sevastopol-prodolzhaetsya---chto-izvestno-1151835824.html

