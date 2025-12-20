Рейтинг@Mail.ru
Два беспилотника уничтожены над Азовским морем - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Два беспилотника уничтожены над Азовским морем
Два беспилотника уничтожены над Азовским морем - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Два беспилотника уничтожены над Азовским морем
27 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь. Два из них – над Азовским морем, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 20.12.2025
азовское море
пво
министерство обороны рф
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
безопасность
белгородская область
воронежская область
курская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. 27 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь. Два из них – над Азовским морем, сообщает Минобороны.По 10 вражеских дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями, по два – над Курской и Липецкой и один – территорией Брянской области, уточнили в оборонном ведомстве.Накануне над Севастополем отражали массированную воздушную атаку. Воздушная тревога объявлялась четыре раза в течение дня в промежутке от 14:30 до 19:50. Силы ПВО и Черноморского флота вечером уничтожили 10 целей, пострадавших нет. При этом осколки от сбитых БПЛА упали рядом с территорией садового товарищества "Берг", из-за чего загорелся деревянный дом. А на Северной стороне вспыхнула трава.
азовское море
белгородская область
воронежская область
курская область
липецкая область
брянская область
азовское море, пво, министерство обороны рф, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, безопасность, белгородская область, воронежская область, курская область, липецкая область, брянская область
Два беспилотника уничтожены над Азовским морем

Над Азовским морем сбили два беспилотника ВСУ - Минобороны

07:24 20.12.2025 (обновлено: 07:52 20.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. 27 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь. Два из них – над Азовским морем, сообщает Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
По 10 вражеских дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями, по два – над Курской и Липецкой и один – территорией Брянской области, уточнили в оборонном ведомстве.
Накануне над Севастополем отражали массированную воздушную атаку. Воздушная тревога объявлялась четыре раза в течение дня в промежутке от 14:30 до 19:50. Силы ПВО и Черноморского флота вечером уничтожили 10 целей, пострадавших нет. При этом осколки от сбитых БПЛА упали рядом с территорией садового товарищества "Берг", из-за чего загорелся деревянный дом. А на Северной стороне вспыхнула трава.
Азовское мореПВОМинистерство обороны РФАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОБезопасностьБелгородская областьВоронежская областьКурская областьЛипецкая областьБрянская область
 
