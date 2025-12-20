https://crimea.ria.ru/20251220/dva-bespilotnika-unichtozheny-nad-azovskim-morem-1151836873.html

Два беспилотника уничтожены над Азовским морем

27 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь. Два из них – над Азовским морем, сообщает Минобороны.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. 27 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь. Два из них – над Азовским морем, сообщает Минобороны.По 10 вражеских дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями, по два – над Курской и Липецкой и один – территорией Брянской области, уточнили в оборонном ведомстве.Накануне над Севастополем отражали массированную воздушную атаку. Воздушная тревога объявлялась четыре раза в течение дня в промежутке от 14:30 до 19:50. Силы ПВО и Черноморского флота вечером уничтожили 10 целей, пострадавших нет. При этом осколки от сбитых БПЛА упали рядом с территорией садового товарищества "Берг", из-за чего загорелся деревянный дом. А на Северной стороне вспыхнула трава.

