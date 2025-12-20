https://crimea.ria.ru/20251220/dva-bespilotnika-unichtozheny-nad-azovskim-morem-1151836873.html
Два беспилотника уничтожены над Азовским морем
Два беспилотника уничтожены над Азовским морем - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Два беспилотника уничтожены над Азовским морем
27 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь. Два из них – над Азовским морем, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T07:24
2025-12-20T07:24
2025-12-20T07:52
азовское море
пво
министерство обороны рф
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
безопасность
белгородская область
воронежская область
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134273750_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_bda5394dfcc3775769450d9ffc4d100a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. 27 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь. Два из них – над Азовским морем, сообщает Минобороны.По 10 вражеских дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями, по два – над Курской и Липецкой и один – территорией Брянской области, уточнили в оборонном ведомстве.Накануне над Севастополем отражали массированную воздушную атаку. Воздушная тревога объявлялась четыре раза в течение дня в промежутке от 14:30 до 19:50. Силы ПВО и Черноморского флота вечером уничтожили 10 целей, пострадавших нет. При этом осколки от сбитых БПЛА упали рядом с территорией садового товарищества "Берг", из-за чего загорелся деревянный дом. А на Северной стороне вспыхнула трава.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
белгородская область
воронежская область
курская область
липецкая область
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134273750_363:0:2200:1378_1920x0_80_0_0_b586486d4821b32ddaa85e020063368b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, пво, министерство обороны рф, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, безопасность, белгородская область, воронежская область, курская область, липецкая область, брянская область
Два беспилотника уничтожены над Азовским морем
Над Азовским морем сбили два беспилотника ВСУ - Минобороны
07:24 20.12.2025 (обновлено: 07:52 20.12.2025)